Opinion | Actions en faveur des réfugiés au milieu de la crise COVID-19

La pandémie a provoqué le déclin le plus rapide des marchés au cours des 100 dernières années; cependant, certaines actions font preuve de résilience.

Par Tali Salomon *

“N’essayez pas d’attraper un couteau qui tombe”, prévient l’adage, mais comment savoir quand il a cessé de tomber? C’est une question qui contredit les investisseurs, alors qu’ils évaluent leurs portefeuilles au milieu de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. Il n’a fallu que 21 jours aux marchés boursiers américains pour passer de leur sommet à un territoire de marché baissier.

C’est plus rapide que tout renversement des 100 dernières années, y compris la fissure de 1929, qui a pris 42 jours. Au siècle dernier, aucun marché qui avait chuté de 30% n’a quitté rapidement le marché baissier. Cependant, certains secteurs se sont redressés plus rapidement. Il est logique que les investisseurs explorent ce que c’était, alors commençons par l’effondrement le plus récent.

Plaisirs simples

En 2008, la crise financière mondiale a été déclenchée par l’offre hypothécaire de plus en plus risquée des banques. Étant donné qu’elle était alimentée par une dette toxique, il n’est pas surprenant que les banques soient sorties de cette crise de la pire des manières. La construction, si dépendante du crédit, a également souffert. Les fournisseurs de produits de luxe ont été touchés.

Cependant, il y avait une poignée de gagnants. Netflix proposait alors principalement des locations de DVD; son service de streaming sur Internet avait commencé en 2007. Le jour de l’effondrement de Lehman Brothers, le cours de l’action de Netflix s’élevait à 4,02 $; un an plus tard, il avait augmenté de plus de 50% pour atteindre 6,09 $.

Amazon a également agi pour surmonter la tempête, avec une augmentation plus modeste (8,43%) au cours de la même période, en raison de la tendance des consommateurs à opter pour les petits goûts au lieu de dépenser pour des plaisirs extravagants.

Aujourd’hui, avec un isolement de plus en plus strict, Amazon et Netflix montrent à nouveau des signes de résistance. Au moment de la rédaction de cette revue, Amazon n’avait abandonné un terrain insignifiant que depuis fin février, tandis que Netflix était en baisse de 6%, mais était à nouveau sur une tendance à la hausse.

Bulles précieuses

La fin de la bulle Internet a commencé en mars 2000, provoquée par des évaluations irréalistes des entreprises, notamment technologiques. Les investisseurs ont réalisé d’énormes profits au cours des six dernières années, seulement pour les voir disparaître. Le Nasdaq a chuté de 78% entre le 1er mars 2000 et le 31 octobre 2002.

De nombreux investisseurs ont fui vers les mineurs de métaux précieux, entraînant une escalade de six ans pour le secteur. Entre 2002 et 2008, le mineur de cuivre Antofagasta a accumulé un bénéfice de 629%, tandis que Barrick Gold a bondi de 236%. Les valeurs aurifères ont augmenté après les marchés baissiers de 1981, 2001 et 2008, comme l’indique l’indice Barons Gold Market.

Et qu’en est-il du coronavirus?

Vous devez faire très attention à ce qui a causé chaque chute, toujours. Par exemple, la pandémie a provoqué un choc d’approvisionnement, les gouvernements ayant forcé la fermeture temporaire des entreprises.

Pour cette raison, les supermarchés sont restés relativement résistants car les investisseurs ont profité de la croissance des ventes en ligne et des achats auprès de la population.

Bien que Walmart ait perdu 14% entre décembre et mars derniers, il s’est redressé et est maintenant au-dessus de ses niveaux d’avant la crise.

La chaîne américaine Kroger maintient une tendance haussière modérée, malgré la volatilité.

Le britannique Sainsbury reste au niveau de novembre 2019, tandis que Morrisons et Tesco restent au seuil d’août. Il en va de même pour le Néerlandais Ahold Delhaize, qui est revenu à ses niveaux d’avant la crise.

Bien entendu, les comportements historiques ne sont pas à eux seuls un indicateur des performances futures. Les investisseurs doivent évaluer les marchés en mettant l’accent sur la génération de revenus et la résistance aux perspectives macroéconomiques, sans négliger les données fondamentales à plus long terme.

* L’auteur est PDG d’eToro pour l’Espagne et l’Amérique latine.

Les opinions de cet article sont de la responsabilité de l’auteur et indépendamment de la ligne éditoriale et de la position de Fortune en espagnol.