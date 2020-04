New York va lancer une analyse antivirus dans 3 États avec l’aide de Michael Bloomberg

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi qu’il travaillerait avec les États voisins du Connecticut et du New Jersey sur un programme conjoint pour suivre les contacts des personnes exposées au coronavirus pour tenter d’empêcher une nouvelle propagation.

L’effort ambitieux pour enquêter sur les cas dans l’État qui est l’épicentre de la crise aux États-Unis sera mené par Michael Bloomberg, ancien maire de New York et ancien candidat à la présidentielle, a déclaré Cuomo dans une interview quotidienne.

De nombreux résidents du Connecticut et du New Jersey se rendent au travail à New York, ce qui augmente leur risque de contagion. Bloomberg apportera une contribution financière de “plus de 10 millions de dollars (en dollars)”, a déclaré l’aide de la gouverneure Melissa DeRosa.

Alors que les hospitalisations liées au coronavirus montrent une tendance à la baisse à New York, Cuomo a tourné son attention ces derniers jours vers le défi du dépistage et du dépistage à grande échelle, affirmant que les deux sont essentiels pour que les New-Yorkais retournent au travail.

Cuomo a déclaré que les trois États travaillent au sein d’une coalition nationale plus large pour coordonner la réactivation de leurs économies.

“Il vaut mieux faire ce dépistage dans une zone de trois Etats. Pourquoi? Parce que c’est ainsi que fonctionne notre société, le virus ne s’arrête pas aux frontières juridictionnelles”, a-t-il expliqué, appelant à une “armée” de milliers de personnes pour l’initiative.

Cuomo a déclaré que les hospitalisations à Covid-19, la maladie respiratoire causée par le virus coronaire, étaient inférieures à 16 000 mardi, en baisse pour la neuvième journée consécutive.

