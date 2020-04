Parties par FaceTime et cadres intelligents: comment les gens dans la pandémie se connectent avec leurs grands-parents

Ainsi, vous pouvez aider les personnes âgées 1:24

(Entreprise .) – Jane Feld, 94 ans, passe généralement son temps à jouer au tennis, à assister à des concerts avec des amis et à inviter des membres de sa famille à dîner chez eux à Syracuse, New York. Mais vint ensuite la pandémie de coronavirus.

Pour Feld, qui est malentendant, il est difficile de parler lors de l’appel vidéo avec ses petits-enfants ou d’autres membres de la famille. Elle a un téléphone avec des sous-titres, mais ils ne fonctionnent pas toujours bien en direct. Donc, pour rester en contact pendant cette période, il a principalement utilisé le courrier électronique.

“Je ne me sens pas très à l’aise avec les trucs technologiques”, a déclaré Feld à . Business dans une interview par e-mail. «Le courrier électronique m’a certainement aidé à garder une trace des enfants et des petits-enfants. Passer des heures au téléphone m’épuise, mais c’est facile avec le courrier électronique. Faites-moi savoir que tout va bien et nous nous rencontrerons dès que possible. Un câlin et un baiser virtuels », a-t-il ajouté.

Partout dans le monde, les gens se sont tournés vers la technologie pour rester connectés (ou connectés) pendant la pandémie – des flux de mariage en direct et l’hébergement de réunions virtuelles avec des amis chez Zoom à des rencontres avec des collègues chez Webex.

Mais les générations plus âgées, qui sont moins technophiles, risquent de perdre le contact avec leurs proches à un moment où le stress et la solitude peuvent affecter une population particulièrement vulnérable, qui vit souvent seule. ou dans des centres de vie assistée qui ont enregistré des cas de coronavirus. À leur tour, les familles trouvent des moyens créatifs de connecter leurs membres plus âgés grâce à des méthodes telles que des cadres photo intelligents, des soirées dansantes sur FaceTime et des outils simples comme le courrier électronique.

Cependant, les obstacles à l’entrée – tels que l’enregistrement pour créer un compte ou apprendre à gérer une nouvelle technologie – sont souvent difficiles pour les générations plus âgées. Selon une étude du Pew Research Center, publiée en 2015, seulement 26% des internautes de plus de 65 ans ont déclaré se sentir “très en sécurité” lorsqu’ils utilisent des ordinateurs, des smartphones ou d’autres appareils électroniques pour faire ce dont ils ont besoin en ligne. Plus que cela, ce n’est pas un substitut parfait aux interactions en personne auxquelles ils ont toujours été habitués.

“Bien sûr, ce n’est pas la même chose qu’en personne”, a déclaré Meredith Doubleday, la petite-fille de Feld. «Cela ne peut certainement pas remplacer cela, mais cela aide certainement. Je suis très reconnaissant que nous puissions encore nous envoyer des e-mails. Elle me rappelle toujours qu’au lycée, elle était une excellente dactylo », a-t-elle déclaré.

Abby Godard organise régulièrement des soirées dansantes virtuelles sur FaceTime, la fonction d’appel vidéo d’Apple, avec sa grand-mère de 83 ans, Yvonne Simon Perotti, qui vit à environ 15 minutes d’elle dans la banlieue de Columbus, en Ohio. Godard et sa famille élargie se rencontrent également chaque semaine à Zoom, y compris sa grand-mère et son grand-père Charlie Perotti, 78 ans.

Les Perotti se considèrent comme très avertis en technologie pour leur âge et ont compris comment utiliser eux-mêmes des services comme Zoom. «Dans notre quartier, nous avons un club de lecture. Nous organisons donc une réunion du club de lecture virtuel avec Zoom, ce qui est formidable », a déclaré Charlie Perotti.

D’autres familles se tournent vers des appareils comme les cadres photo intelligents pour communiquer. Ann Fraser a acheté un cadre ViewClix en 2018 pour sa mère Lorraine Tangney, 92 ans, dans le but de rester en contact lorsque Fraser et son mari ont déménagé en Floride. Conçu pour les personnes âgées et ne les obligeant pas à apprendre de nouvelles technologies, l’appareil permet à plusieurs membres de la famille de partager des photos, de passer des appels vidéo et de publier des notes autocollantes virtuelles avec des messages à des proches.

En temps normal, les membres de la famille téléchargent des photos d’eux-mêmes et de leurs voyages dans le cadre intelligent. Mais pendant la pandémie, les membres de sa famille se sont appuyés sur la fonction d’appel vidéo pour rester en contact avec Tangney, qui se trouve dans un centre d’assistance du Massachusetts. Sa famille a installé le cadre devant sa chaise préférée. Lorsqu’un appel vidéo arrive, l’appareil est configuré pour se connecter automatiquement afin que Tangney n’ait pas à se lever pour y répondre.

“Je l’ai appelée l’autre jour et l’infirmière était dans sa chambre, alors elle a pu dire:” Oh, regarde, quelqu’un t’appelle. ” Nous avons eu une conversation complète à ce sujet, j’étais très excitée », a déclaré Leah Briscoe, sa petite-fille. «Nous avons essayé de faire le truc de la tablette avec, et nous n’avons pas réussi. Elle ne peut vraiment plus parler au téléphone, alors nous devions être un peu plus créatifs avec la façon dont nous allions rester en contact avec elle “, a-t-il ajouté. Fraser a qualifié le cadre de communication de «valeur inestimable» pour communiquer avec elle. L’appareil de 24,4 centimètres coûte 199 $, tandis que la version de 39 centimètres coûte 299 $.

ViewClix a indiqué qu’il a enregistré une augmentation de 201% des appels vidéo de février à mars. Sur une période de cinq jours à la mi-mars, la société a noté qu’elle avait vendu plusieurs mois de son inventaire sur les deux options de châssis. Skylight (159 $), un autre cadre numérique ciblant les personnes âgées, a déclaré qu’il avait connu une croissance similaire de l’utilisation: le nombre de messages vidéo envoyés aux cadres a triplé par rapport au mois dernier et les ventes à Début avril est trois fois plus élevé qu’il y a un mois.

Mais pour d’autres personnes âgées, les nouveaux appareils sont trop difficiles à comprendre. Alexandra DeLessio et sa famille ont acheté à sa grand-mère de 88 ans, Rosemary Adams, une enceinte intelligente sur le portail Facebook, qui commence à 129 $, et lui a appris à le faire fonctionner, même en pratiquant avec elle. Mais Adams ne l’a jamais utilisée seule, car elle ne se souvient pas comment c’est fait.

Adams vit maintenant dans un centre d’assistance et les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer en raison de la pandémie. Sa famille a donc trouvé une manière sûre et personnelle d’interagir: Adams sort sur son balcon et DeLessio, ses parents et sa sœur lui crient dessus de l’extérieur.

Leur grand-mère leur répond… aussi aux cris.

.