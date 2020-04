Naomi Campbell passe de reine des podiums à animatrice de talk-show

La mise en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus a amené la mannequin Naomi Campbell à se réinventer en tant qu’hôte d’un talk-show dans la nouvelle série “No Filter with Naomi”.

La reine du défilé discute en direct sur YouTube tous les jours avec certains de ses amis les plus célèbres, y compris la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour et les mannequins Cindy Crawford et Karlie Kloss.

“Je veux que les gens puissent voir que nous sommes accessibles, qu’ils nous connaissent un peu plus”, a déclaré Campbell à ..

Ses conversations, toutes conduites à distance, durent 30 minutes.

Campbell a également permis aux fans de participer à sa routine d’exercice quotidien avec son entraîneur personnel sur Instagram, attirant environ 50 000 personnes.

“Je veux le partager avec tout le monde, quiconque veut faire de l’exercice avec moi, ce qui est formidable”, a-t-il déclaré.

Les Britanniques ont déclaré que la première chose qu’elle ferait après la fin des directives sur le détachement social serait simple: “Je veux juste embrasser ma mère”.

