Nouvelles et données de Covid-19, en direct

10:58 ESPAGNE | Le vice-président de la communauté, Ignacio Aguado, a fait valoir que la proposition d’évaluation de la ministre de l’Éducation, Isabel Celaá, pour le troisième trimestre crée “un système éducatif asymétrique, dans lequel les élèves sont éduqués différemment selon l’autonomie dans laquelle ils vivent.

10:55 ANDALOUSIE | L’archevêque de Tolède, Francisco Cerro Chaves, Il a proposé d’organiser des funérailles à la cathédrale de Primada chaque fois que la crise sanitaire est surmontée, dans laquelle chaque défunt du diocèse peut être nommé “expressément”.

10h50 HÔTEL DE VILLE | Tournez-vous vers le groupe PSOE. Prenez la parole Pepu Hernández.

10:45 PLEIN DE L’HÔTEL DE VILLE | Javier Ortega Smith Il met à nouveau en évidence la sortie dans la rue avec les enfants et l’assouplissement des mesures de confinement de manière échelonnée et ordonnée “pour faire du sport quelques heures par jour”. Smith a transféré la question qu’il se pose: “Pourquoi pouvons-nous sortir avec un chien mais nous ne pouvons pas sortir avec un enfant?” Il a terminé son discours en offrant à nouveau le plein soutien de son groupe parlementaire Vox au maire Almeida.

10 h 40 CONSEIL DE LA VILLE DE MADRID | Parmi les demandes de Vox, Telemadrid propose une messe funéraire pour tous ceux qui sont morts du coronavirus dans la Communauté de Madrid.

10:36 CONSEIL DE LA VILLE COMPLÈTE MADRID | Tournez-vous vers le groupe Vox. Prenez la parole Javier Ortega Smith.

10:32 HÔTEL DE VILLE MADRID | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a annoncé que “tout au long de la semaine prochaine” le service de Bicimad. Et il a expliqué qu’après s’être assuré qu’ils pouvaient offrir le service avec toutes les garanties sanitaires, ils procéderaient à la réactivation du service.

10:25 AM CONSEIL VILLE DE MADRID | Almeida: «Le Samur, dont les membres ont une qualité humaine inégalée, et qui sont également à Soria et Ségovie, car il faut aussi être solidaire. Aux travailleurs des services funéraires, qui ont triplé leur emploi et le font avec affection envers les proches de ceux qui sont morts du coronavirus.

10:20 AM CONSEIL VILLE DE MADRID | Almeida: «Le corps de Pompiers, qu’ils ont été les premiers à désinfecter une maison de soins infirmiers dans la Communauté, sachant que c’était une situation très difficile et qu’ils devaient entrer dans des maisons où les gens étaient morts seuls.

10:17 AM CONSEIL VILLE DE MADRID | José Luis Martínez-Almeida en séance plénière de la Mairie de Madrid, il a défendu tous ceux qui oeuvrent dans la lutte contre le coronavirus: «Nous avons un Police nous pouvons faire confiance, une police dédiée. Pour ceux qui ont dit que nous voulions partir à Madrid à Pâques, de tous les contrôles effectués le mercredi saint, seulement 1 000 sanctions ont été imposées. Quelque chose de résiduel pour une ville comme celle-ci »

10:15 MADRID | Monsieur le Maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Rappelez-vous donc qu’aujourd’hui il y a une session plénière à la mairie de la capitale. Où il a commencé son intervention pour rendre compte de ses actions et décisions, de sa propre initiative, devant les autres groupes:

Aujourd’hui, c’est la responsabilité.

Aujourd’hui, il est temps de continuer à laisser de côté les couleurs pour l’avenir de Madrid.

Aujourd’hui, il est temps d’être à la hauteur de l’exemple que vous nous donnez chez vous.

Aujourd’hui c’est #PlenoMadrid

Bonjour Madrid

10:10 ÉTAT D’ALARME | Agents de la Police nationale arrêté le 9 avril à Malaga à un Homme de 20 ans et de nationalité marocaine pour désobéissance aux forces de l’ordre, lorsque s’enfuit sur un scooter électrique après que les agents lui aient arrêté la police.

10:04 ÉQUATEUR | Le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a décrété 15 jours de deuil pour se souvenir de ceux qui sont morts du coronavirus, une urgence qui “est encore loin d’être surmontée” et dont l’épicentre dans le cas équatorien est le Province des Guayas, où, dans la première moitié d’avril, 5700 décès au-dessus de la moyenne.

9:57 ESPAGNE | Le gouvernement a extraordinairement élargi, pou la situation d’urgence sanitaire, délai pour les communautés autonomes pour justifier les dépenses des fonds octroyées par l’État et le Service public de l’emploi de l’État (SEPE) en 2019 pour des politiques actives de l’emploi, notamment le plan de lutte contre l’emploi des jeunes, le plan Reincorpora-T et l’aide destinée à maintenir les centres spéciaux pour l’emploi. L’emploi.

9:50 ESPAGNE | Le vice-président de la communauté, Ignacio Aguado a averti que, malgré l’ordre émis par le gouvernement central de l’évolution du nombre de décès dus aux coronavirus, le nombre réel sera supérieur à celui reflété. L’Exécutif a rendu un arrêté dans lequel il demande aux régions autonomes de communiquer quotidiennement le nombre total de décès confirmés par PCR ou tests d’anticorps quel que soit le lieu du décès. Jusqu’à présent, seules les personnes hospitalisées étaient comptabilisées.

9:45 ESPAGNE | Travailleurs indépendants, également appelés pigistes, Quoi ils ont demandé l’avantage extraordinaire et ont reçu l’approbation de la sécurité sociale recevra de l’aide ce vendredi, un mois après que le gouvernement l’ait annoncé. Comme l’a déclaré aujourd’hui le ministre de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, José Luis Escrivá, autour 800 000 travailleurs indépendants ce vendredi recevra cette aide, dont le montant minimum est de 661 euros.

9:40 ESPAGNE | Le ministre des Inclusions, des Migrations et de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, a assuré ce vendredi que la règle de Revenu minimum de vie il a “plus d’un mois” pour être approuvé par le Conseil des ministres. “C’est le calendrier que mon ministère a depuis le début dans la tête”, a-t-il ajouté.

9:35 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 a commencé la session ce vendredi avec un Augmentation de 2,34%, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6 922,01 entiers à 9 h 01, en une journée marquée par les projets du président des États-Unis, Donald Trump, de réouverture du pays nord-américain et des éventuelles avancées d’un médicament de la société Gilead Sciences contre le coronavirus.

9:28 ESPAGNE | Eduardo Inda analyse les actions du gouvernement dans l’énorme crise des coronavirus. Une performance aux multiples ombres et dans laquelle l’objectif de l’Exécutif présidé par Pedro Sánchez pour faire taire les médias critiques avec leur direction.

9:20 MADRID | Mairie de Madrid, avec José Luis Mártinez-Almeida à la tête, à l’intérieur de votre Plan d’urgence pour les sans-abri et en collaboration avec la Communauté de Madrid et la Croix-Rouge, a permis à un hôtel pour accueillir les sans-abri présentant des symptômes bénins du coronavirus. À partir d’aujourd’hui Hôtel Holiday Inn Madrid-Las Tablas, d’une capacité de 120 personnes simultanément, accueillera ces personnes qui seront suivies en permanence pour leur santé.

9:13 ESPAGNE | Le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez a modifié le notification d’informations épidémiologiques que les communautés autonomes doivent envoyer au ministère de la Santé et doivent inclure les nombre total de personnes décédées dans chacun d’eux depuis le 31 janvier dernier. La nouvelle instruction, publiée ce vendredi au Journal officiel de l’État, affecte les tableaux de données correspondant aux informations épidémiologiques et à l’embauche de ressources humaines et vise à assurer l’efficacité de la gestion de la crise provoquée par le coronavirus.

9:05 CULTURE | Directeur de la photographie Allen Daviau, nominé cinq fois aux «Oscars» pour des films comme «E.T. L’étranger »,« La couleur pourpre »ou« L’Empire du Soleil », est décédé à l’âge de 77 ans par ccomplications dérivées du coronavirus. Daviau est décédé mercredi à Los Angeles, où il a vécu à la Casa de Campo et à l’hôpital de Cine y Televisión, une communauté où de nombreux professionnels de l’industrie du cinéma prennent leur retraite.

Allen Daviau avec la poupée extraterrestre E.T. pendant le tournage du film.

8:57 ALLEMAGNE | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a quitté l’Allemagne plus de 133 000 personnes infectées et a causé la décès de plus de 3 800, selon le dernier solde de Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de la surveillance des maladies transmissibles.

8:50 ESPAGNE | La création de certains «bonolibros» pour l’acquisition d’exemplaires de lecture, la réduction de la TVA de 10% à 4% ou la «spécialisation» des fonctionnaires pour répondre aux spécificités du secteur font partie des demande que le secteur de la Cultura sera transféré ce vendredi 17 avril aux ministres de la Culture et des Finances, José Manuel Rodríguez Uribes et María Jesús Montero, respectivement.

8:43 ESPAGNE | Mouvement sibyllin, manquant de capacités, de la part de la page du ministère de la Santé en Facebook. Une pratique amorale mais de plus en plus établie sur les réseaux sociaux s’est glissée dans l’une de ses dernières vidéos: l’utilisation de bots pour augmenter son volume particulier d’interactions. Dans cette publication, Salvador Illa Il revendique la transparence dans le protocole de communication du nombre de morts du coronavirus. Ce sont les chiffres de la publication en moins de 24 heures: 5,2 millions de vues, plus de 80 000 réactions, 10 000 commentaires et 27 000 fois partagés.

8:35 États-Unis | Le plan, qui a déjà été envoyé aux gouverneurs des États, comprend quand rouvrir des restaurants, des bars, des gymnases et des espaces publics et fournit des conseils aux employeurs ainsi introduction progressive de voyages non essentiels. En outre, il invite les travailleurs à pratiquer la distance physique ou contrôler la température. Plus précisément, il décrit les «critères de sélection étatiques ou régionaux» qui doivent être remplis avant de commencer la phase d’ouverture sous trois aspects – symptômes, cas et hôpitaux – tels que réduire les «trajectoires» des personnes présentant des symptômes associés à la grippe ou à la convoitise au cours d’une période de 14 jours, diminuer les cas de coronavirus au cours de la même période ou renforcer les programmes de tests de diagnostic pour les professionnels de santé.

8:30 États-Unis | Le président des États-Unis, Donald Trump, a présenté ce jeudi un plan en trois phases pour rouvrir le pays Américain dans le contexte de la pandémie de coronavirus et permettra aux gouverneurs de prendre des décisions à cet égard, en fonction de leurs besoins individuels, car «les États sont différents». “Sur la base des dernières données, notre équipe d’experts convient que nous pouvons commencer avec le prochain front de notre guerre, que nous avons appelé” Open America again “”, a déclaré Trump lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail. du coronavirus à la Maison Blanche.

8:27 VENEZUELA | Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, Il a annoncé ce jeudi qu’il lancerait un soutien financier de 100 $ par mois pour les médecins, les infirmières et les travailleurs hospitaliers du pays, sans préciser d’où vient cet argent ni le coût total de l’aide.

8:25 CANADA | Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures de soutien aux petites entreprises du pays dans le contexte de la crise dérivée de la pandémie de coronavirus. L’objectif des mesures est que les petites entreprises ne ferment pas et ne maintiennent pas leur personnel. Ainsi, il a établi certains une aide variant de 20 000 $ à 1,5 million $ en 2020. Ces aides remplacent celles précédemment envisagées, qui variaient de 50 000 $ à 1 million de dollars, selon un communiqué publié par le bureau de Trudeau.

8:20 CHINE | Les autorités du Wuhan City, l’origine de la nouvelle pandémie de coronavirus, révisé à la hausse ce vendredi ses chiffres du Covid-19, enregistrant 1 290 nouveaux décès et 325 nouveaux cas. Avec ces nouveaux chiffres, Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, compte 50 333 cas positifs et 3 869 décès.

8:15 CHINE | Le produit intérieur brut (PIB) de La Chine Il a baissé de 6,8% au premier trimestre de l’année, première contraction de l’économie du géant asiatique depuis 1976, confirmant les graves effets de l’agent pathogène.

Bonjour, Ce vendredi 17 avril 2020, l’Espagne se lève avant une nouvelle journée de lutte contre le coronavirus Covid-19. Alors que le test pour identifier la population asymptomatique Ils ne fonctionnent toujours pas au niveau qu’ils méritent, le nombre de personnes touchées par le coronvirus continue d’augmenter bien qu’avec une tendance beaucoup moins prononcée. De même, le conteo du défunt et la procédure à suivre Il continue de provoquer des tensions alors que le gouvernement dissimule un grand nombre de décès dus au coronavirus qui n’ont pas confirmé sa propagation.