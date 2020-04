Newsom approuve une indemnité de maladie de deux semaines pour les travailleurs exposés au coronavirus – . Miami (51)

Le gouverneur Gavin Newsom a signé jeudi un décret exécutif accordant deux semaines de congé de maladie supplémentaire payé aux travailleurs des industries agricoles et alimentaires de l’État pendant la pandémie de coronavirus.

L’ordonnance bénéficiera aux agriculteurs, aux travailleurs de la livraison de nourriture, aux travailleurs de la restauration rapide, aux travailleurs des supermarchés et à d’autres personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’État qui ont continué à travailler même si le gouvernement de l’État et les gouvernements locaux le conseillent résidents restant à la maison pendant la pandémie.

La mesure décrit également les normes de santé et de sécurité pour l’industrie de la restauration, telles que permettre aux travailleurs de se laver les mains toutes les 30 minutes, ou au besoin, pour assurer une sécurité alimentaire et un assainissement adéquats sur le lieu de travail. .

Newsom a signé l’ordre après des discussions avec les syndicats représentant les travailleurs des services alimentaires, ainsi qu’avec le caucus latino-américain de la législature de l’État, qui, a-t-il dit, a souligné l’importance des cueilleurs et emballeurs de denrées alimentaires dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. nourriture d’État.

“Ce secteur, par définition, est essentiel à nos moyens de subsistance et à notre capacité à répondre aux besoins de base à travers cette pandémie”, a déclaré Newsom. “Et ce secteur particulier a été grandement affecté par les luttes, par les défis en termes de santé et de sécurité, par les préoccupations concernant ce qui se passe dans les usines de transformation des aliments et les usines de conditionnement de la viande.”

Newsom a remercié spécifiquement le président et chef de la direction de la California Grocers Association, Ron Fong, et le président de la section locale 770 des travailleurs agricoles et commerciaux, John Grant, pour leurs efforts visant à soutenir les travailleurs des services alimentaires et des épiceries pandémie.

“Ils ont traversé des différences, ils ont travaillé ensemble dans un esprit de collaboration pour répondre aux besoins de certaines des plus grandes chaînes de supermarchés des États-Unis qui se trouvent ici dans l’État de Californie”, a déclaré Newsom.

Les responsables de la santé dans tout l’État ont confirmé un total de 26 182 cas de coronavirus, dont 890 décès, selon Newsom. En outre, 1 191 personnes sont en soins intensifs en raison du virus et 3 141 sont actuellement hospitalisés dans tout l’État.

