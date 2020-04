On se porte bien, on a une courbe de contagion plus plate

Le sous-secrétaire a assuré que si les indications sont suivies, les municipalités qui ne présentent pas de cas pourraient revenir à la normale le 18 mai.

Regeneration, 20 avril 2020. Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a affirmé que l’enregistrement de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays avait déjà été réduit, c’est pourquoi “nous allons bien”.

«Nous nous en sortons bien, nous parvenons à réduire les infections, que nous avons appelées aplanir la courbe, c’est-à-dire l’enregistrement de nouveaux cas de Covid-19 qui existent au fil des semaines et tous les jours.

“Nous avons une courbe plus plate, nous avons moins de cas chaque jour et avec cela, nous allons nous assurer que les personnes atteintes de la maladie de Covid-19 sévère et nécessitant une hospitalisation trouvent une place dans le système de santé national”, a-t-il déclaré.

MUNICIPALITÉS SANS CONTACTS

Grâce à son compte Twitter, il a noté qu’en raison de progrès importants dans la prévention de la transmission du virus, il y a des municipalités dans le pays qui n’ont aucun cas ou en ont très peu.

Ils pourront donc reprendre leurs activités le 18 mai.

Au lieu de cela, il a indiqué que les districts ayant le plus grand nombre d’infections reprendront leurs activités de manière ordonnée jusqu’au 1er juin.

Pour consulter la situation de chaque commune, le responsable a invité la population à consulter la carte interactive.

«Merci beaucoup, restons disciplinés, il nous reste plusieurs semaines. Si et seulement si nous restons à la maison, nous réussirons à maîtriser cette épidémie jusqu’à ce que nous revenions à la normale », a-t-il conclu.