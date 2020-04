Opinion | L’opportunité pour les PME face à la crise du COVID-19

Il n’y a pas de formule magique, ce que vous pouvez faire, c’est effectuer différentes actions pour atteindre les buts et objectifs qui aident les PME.

Par le Dr Noé Moctezuma Medina *

Depuis le début de l’année, nous avions une modeste attente d’avoir une meilleure année que 2019, on parlait d’une croissance modérée pour notre pays, mais malheureusement, nous sommes maintenant confrontés à une situation dans l’environnement macro qui dépasse nos possibilités de contrôler ces facteurs externes et Ils sont particulièrement sanitaires et économiques et ont un impact direct sur les finances des PME.

J’ai lu dans divers médias et auprès d’experts que nous n’avons jamais connu une situation similaire et je suis d’accord avec cette déclaration, au Mexique, nous avons connu plusieurs crises économiques et cela semble être la mère de toutes les crises.

Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est rester statique, Héraclite d’Éphèse a déjà dit que “le changement est la seule constante”.

Dans cette situation, il est important de s’adapter aux changements. Les grandes entreprises l’ont vécu en ne voulant pas s’adapter aux changements que le marché exige, par exemple Kodak, Blockbuster, BlackBerry pour n’en citer que quelques exemples.

L’important est l’enseignement que nous devons acquérir auprès de ces entreprises. Si ces grands emporiums ont disparu, alors un pourcentage élevé de PME disparaissent également dans des situations qui les affectent dans leurs ventes et leurs opérations quotidiennes.

Et que faire? La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de formule magique pour sauver les petites ou moyennes entreprises, cela dépendra en grande partie du secteur dont nous parlons, des services ou du commerce, si ce secteur est en croissance, s’il stagne ou ne se développe plus.

Mais si nous prenons en compte le scénario actuel, nous pouvons dire que c’est une situation très complexe que la plupart des PME du Mexique traversent, mais quelles options avons-nous pour essayer de surmonter la situation actuelle de manque de ventes?

Nous devons nous rappeler qu’il n’y a pas de formule magique, ce que vous pouvez faire, c’est effectuer différentes actions pour atteindre les buts et objectifs qui aident les PME.

Quelles options les PME ont-elles pour faire quelque chose de différent?

1. L’OEA fait avancer son plan de numérisation d’un million de PME au Mexique; En mars, l’Organisation des États américains (OEA), en collaboration avec les autorités mexicaines, a lancé un portail avec lequel elle cherche à télécharger un peu plus d’un million de PME mexicaines dans l’économie numérique. L’OEA a lancé le portail Emprender.com. mx, à travers lequel elle souhaite que les petites et moyennes entreprises disposent d’une boutique en ligne en seulement 30 minutes, c’est une excellente occasion d’intégrer les PME dans une modalité qui se développe d’année en année.

2. Analyser un crédit; Nous savons que les prêts ne sont pas bien acceptés par les PME, en fait au Mexique c’est l’un des pays qui a l’un des taux les plus élevés et cela signifie que la plupart des PME n’abordent pas les banques, mais cela pourrait être une autre option, tant qu’elle est bénéfique et qu’elle est soigneusement analysée afin de ne pas s’endetter.

3. Cherchez le soutien du gouvernement fédéral et local. Un soutien au crédit vient d’être annoncé pour un million de petites et moyennes entreprises, bien qu’il soit dit qu’il ne suffit pas car au Mexique il y a plus de 4 millions de PME, il est important de chercher des options et en voici une, vous pourriez éventuellement être candidat à ce type d’accessoires.

4. Mise à jour des connaissances; Selon l’Inegi, 44,9% des PME n’offrent pas de formation, tandis qu’en micro le pourcentage monte à 85%. Bien que ces informations datent de 2019 d’ENAPROCE, c’est une constante: les temps de crise sont l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau. Actuellement, grâce aux TIC, il existe différentes plates-formes telles que coursera ou edx.org qui proposent des cours en ligne gratuits.

5. Une autre option consiste à créer un travail collaboratif où les commerçants de la région ou du quartier s’organisent pour créer un annuaire des différents services et produits de consommation offerts et ainsi promouvoir leurs produits ou services à domicile. proposition de rester à la maison.

Bien que nous soyons confrontés à un énorme défi sous différents angles, nous devons nous rappeler que les changements sont une constante, et cela ne changera pas, mais ce que nous pouvons faire, c’est apprendre des expériences d’autres temps et d’autres entreprises, nous devons chercher de nouvelles alternatives pour solution pour les PME et même de se demander si notre modèle économique actuel est en vigueur ou s’il est temps de générer un changement. Les défis sont énormes et souvent les solutions ne découlent pas de la manière traditionnelle de faire les choses, nous devons chercher de nouvelles idées ou créer de nouvelles façons.

* Directeur de troisième cycle en innovation des entreprises pour la compétitivité à l’Université Intercontinentale.

