NVIDIA Enterprise reçoit l’autorisation de procéder à l’acquisition de Mellanox par la China Antitrust Authority

NVIDIA Enterprise, qui a révolutionné l’informatique parallèle, annonce l’approbation de toutes les autorités nécessaires pour procéder à l’acquisition prévue de Mellanox, un fournisseur multinational israélo-américain de produits de réseaux informatiques basés sur la technologie InfiniBand et Ethernet.

La dernière autorisation de l’Administration d’État de Chine pour la réglementation des marchés fait suite à l’approbation antitrust de la Commission européenne et du Mexique, en plus de l’expiration du délai d’attente en vertu des lois régissant la conduite et l’organisation des sociétés pour promouvoir une concurrence loyale dans avantage des consommateurs américains. À l’exception des autres conditions habituelles de finalisation, toutes les conditions de clôture de la transaction sont remplies.

NVIDIA a annoncé le 11 mars 2019 son intention d’acquérir Mellanox, basée en Israël, pour 125 dollars par action en espèces, soit 6,9 milliards de dollars, dans une transaction qui combinerait l’expérience informatique de base de NVIDIA avec le la technologie d’interconnexion haute performance de Mellanox. L’acquisition devrait être immédiatement ajoutée à la marge brute non conforme aux PCGR de NVIDIA, au bénéfice par action et aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR.

Cette fermeture devrait avoir lieu le 27 avril 2020.

