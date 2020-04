Notre avantage est que nous n’appliquons pas de recettes du néolibéralisme: AMLO

Réactivation économique plus facile en ne s’endettant pas ou en renflouant des millionnaires. Tous les secteurs sont pris en charge avec préférence pour ceux qui en ont le plus besoin: AMLO

Avantage de ne pas suivre les recettes néolibérales

Régénération, 27 avril 2020. AMLO a souligné que l’avantage économique du Mexique est qu’il ne suit pas les recettes du néolibéralisme, qu’il ne s’endettera pas et qu’il n’y aura pas de sauvetage de ceux d’en haut.

“… avant, la première chose qui avait été faite était de demander de l’argent, des crédits, pour sauver ceux d’en haut et leur dos était tourné vers les gens, vers ceux d’en bas.”

«Maintenant, c’est différent, ceux ci-dessus ne sont pas laissés seuls; seulement que tout le monde est écouté, tout le monde est soigné, mais les humbles ont la préférence »: AMLO

Le président a rappelé que Fobaproa cela nous a touchés deux décennies.

Ils ont sauvé l’autoroute Mexico-Acapulco, des millions de dollars, les évaluations les ont modifiés pour payer plus, a illustré AMLO.

–“Des milliards de pesos, tous du trésor, juste pour donner un exemple”, a-t-il dit.

Maintenant que Banco de México a décidé d’allouer des fonds pour soutenir les petites et moyennes entreprises, il faut faire attention qu’il s’agisse bien de petites et moyennes entreprises.

Il ne s’agira pas de sauver des entreprises qui, avant le Coronavirus, avaient déjà des problèmes financiers.

Réserves de la Banco de México ils sont de la nation Il a rappelé pour souligner que cet argent doit être pris en charge.

AMLO a demandé de poursuivre l’effort pour assister à la Sana Distancia contre Covid-19, «ce n’est pas en vain, le plus important est que des vies ne soient pas perdues et que l’économie ne soit plus affectée ».

C’est un fait: le T-MEC entrera en vigueur le 1er juillet 2020

Avec la notification du gouvernement américain à son Congrès, la procédure de remplacement de l’ALE par le T-MEC s’achève, il entrera en vigueur le 1er juillet de cette année

Le T-MEC entrera en vigueur en juillet

Regeneration, 25 avril 2020.Aujourd’hui, le gouvernement des États-Unis a notifié à son Congrès la conformité des gouvernements du Mexique et du Canada à toutes les procédures internes requises par eux pour l’entrée en vigueur du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) .

Ce qui précède tel que rapporté par le ministère de l’économie

Cette action s’ajoute aux notifications faites séparément, par les gouvernements du Mexique et du Canada, le 2 avril dernier.

Il est indiqué qu’il conclut les exigences nécessaires entre les trois pays pour que le T-MEC entre en vigueur.

Cela a été établi par le paragraphe 2 du Protocole remplaçant l’Accord de libre-échange nord-américain avec le T-MEC.

Identique à Elle interviendra le premier jour du troisième mois suivant la dernière notification reçue, qui correspondra au 1er juillet 2020.

Prochaine entrée en vigueur

L’entrée en vigueur prochaine du T-MEC stimulera la reprise économique de notre pays et de la région nord-américaine après l’urgence sanitaire causée par le COVID-19.

De même, il apportera une sécurité juridique au bénéfice du développement de nos populations.

Le ministère de l’économie continuera de travailler en étroite collaboration avec les différentes dépendances de l’administration publique fédérale, etLe secteur privé et ses homologues américains et le Canada pour une mise en œuvre efficace du T-MEC.