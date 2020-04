Pablo Casado dans un commissaire Caritas: “Une nation qui se respecte doit savoir combien de morts il y a”

Pablo Casado, président du PP, a visité ce vendredi le commissaire des Cáritas dans le quartier de Tetuán (Madrid). Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien au travail en cours au milieu de la pandémie de coronavirus. “Il est essentiel qu’un pays qui se respecte comme l’Espagne puisse rendre hommage au défunt, mais aussi avoir la certitude de leur nombre”, a-t-il déclaré dans des déclarations aux médias.

«Aujourd’hui, j’ai rendu visite au commissaire Caritas dans le quartier de Tetuán où ils s’occupent de 500 familles vulnérables par an. Cette crise aggrave leur situation, notamment celle des personnes âgées. Merci à ses 85 000 bénévoles qui desservent plus de 9 000 dans 32 résidences et dans leurs appartements supervisés“Casado a déclaré dans un message publié sur son profil Twitter.

Aujourd’hui, j’ai rendu visite au commissaire Caritas dans le quartier de Tetuán où ils servent 500 familles vulnérables par an. Cette crise aggrave leur situation, notamment celle des personnes âgées. Merci à ses 85 000 bénévoles qui s’occupent de plus de 9 000 dans 32 résidences et dans leurs appartements surveillés. pic.twitter.com/MNNq6yJqg6

Le chef du PP a visité ce centre de Cáritas protégé par un masque et des gants en latex qui n’ont été retirés à aucun moment. Ces matériaux de protection n’ont pas non plus été retirés pour assister aux médias qui sont venus sur les lieux. Marié a attaqué le gouvernement de Pedro Sánchez pour “remise en cause de la méthode de comptage des victimes” et a exigé la comparution de Juan Carlos Campo, Ministre de la Justice, pour expliquer le nombre de morts réelles.

“Il est essentiel qu’un pays qui se respecte comme l’Espagne puisse rendre hommage au défunt, mais aussi avoir la certitude du nombre”, a assuré le leader «populaire» dans des déclarations aux journalistes. C’est ainsi que Casado a parlé du nouveau système de comptage des défunts. Plus précisément, le Journal officiel de l’État (BOE) a publié ce vendredi un nouvel arrêté, qui en modifie un publié le 15 mars, qui oblige les communautés autonomes à signaler les cas de décès par infection par le nouveau coronavirus, indépendamment du lieu de la mort.

«De mon parti, nous regrettons que notre pays approche les 20 000 morts du coronavirus. Nous sommes très préoccupés d’entendre le gouvernement remettre en question la méthode de comptage des victimes. Je pense qu’il est essentiel qu’un pays qui se respecte comme l’Espagne soit, nous puissions rendre hommage aux défunts mais aussi avoir la certitude du nombre de ceux qui ont été. Il y a trop de familles qui n’ont pas pu les licencier ou malheureusement les accompagner même à leurs funérailles “, a ajouté Pablo Casado.