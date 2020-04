Ne vous attendez pas à ce que les désinfectants sous forme de lingettes ou de sprays arrivent bientôt dans les magasins, avertissent les experts

Le fabricant de Lysol exhorte à ne pas ingérer de désinfectants 2:25

(.) – Si vous souhaitez acheter des lingettes désinfectantes, nous vous souhaitons bonne chance en les trouvant sur les étagères des magasins.

Les produits qui aident à prévenir la propagation du coronavirus – y compris les lingettes désinfectantes, les vaporisateurs de nettoyage et d’autres articles – ont disparu du comptoir il y a des semaines ou des mois, alors que les consommateurs se préparaient à la pandémie.

Et maintenant, il peut s’écouler plusieurs mois avant que les produits très demandés, tels que les lingettes désinfectantes et les vaporisateurs, redeviennent facilement disponibles dans les magasins.

En mars et avril, les ventes de désinfectants en spray ont augmenté de 230,5% et les ventes de produits de nettoyage polyvalents de 109,1% par rapport à la même période de l’année dernière, selon le cabinet d’études Nielsen.

Patrick Penfield, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Syracuse, a déclaré à . qu’il s’attend à ce que le pays réapprovisionne ses étagères en produits de désinfection et de nettoyage d’ici fin juillet, avertissant que des cas de les coronavirus diminuent d’ici l’été.

Le problème avec les lingettes désinfectantes est “une longue demande”, a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Steve Tracey, président exécutif du Supply Chain Research Center de Penn State University, a déclaré à . qu’il était impossible de savoir quand nous pourrions avoir les articles en magasin.

“C’est un peu imprévisible”, a déclaré Tracey dans une interview à .. «Il ne s’agit pas de savoir s’il y en aura, c’est quand. Il est très difficile de prévoir quand “, at-il insisté

Tracey a déclaré qu’elle ne pensait pas que la demande pour ces produits diminuerait jusqu’à ce qu’il y ait des traitements ou un vaccin pour protéger les gens de la covid-19.

“Même alors, la demande de désinfection et d’assainissement, simplement parce que cela fait partie de la nature humaine de vouloir nous protéger, peut rester élevée pendant un certain temps”, a-t-il ajouté. “La réponse à la question est donc de savoir à quelle vitesse des entreprises comme Lysol et Clorox et les personnes qui fabriquent des désinfectants pour les mains peuvent-elles augmenter leurs capacités de production pour répondre à cette demande?”

Un problème affectant les usines, a déclaré Penfield, est que les producteurs ne peuvent pas répondre à la demande. En ce sens, il a ajouté qu’un problème clé est que de nombreux produits chimiques, qui sont des ingrédients de base pour les désinfectants et les lingettes, viennent de l’étranger, en particulier de la Chine.

Lorsque la Chine a été le premier pays touché par la pandémie de coronavirus, de nombreuses usines ont cessé de recevoir des commandes et “cela a provoqué un trou dans la chaîne d’approvisionnement”.

«L’un des problèmes est que (les fabricants) ne peuvent pas obtenir suffisamment d’ingrédients pour les désinfectants, les lingettes, et cela a été leur plus grand obstacle. La plupart de ces ingrédients, les ingrédients de base, proviennent en fait de l’étranger et plus précisément de la Chine “, a déclaré Penfield. “Donc, pour eux, c’est vraiment difficile et ils font fonctionner leurs usines sans arrêt en ce moment, et croyez-moi quand je dis ceci: ils préfèrent répondre à toute la demande, mais ils ne peuvent tout simplement pas parce qu’ils ne peuvent pas obtenir tous les ingrédients pour fabriquer le produit.”

Jake Dean, directeur du Grainger Center for Supply Chain Management à la Wisconsin School of Business, a déclaré à . que les fabricants attendaient d’évaluer la durée de ce besoin de produits désinfectants avant d’apporter des modifications à long terme pour augmenter la capacité. la production.

“Il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant de voir à nouveau les étagères pleines de ces articles”, a-t-il déclaré. En conclusion: l’augmentation de la capacité de production est coûteuse, et les fabricants de ces articles peuvent vouloir attendre et continuer à faire ce qu’ils peuvent avec leur capacité existante tout en évaluant le caractère permanent de ce changement de demande, ce qui signifie que les étagères pourraient continuer. être vide pendant un certain temps », a-t-il terminé.

Les entreprises ne disent pas quand les produits seront à nouveau disponibles

Les experts de la chaîne d’approvisionnement soulignent que le réapprovisionnement de ces produits dépend de la production des entreprises, mais les entreprises elles-mêmes ne révèlent pas beaucoup de détails sur la façon dont elles gèrent l’augmentation de la production.

Simultanément, bien qu’il y ait eu une pénurie de produits en papier tels que du papier hygiénique et des serviettes au début de la pandémie, ces articles ont commencé à revenir sur les étagères à des niveaux normaux, alors que les fabricants s’adaptaient à l’augmentation de la demande.

Reckitt Benckiser Group, fabricant de lingettes désinfectantes Lysol, a déclaré dans un communiqué qu’il connaissait “une demande sans précédent et accélérée” pour ses produits, mais n’a pas répondu à la demande de . sur le moment où les clients pourraient les voir sur les étagères de détaillants.

«La demande continue d’être très élevée et les produits se vendent très rapidement en cas de réapprovisionnement, nous reconnaissons donc qu’il peut être difficile de localiser des articles spécifiques que nos consommateurs peuvent rechercher. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et apprécions votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons avec les détaillants pour réapprovisionner les produits le plus rapidement possible “, a indiqué la société dans le communiqué.

. a contacté plusieurs magasins de vente au détail – y compris CVS, Target, Walmart et Costco – et n’a reçu aucune réponse sur la question spécifique de savoir quand les clients pourront acheter à nouveau ces produits. Les détaillants ont déclaré à . qu’ils n’avaient pas l’intention de répondre à cette question.

SC Johnson, fabricant de produits comme Windex et d’autres produits de nettoyage, a déclaré à . dans un communiqué que, compte tenu du besoin et de la forte demande, il continue d’augmenter sa production et «se concentre sur l’augmentation de la capacité de bon nombre de nos sites de fabrication. mondial en ajoutant plus de quarts et / ou en créant de nouvelles lignes de production ».

Cependant, la société n’a pas été en mesure de fournir une date de réapprovisionnement des étagères à travers le pays à des niveaux normaux.

Par exemple, SC Johnson a déclaré dans une déclaration que l’une de ses usines à Chicago, qui produit les articles de nettoyage et d’assainissement Method et Mrs Meyer Clean Day, avait trois équipes, cinq jours par semaine. Maintenant, pour suivre le rythme de la demande pendant la pandémie, ils ont ajouté une sixième journée à la production et embauché 34 employés à temps partiel et à temps plein.

