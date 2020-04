“Ne présumez pas que l’état d’alarme va être prolongé ‘sine die'”

Le président de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a adressé un avertissement au Premier ministre, Pedro Sánchez, après avoir annoncé le plan de désescalade: “Ne présumez pas que l’état d’alarme sera prolongé” sine die “.” Cet avis fait suite à des plaintes de l’opposition au sujet de l’obscurantisme de l’exécutif socialiste communiste dans les plans pour manque de confiance, qui n’ont pas été consultés ni communiqués aux principaux partis d’opposition.

La semaine prochaine, lors de la session plénière du Congrès, le Premier ministre, Pedro Sánchez, demandera l’approbation de la quatrième prorogation de l’état d’alarme pour le maintenir en vigueur jusqu’au 24 mai. En outre, l’exécutif a laissé entendre que l’état d’alarme devra être prolongé tout au long de la phase de transition après l’emprisonnement, afin de pouvoir continuer à diriger l’ensemble du processus.

Dans une interview sur Onda Cero, Inés Arrimadas a déclaré que l’approbation ou non de l’expansion “dépendra de ce que le gouvernement fera”. «Quand il perd le soutien de tout le monde, ce sera parce que quelque chose ne va pas“Il a souligné.

Comme indiqué, l’exécutif «ne peut pas supposer que l’état d’alarme doit être prolongé sine die«. “Il y a beaucoup d’incertitude” concernant le plan de désescalade et le “cadre juridique” des mesures qui sont appliquées en état d’alarme, que Sánchez “ne nous dit pas combien de temps il va durer”, a-t-il dit.

Le gouvernement “restera seul”

Inés Arrimadas a indiqué que son parti a maintenu une position “constructive et déterminée” ces dernières semaines, mais le gouvernement du PSOE et United We Can “rendent les choses très difficiles”. S’il continue dans “l’unilatéralisme et l’improvisation”, au final “il va être seul”, a-t-il prévenu.

“Vous ne pouvez pas dire que vous voulez un consensus et vous ne nous appelez pas, alors que nous sommes ceux qui doivent approuver les mesures au Congrès; le gouvernement doit changer d’attitude “, a-t-il insisté.

Concernant le plan de désescalade, qui supprimera progressivement les restrictions, jusqu’à la fin du mois de juin, le chef du Cs a déclaré qu’il y avait des “doutes” et des “contradictions” quant à ce qui sera et ne sera pas autorisé à faire. Il est également essentiel que l’ensemble de la population porte un masque, dont l’approvisionnement doit être garanti, et que davantage de tests de coronavirus soient effectués.

Il constate également une “déconnexion entre les mesures sanitaires et économiques”. Plus précisément, il a critiqué le fait qu’au départ, les bars et les restaurants ne peuvent ouvrir leur terrasse qu’avec une occupation maximale de 30% de leur capacité, mais alors qu’ils doivent payer tous les frais.

Correction du plan

Selon lui, “le gouvernement va devoir rectifier beaucoup de choses” dans un plan de non-confinement qu’il a élaboré “sans parler à personne”. “Nous pouvons tenir un peu, mais cela ne dure pas trois mois sans prendre les bonnes décisions”, a-t-il prévenu.

D’un autre côté, Inés Arrimadas a déclaré qu’elle n’avait “aucune idée” si les prochaines élections générales pourraient être avancées, mais elle a assuré qu’elle ne “travaillait plus pour gagner des votes, mais pour sauver des vies et des emplois”.

Il estime que le moment venu de voter, les Espagnols “auront beaucoup d’informations” pour “juger tout le monde”, le gouvernement et l’opposition, par la façon dont chacun a agi au cours de ces mois. “Je pense que les gens voient qu’il y a une main tendue qui est plus sincère qu’une autre, et ils voient plus d’autocritique dans certains que dans d’autres”, a-t-il dit.

Selon lui, dans la gestion de cette crise, “des erreurs très graves ont été commises”, qui ont eu des conséquences particulièrement graves en Espagne, et il y a ceux qui “tentent de les couvrir”. Pour sa part, Ciudadanos “essaie d’être utile et propose des solutions” à partir d’un espace “libéral, central et sensible” avec lequel “beaucoup de gens” se sentent identifiés, at-il ajouté.