Minsa n’a pas encore signalé que deux personnes ont obtenu Covid-19 dans un projet de construction au Nicaragua

Le président de la Chambre nicaraguayenne de la construction (CNC), Leslie Martínez a confirmé à LA PRENSA qu’il y a deux cas de contagion Covid-19 dans un projet d’une entreprise de construction au Nicaragua, qui n’est pas membre de cette chambre.

«J’ai reçu des informations selon lesquelles il y a deux cas de contagion dans un même projet et qu’ils sont traités dans le secteur public. J’espère que ces gens vont surmonter leur crise et que cela ne se reproduira plus. Cela n’a pas été signalé à la Chambre de la construction, car elle n’est pas affiliée à notre chambre “, a déclaré Martinez.

Il a indiqué qu’il ne sait pas si cette entreprise continue de fonctionner et quelles mesures ont été mises en œuvre après la contagion de ces deux personnes. Ces deux cas n’ont pas été officiellement signalés par le ministère de la Santé (Minsa), qui enregistre à ce jour 10 cas positifs de coronavirus, dont deux personnes sont décédées et la plupart se sont rétablies.

“Je sais seulement qu’ils ont été hospitalisés et sont pris en charge par le système de santé publique, je ne peux pas en dire plus car je ne suis pas au courant (plus de détails)”, a-t-il déclaré.

Certains gouvernements d’Amérique centrale ont indiqué ne pas faire confiance aux données officielles présentées par le Nicaragua, qui sont beaucoup plus faibles, malgré le fait qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en œuvre, comme dans le reste des pays. Chaque jour au Nicaragua, entre 100 et 200 tests Covid sont effectués -19, soit le pays qui applique le moins de tests, après le Honduras, qui compte déjà 510 cas.

Depuis ce mercredi, selon le système de santé Johns Hopkins, il existe déjà dans le monde 2,6 millions de cas de covid-19, dont 181 235 personnes ont perdu la vie.

Cette situation de contagions possibles dans la construction, qui n’a pas encore été signalée par le ministère, accroît l’incertitude de la population, qui s’est confinée par manque de plan gouvernemental pour contenir le virus.

La construction ne peut pas arrêter les travaux

Martínez a souligné que le secteur de la construction ne peut pas cesser de fonctionner pendant cette crise sanitaire car de nombreux contrats ont été conclus avant cette pandémie, de sorte qu’ils ont une date de livraison stipulée.

«Le secteur ne peut pas paralyser ses opérations non seulement parce que vous cessez de toucher des revenus, mais pour une raison très simple: si vous avez déjà signé un contrat, si vous avez paralysé unilatéralement, votre contrat est violé, vous modifiez votre contrat et vous êtes condamné à une amende en appliquant un garantie, donc on ne peut pas arrêter unilatéralement les travaux, ça doit être d’un commun accord entre le contractant et le contractant », explique-t-il.

Martínez a déclaré qu’à ce jour, aucune entreprise de construction n’a interrompu ses travaux et espère qu’elle n’ira pas à cet extrême non plus, sauf si cela est nécessaire.

Les dépenses du secteur augmentent

Martínez a également annoncé que pendant cette période, les dépenses supplémentaires du secteur ont augmenté, pour l’achat de masques, de gel alcool, de savons, entre autres.

“Nous avons des dépenses supplémentaires pour la mise en œuvre du respect des protocoles, pour fournir des masques, de l’alcool, du savon, des ateliers, louer plus de maisons pour éviter la surpopulation, mais jusqu’à présent, nous ne savons pas combien ces coûts ont augmenté”, a déclaré le chef d’entreprise. .