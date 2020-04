Miami-Dade se prépare au retour à la normale – . Miami (51)

Miami Dade prévoit déjà de retourner dans le

normalité, en respectant les mesures d’urgence, et que les groupes ne dépassent pas

les 10 personnes: la nouvelle normalité

“Toute ouverture sera guidée par étapes

experts médicaux. Aucune activité ne sera redémarrée contre le

Recommandations en matière de santé », a déclaré le maire Giménez.

La première phase comprend: la réouverture

les parcs, du matin au coucher du soleil.

Il est ensuite prévu d’ouvrir les rampes de mise à l’eau avec

horaires et restrictions limités. Le nombre de personnes

les bateaux.

De plus, le jet charter pourrait commencer

un ciel avec des limites d’une personne et des protocoles de désinfection après chaque

utiliser.

Ils ouvriraient également les rampes pour les kayaks et

canoës. Les terrains de golf devraient commencer leurs activités

maintenir la distance sociale et mettre en œuvre des mesures sanitaires spéciales.

La réouverture tant attendue des plages serait

un effort coordonné entre les villes balnéaires et le comté de Miami Dade,

et même en collaboration avec d’autres comtés du sud de la Floride.

Réunions de différents

les familles, ni les chaises ni les accessoires de plage.

Services de police de Miami Dade

la police locale et les garde-côtes travailleront pour surveiller les mesures

de distanciation sociale sans exception.

Ce sont les mesures à prendre:

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET BATEAUX

• Bateaux

ils doivent rester à une distance de 50 pieds

• Interdiction

d’amarrage de bateaux entre eux

• Interdiction

de réunions en bateau sur la plage

• Interdiction

des débarquements

RAMPES DE BATEAU

• Ouvert

de 6h à 20h

• Il

autoriser un bateau sur la rampe à chaque fois

• Au

les passagers qui reviennent doivent rester dans le bateau jusqu’à ce que la remorque soit

prêt à remorquer le bateau

CAPACITÉ DU BATEAU

• Bateaux

24 ’ou moins: 4 personnes

• Bateaux

26’- 36 ’: 6 personnes

• Jet

Location de skis: uniquement pour une personne. Le Jet Ski doit être désinfecté

après chaque utilisation selon les normes CDC.

OUVERTURE DES PARCOURS DE GOLF

• Joueurs

doit porter du matériel préalablement désinfecté

• à

zones désignées

• Non

il y aura des événements dans des espaces fermés

• Il

fournir des lingettes et un désinfectant pour les mains

RÉOUVERTURE DES PLAGES

• Dans

phases coordonnées entre le comté de Miami Dade et les villes balnéaires

• Il

se déroulera en coordination avec Broward et, si possible, avec West Palm Beach et

Monroe

• Non

les rassemblements multifamiliaux seront autorisés

• Interdit

chaises de plage et accessoires

.