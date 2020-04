Nouveau record, le Brésil enregistre 407 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures

Il y a 3 735 nouveaux cas confirmés de covid-19 d’hier à aujourd’hui dans le pays; les informations proviennent du ministère de la santé

André Borges et Julia Lindner

BRASÍLIA – Ce jeudi 23, le Brésil a enregistré un nouveau record du nombre de décès par covid-19. Les chiffres consolidés par le ministère de la Santé indiquent que 407 personnes sont décédées de la maladie au cours des dernières 24 heures. Le plus grand nombre de décès enregistrés dans l’ensemble du pays en une seule journée était de 217 décès.

Le nombre de cas de contamination en 24 heures a également atteint son apogée, atteignant 3 735 confirmations de covid-19. Le volume le plus élevé enregistré en une seule journée à ce jour a été de 3 257 contaminations.

Rien qu’à São Paulo, il y a eu 211 décès d’hier à aujourd’hui. Il est important de noter que ces chiffres n’incluent pas la sous-déclaration, c’est-à-dire les personnes décédées au cours des derniers jours avec les mêmes symptômes causés par le nouveau coronavirus, mais dont la cause n’a pas été étudiée ou conclue jusqu’à présent.

Il y a une tendance à de nouveaux records dans les prochains jours, compte tenu de l’augmentation du nombre de tests de contamination effectués par les agences de santé, en plus de l’avancée même de la maladie qui s’est propagée rapidement.

Avec les données de ce jeudi, le Brésil compte 3 313 décès et 49 492 cas officiellement confirmés de la maladie. La courbe de croissance des décès et des nouveaux patients suit une tendance déjà vérifiée par le ministère de la Santé, qui pointe aujourd’hui vers les mois de mai et juin comme le pic de la maladie dans la plupart des États du pays.

