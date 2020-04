Nezahualcóyotl et Ecatepec renforcent les mesures de santé

Les deux municipalités de l’État de Mexico présentent le plus grand nombre d’infections, de sorte que les autorités renforcent les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Regeneration, 21 avril 2020. Nezahualcóyotl et Ecatepec sont les deux municipalités les plus peuplées de l’État de Mexico, ainsi que celles qui ont le plus grand nombre d’infections par Covid-19. Pour cette raison, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place pour réduire la propagation du virus.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus à Nezahualcóyotl est de 146 et 14 personnes sont décédées. Pour cette raison, le gouvernement municipal et la Garde nationale ont commencé à fermer des entreprises non essentielles.

Pendant son séjour à Ecatepec, le gouvernement municipal veille sur les places, les centres commerciaux et les établissements afin de maintenir une distance saine et de prendre des mesures d’assainissement et d’hygiène.

De même, il a été signalé que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ne seraient pas autorisés dans les marchés de rue. De plus, une seule personne par famille sera invitée à faire du shopping.

Les autorités sanitaires ont signalé qu’à l’entrée dans la phase 3 de la pandémie, le nombre d’infections et de décès liés à Covid-19 augmenterait. Par conséquent, la population est invitée à rester chez elle.