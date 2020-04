Pato reçoit un message d’Andrés et révèle les coulisses de son départ des Corinthiens

Alexandre Pato est encore dans les mémoires aux Corinthians aujourd’hui pour le penalty perdu en quart de finale de la Coupe du Brésil 2013, contre Grêmio, à Porto Alegre. Le coup sûr, au milieu du but qui a culminé entre les mains de Dida, a marqué l’élimination de Timão à ce moment-là et a rendu la permanence de l’attaquant dans le club insoutenable.

Alexandre Pato est arrivé à Corinthians comme la plus grande signature de l’histoire du club, qui a alors dépensé 15 millions d’euros

Depuis lors, bien que les gens ne parlent pas publiquement, plusieurs histoires dans les coulisses ont été divulguées, y compris des informations faisant état d’attaques contre Alexandre Pato. Mais le président des Corinthians Andrés Sanchez a adopté un ton complètement différent lors de l’envoi d’un message au joueur, par vidéo.

“C’est une personne spéciale, un grand ami et un grand joueur. Je vous demande de ne pas être blessé par les Corinthiens. Cela n’a pas fonctionné, mais c’est une personne très bienvenue”.

La déclaration du représentant en noir et blanc a été remise à Fox Sports et a reçu une réponse immédiate de Pato.

“Quelle figure. Je l’ai rencontré à Corinthians. Parfois, Andrés dit quelque chose qui n’est pas vrai, parce que c’est ce gars qui aime faire attention à lui. Je n’ai eu aucun problème avec Corinthians. C’est à travers lui que j’ai eu le plaisir de jouer à São Paulo. C’est là que j’ai trouvé mes collègues et un club très cool, cool. Je lui souhaite beaucoup de succès sur la marche et que je fais le mien à São Paulo “.

Le ton détendu et complice d’Alexandre Pato a changé un peu lorsque le joueur a été interrogé sur certaines controverses liées à son départ des Corinthiens, telles que la version selon laquelle il aurait été accompagné par des gardes de sécurité du club lors de son entrée au CT Joaquim Grava pour récupérer ses affaires. .

Non. Ce n’était pas la vérité, mais la seule chose qui soit arrivée, étant très sincère (…) je n’ai de cœur pour personne. Je n’ai jamais été un joueur de groupe, j’ai toujours voulu apprécier le meilleur pour tout le monde et pour moi. Lorsque mon échange avec Jadson se poursuivait, j’y suis allé (à Corinthians) et les joueurs se rencontraient avant le match. Je ne me souviens pas à qui j’ai parlé, mais j’ai dit que j’attendrais que les joueurs sortent et disent au revoir. Ils ont dit que je ne pouvais pas, que je devais partir. J’ai demandé: “Pourquoi ça?” Je voulais juste te dire au revoir. Je suis resté et j’ai dit au revoir à tout le monde. Que s’est-il passé à ce moment-là.