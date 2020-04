Pas de militarisation de la santé publique au Mexique: Gatell

La force publique ne sera pas utilisée pour les personnes à mobilité réduite. “Ce n’est pas nécessaire, ni pratique.” Avec participation contrôler l’épidémie et maintenir la durabilité

Participation populaire contre le coronavirus

Régénération, 17 avril 2020. Lors de la conférence de presse du matin d’AMLO, le recours à la force pour maintenir une faible mobilité pendant la pandémie de coronavirus au Mexique a été exclu.

Ce qui précède contrairement à d’autres pays, “Contrairement à l’Europe ou aux États-Unis, au Mexique, la force publique ne sera pas utilisée pour maintenir une faible mobilité sociale”.

Ce qui précède pour exclure le recours à la force dans notre pays car “ce n’est ni nécessaire ni commode”.

La question a été posée par María Verza, de l’agence Associated Press, qui a posé des questions sur la segmentation de la mobilité et des filtres pour éviter la transmission et les infections.

Participation volontaire

Et dans tous les cas, c’est volontaire, dans l’appel à la participation volontaire des citoyens, a-t-il dit.

“Il n’y a eu aucun recours à la force, il n’y a eu aucun couvre-feu ou aucune de ces mesures, tout le monde l’a fait volontairement et nous avons eu une bonne réponse.”

Nous n’avons pas l’intention de militariser l’action de santé publique.

-Pour quelle raison?- López Gatell a posé des questions et expliqué: parce que nous le considérons, d’une part, inutile et, d’autre part, peu pratique.

“Inconvénient car cela perturberait fortement les dynamiques sociales, qui jusqu’à présent ont été très favorables à cette réponse “et a rappelé la réduction très importante de la mobilité dans l’espace public.

En ce sens, López-Gatell a apprécié la contribution “Positif par un acte de conscience, de persuasion”.

De – il a ajouté -: «la conscience qu’il existe un risque individuel, familial, communautaire et social global que l’épidémie se propage plus rapidement ».

L’équilibre que nous avons donné hier est donc un équilibre très encourageant, car il reflète le résultat d’une société responsable, d’une société solidaire.

Ces actions citoyennes “Lorsque nous les multiplions par millions, c’est une contribution extrêmement importante.”

La logique de la segmentation

Et c’est précisément au sujet de la segmentation que la logique fondamentale de la santé publique est “Diminuer la mobilité entre les régions de différents degrés d’intensité de transmission précisément afin qu’il n’y ait pas de propagation accélérée”

Hypothèse de l’accélération de l’épidémie, vacances

Dans certains pays européens, c’est au début de cette épidémie, en février, qu’il y a eu des vacances, puis il y a eu un déplacement important et cela a probablement contribué à la pandémie.

–“Nous connaissons cette expérience des expériences d’autres épidémies au Mexique et dans le monde, il est également connu que cela peut se produire”.

Analyse avec jugement technique

Je termine en disant, comme le souligne le président, que nous l’analysons avec un jugement technique, avec un jugement scientifique, a souligné le sous-secrétaire.

Je réitère que divers éléments de visualisation des schémas de mobilité sont utilisés, «en plus d’analyses formelles des liens sociaux et économiques et des réseaux de dépendance ».

Il a donné l’exemple des écoles.

“Dans les écoles, bien que l’on puisse localiser une école dans une municipalité, les gens, les enfants et les autres jeunes fréquentent l’école en fonction du grade des autres municipalités”, a-t-il expliqué.

Ainsi, la solution à la segmentation n’est pas seulement aux frontières administratives des municipalités ou même des États.

– «…, cela a à voir avec l’interconnectivité qui existe pour d’autres éléments de la dépendance sociale», a-t-il déclaré.

Un autre exemple, la distribution de nourriture

López-Gatell a rappelé que la logistique de distribution alimentaire va au-delà des espaces territoriaux définis administrativement.

Nous l’examinons donc très attentivement. Je pense que nous aurons bientôt une proposition technique à cet égard.

Enfin, il a souligné: “Comme l’a indiqué le président, avec la certitude que nous aurons une réponse sociale positive”.

Hugo López-Gatell a insisté sur sa confiance en «persuader la population de suivre les schémas de mobilité qui permettent de contrôler l’épidémie et leur permet également de maintenir la durabilité des communautés.