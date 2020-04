New York et six autres États américains prolongent leur isolement

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’il avait étendu les restrictions à la vie professionnelle et sociale en coordination avec six États voisins qui ont accepté d’adopter une approche régionale de réouverture.

New York et sept États Nord-est des États-Unis isolation prolongée pour contenir la pandémie de coronavirus jusqu’à 15 mai, malgré le fait que le président Donald Trump s’apprête à annoncer un plan pour mettre fin au confinement total dans les endroits les moins touchés le 1er mai.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a prolongé son ordre de rester chez lui pendant deux semaines malgré une tendance à suppression des mesures clés, comme les hospitalisations, qui pointaient vers une stabilisation de l’épidémie dans son état.

Cuomo a indiqué qu’il étendait les restrictions à la vie professionnelle et sociale en coordination avec six États voisins qui ont accepté adopter une approche régionale de la réouverture.

New York on PAUSE sera prolongé en coordination avec d’autres États jusqu’au 15 mai.

Les travailleurs non essentiels doivent continuer de rester à la maison.

Des règles de distanciation sociale restent en place.

Nous devons RESTER LE COURS.

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 avril 2020

La semaine dernière, Les anges étendu ses restrictions au 15 mai, et le district de Columbia a fait de même mercredi.

“Je ne sais pas ce qui se passera après cela, nous verrons, selon ce que disent les données”, a déclaré Cuomo, dont l’état est le plus touché aux États-Unis, lors d’une conférence de presse.

Il est prévu que Trump détaille jeudi sa stratégie pour commencer à rouvrir l’économie dévastée des États-Unis avant le 1er mai, malgré les inquiétudes des experts de la santé, des gouverneurs et des chefs d’entreprise concernant les dangers de la levée des restrictions sans preuves généralisées.

Les restrictions ont étouffé l’économie des États-Unis dans une mesure sans précédent depuis la Grande Dépression, il y a près d’un siècle. 5,2 millions d’Américains supplémentaires ont demandé une aide au chômage la semaine dernière, a fait savoir le département du Travail, portant le nombre total de demandes au cours du dernier mois à plus de 20 millions.

Notre stratégie pour rouvrir New York et faire sortir les gens de chez eux au bon moment:

1) Ne faites pas de mal: contrôlez le taux d’infection

2) Surge / flex: renforcer le système de santé

3) Test / trace: Besoin d’un partenariat fédéral

4) Retour progressif – pas tout d’un coup

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 avril 2020

Les données sur le chômage pour ce jeudi sont connues après le rapport négatif des ventes au détail et de la production en usine de la veille, qui pression accrue sur Trump, qui a basé sa campagne de réélection en novembre dans la vigueur de l’économie américaine.

Mercredi, le président des États-Unis a déclaré que les données suggèrent que de nouveaux cas ont déjà atteint un sommet et que les chefs de file de l’industrie ont offert des informations positives lors d’une série d’appels sur la sécurité de la réouverture de l’économie.

“Nous sommes dans un endroit sûr et je peux garantir que les lignes directrices qui seront publiées aujourd’hui sont conformes à ce que disent les experts et à ce que montrent les données, et c’est un plan pour relancer l’économie”, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, à Fox News jeudi. (Rts.)

