Moro s’est entretenu avec les ministres Maia et STF avant de démissionner

Il était 18 heures jeudi dernier lorsque le ministre de l’époque Sérgio Moro il tournait en rond, son téléphone portable collé à l’oreille, dans son bureau au quatrième étage du portefeuille Justice et Sécurité publique. Enfermé là-bas tout au long de l’après-midi, Moro a reçu des appels des autorités des trois branches de la République, la plupart avec des “suggestions” et des “conseils” pour quitter le gouvernement – “un bateau qui coulait, plongé dans les enquêtes”, comme décrit par un interlocuteurs.

Le ministre de la Justice Sérgio Moro, a démissionné du président Jair Bolsonaro, après avoir été informé par le président de la décision de changer la direction générale de la police fédérale,

Photo: Eduardo Matysiak / Futura Press

Le téléphone portable de Moro a reçu des appels des maires, Rodrigo Maia (DEM-RJ), et du Sénat, Davi Alcolumbre (DEM-AP). L’ancien juge de Lava Jato s’est également entretenu avec des ministres de la Cour fédérale suprême (STF) et des collègues de l’échelon supérieur du gouvernement de Jair Bolsonaro. Entre un appel téléphonique et un autre, Moro a également parlé à des amis et à sa femme, Rosangela, qui lui avaient longtemps suggéré de quitter le gouvernement, comme l’ont rapporté des proches du ministre.

Le matin, Moro était au Palais Planalto. Là, il a reçu des informations de Bolsonaro lui-même vers 9 heures du matin selon lesquelles Maurício Valeixo, son bras droit et ami personnel, serait destitué du commandement de la police fédérale. Lors de la réunion, Moro a frappé du pied et a menacé de quitter le gouvernement. Il a parcouru les 500 mètres qui séparent la présidence du palais de justice, le nom officiel du siège du ministère, et y est resté enfermé dans le bureau jusqu’à 18h50.

Le bureau occupé de Moro est entouré d’étagères avec des “livres” de livres juridiques qui sont avec lui depuis l’université. C’est là qu’il a passé les huit dernières heures décisives en tant que ministre de Bolsonaro. À l’extérieur du bâtiment, un bataillon de journalistes, directeurs de la photographie et photographes a tenté, à travers les fissures des rideaux de la construction moderniste, de repérer les mouvements du ministre le plus puissant du gouvernement.

Les “pompiers” de Planalto ont été appelés à tenter de convaincre Moro de renoncer à demander l’exonération. Les ministres militaires ont toujours averti le président que le licenciement du plus grand symbole anti-corruption du pays pourrait marquer le début de l’effondrement du gouvernement.

Consciente de cela, l’une des personnes envoyées à Moro était l’avocate de la famille Bolsonaro, Karina Kufa. Elle a pris le message que le président était convaincu de poursuivre l’idée du licenciement de Valeixo. Le président aurait même été irrité par le fait que des secteurs de la gauche se soient moqués de son impossibilité supposée de licencier un directeur de la police fédérale.

Pour calmer Moro, qui à ce moment-là avait déjà parlé à une grande partie des sommets de la République, Bolsonaro a fait savoir qu’il était prêt à discuter d’un nom “consensuel” pour le PF. Le ministre, cependant, ne voulait plus “négocier”. Il voulait que le président “frappe le marteau” et décide si Valeixo resterait en fonction ou non.

Moro attendit, mais la réponse définitive de Planalto ne vint pas. Aucun autre contact avec le président n’a été pris, ce qui a laissé le ministre plus insatisfait. Plus tard dans la nuit, Moro a fait savoir au palais de justice qu’il allait descendre. Le train attendait, comme d’habitude, dans le garage. Mais le ministre a quitté le côté pour éviter tout contact avec la presse. À 20 heures, il était déjà chez lui avec sa famille. Il attendait toujours un retour du Plateau.

Il s’est endormi avec le sentiment que le lendemain, vendredi, serait le dernier des 512 qui serviraient le gouvernement de Jair Bolsonaro. Il s’est réveillé avec la démission de Valeixo publiée au Journal officiel (DOU), déclenchant l’annonce de sa décision de partir également.

Voir aussi:

Coronavirus: comment éviter la désinformation au milieu de l’infodémie Covid-19

.