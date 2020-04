Naiara Azevedo change sa couleur de cheveux et mérite les éloges du backlander: «J’ai adoré». Photo!

Isolée à la maison en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, Naiara Azevedo n’a cessé de prendre soin de ses cheveux. La chanteuse a retouché la couleur des fils et publié des photos du résultat sur le web. Maria Cecilia, du duo avec Rodolfo, a approuvé le look country. «J’ai adoré, a déclaré l’artiste. Responsable du changement, Filipy Almeida a posé avec l’artiste et a salué: «Quelle énergie incroyable! Dourado a été choisi pour préserver la santé des cheveux »

Naiara Azevedo est isolée à la maison en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, mais elle n’a pas arrêté de prendre soin de ses cheveux. La chanteuse a retouché la couleur des fils et partagé des photos du résultat sur Instagram lundi (20). Maria Cecilia, du duo avec Rodolfo, a approuvé le look country. “J’ai adoré”, a expliqué l’artiste. Responsable du changement, Filipy Almeida a posé avec Naiara et a félicité la blonde. “Quelle énergie incroyable! Golden a été choisi pour préserver la santé des cheveux”, a-t-il expliqué en légende.

Naiara Azevedo explique le licenciement de 140 employés

Naiara Azevedo a confirmé le départ de 140 employés de NA Produções Artísticas au milieu de la crise provoquée par le covid-19, une maladie avec laquelle certaines personnes célèbres ont déjà été diagnostiquées. L’homme d’affaires Rafael Cabral, qui est également le mari du chanteur, a évoqué la décision dans une note. “NA Produções Artísticas vient clarifier les informations qui circulent dans les médias ces derniers jours. En raison de la pandémie et de l’interruption des activités de tous les artistes, le bureau a dû prendre des mesures d’urgence”, a expliqué le communiqué.

Le directeur du chanteur dit qu’il y avait des accords individuels

La note précise que la prévision est que les gens seront réembauchés en août, avec le retour des concerts de Naiara: “La nécessité de déconnecter environ 140 employés dans leur ensemble et pas seulement de l’équipe de la chanteuse Naiara Azevedo, comme cela a été rapporté Rafael a conclu un accord avec chacun des employés pour ce licenciement qui ne durera pas longtemps. Après la fin de la pandémie de la covid-19, NA Produções Artísticas réadmettra tous ses employés licenciés. Cabral regrette d’avoir adopté cette attitude avec ses employés, qui y travaillent depuis de nombreuses années, mais espèrent que tout cela se passera bientôt et que chacun pourra reprendre ses activités “.

Wesley Safadão réduit les salaires pendant la quarantaine

Le monde de la musique et du divertissement a souffert de l’annulation de spectacles. Wesley Safadão a choisi de ne pas licencier ses employés, mais a réduit les salaires. “Au vu des options existantes dans la législation du travail et de celles résultant des récentes mesures provisoires, des salariés ont été consultés qui ont pour la plupart informé du souhait de ne pas voir leur contrat de travail résilié ou suspendu, compte tenu de cela, l’entreprise a compris en adoptant une baisse partielle de salaire , qui est prévu dans la convention collective, en précisant que s’il existe une situation spécifique d’un travailleur demandant une aide plus importante, cette assistance sera fournie. Il est à noter que cette mesure a été adoptée conjointement avec les salariés, dans le but de préserver les emplois ” .

(Par Patrícia Dias)

