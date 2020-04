Pedro Sánchez présente le plan de désescalade en direct

17:50 ABEL CABALLERO ET LES PLAGES | Le maire de Vigo, Abel Caballero, a justifié ce mardi l’idée d’établir des “grilles” sur les plages pour garantir la sécurité et éviter d’éventuelles infections à coronavirus, et a indiqué qu’il s’agissait d’une mesure qui pourrait être appliquée dans les bancs de sable de Vigo cet été-là.

17:23 RECONSTRUCTION | La Table du Sénat a transféré au Congrès la demande du Parti aragonais que la Commission pour la reconstruction après Covid-19 soit mixte et comprenne ainsi des parlementaires des deux chambres, comme annoncé par sa première vice-présidente, Cristina Narbona.

17:18 INTERNET BATTEZ LE RECORD | La consommation de contenu sur Internet est déclenchée par la crise des coronavirus: en mars, les Espagnols (adultes uniquement) ont navigué sur le réseau pendant près de trois heures (2 heures et 56 minutes), dont ils ont passé presque une heure entière (50 minutes) pour regarder des vidéos. Le chiffre dépasse les records de mars de l’année dernière en une demi-heure, selon Barlovento Comunicación dans un rapport réalisé avec des données Comscore.

17:06 PERTE D’ODEUR | Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego (États-Unis) ont conclu que la déficience olfactive suggère que la maladie Covid-19 qui en résulte est plus susceptible d’être légère à modérée, ce qui pourrait être un indicateur précoce potentiel qui pourrait aider les médecins pour déterminer quels patients peuvent nécessiter une hospitalisation.

16:26 MASQUES DANS LES THÉÂTRES | Le vice-président de la Communauté, Ignacio Aguado, a avancé que le gouvernement régional forcerait l’utilisation d’un masque dans tous les théâtres de sa compétence pour protéger les utilisateurs du coronavirus et exhorte les autres à se joindre à l’initiative.

16:24 APPARENCE DE SÁNCHEZ | Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, comparaîtra publiquement à 18h00 lors d’une conférence de presse après le Conseil des ministres, qui a débattu des mesures prises par manque de confiance. Le plan de désescalade échelonnée.

16:19 RÉUNION DE TRAFIC | Le trafic dans les principales villes d’Espagne a enregistré lundi une reprise des déplacements et des déplacements urbains, au point d’atteindre des chiffres similaires à ceux de la mi-mars, dans les premiers jours de l’état d’alerte.

Tel que rapporté mardi par la direction générale de la circulation (DGT), la circulation aux entrées des grandes villes a baissé lundi dans un 62 pour cent, alors que le dimanche un 89 pour cent concernant une journée typique.

16:10 ERTE | Plus de un demi-million touché en raison de fichiers ERTE (Temporary Employment Regulation) causés par la crise des coronavirus en Catalogne peut-être l’allocation de chômage n’est pas encore reconnue et donc il peut ne finissez pas par le charger dans le paiement prévu la semaine prochaine, pour le dimanche 10 mai.

16:05 SANTÉ | La maladie de Covid-19 n’a pas de conséquences graves sur la santé des femmes enceintes, bien qu’elle puisse entraîner certaines complications chez les nouveau-nés, telles que la prématurité ou l’insuffisance pondérale à la naissance, selon les travaux effectués par le Département des soins infirmiers de l’Université. de Grenade.

16:00 ENTREPRISES | Le groupe industriel 3M, fabricant parmi d’autres produits de masques, respirateurs et respirateurs, un bénéfice net au premier trimestre de 2020 de 1292 millions de dollars (1 187 millions d’euros), ce qui équivaut à une augmentation de 45% par rapport à la même période de l’année précédente.

15:50 DESCALADA | Le ministre de la transparence, de la participation et de l’administration publique, Beatriz Ballesteros, La vidéoconférence a assisté à la cinquième réunion du Comité national de coordination du système national de protection civile convoquée par le Ministère de l’intérieur, au cours de laquelle la situation de désescalade par zones des mesures de confinement requises par la crise sanitaire de Covid a été analysée. 19. Ballesteros a transféré le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, “L’énorme préoccupation du gouvernement régional pour la sécurité des citoyens en minimisant les risques de contagion sur les plages de la région de Murcie”, selon des sources du gouvernement régional dans un communiqué.

15:45 ESPAGNE | À partir de demain, le comité technique de gestion des coronavirus qui s’est réuni quotidiennement avec la présence d’experts du ministère de la Santé et de l’Institut de santé Carlos III, du ministère de la Défense et des forces et organes de sécurité de l’État sera renommé comité technique de désescalade et en elle les chefs de cabinet de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias seront admis, le secrétaire d’État à la Communication et le secrétaire général de la présidence.

15:40 ESPAGNE | Le leader PP, Pablo Casado, a annoncé ce mardi que son parti proposera que l’ancien ministre et ancien président du Congrès Ana Pastor préside la Commission de reconstruction qui devrait être approuvé aujourd’hui lors de la réunion tenue par la table et le conseil des porte-parole de la Chambre basse.

15:35 ANDALOUSIE | Le comité municipal de suivi de Séville Face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, ce lundi, deuxième jour de la promenades autorisées pour les mineurs, un total de 125 patrouilles renforcées par 24 volontaires de la protection civile.

15:30 TEST COVID-19 | La Communauté de Madrid veut faire plus de 500 000 tests pour détecter le coronavirus dans toute la région en différentes phases, le premier, qui a déjà commencé, envisage 100 000 pour les professionnels de la santé. Cette stratégie de «test massif» doit être mise en œuvre en même temps que, depuis l’exécutif régional, Des masques seront distribués aux habitants de Madrid.

15:22 CATALOGNE | La Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) a ordonné la Generalitat ce mardi donner dans les 24 heures du matériel de protection contre les coronavirus à tous les employés intégré dans le système de santé complet à usage public en Catalogne (Siscat).

15:16 MADRID | Le Hôtel médicalisé Euroforum Infantes, dans San Lorenzo de El Escorial, a fermé ses portes ce mardi après 33 jours de fonctionnement. Tel que rapporté aux médias par le coordinateur de l’hôtel et chef de la médecine interne à l’hôpital del El Escorial, Pedro Choker, pendant 33 jours de fonctionnement de l’hôtel En tant qu’établissement médical, “près de cent cinquante patients” ont été traités.

15:10 DESCALADA | Le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio Aguado, a a refusé d’égaliser le manque de confiance des personnes âgées à celui des enfants et a considéré que ce devrait être le dernier groupe à quitter la maison. «Il est le plus vulnérable. Je suis conscient que dans certains cas, il est important que les personnes âgées puissent sortir pour à des fins thérapeutiques ou pour des besoins de santé, dans ces cas, c’est fait », a-t-il expliqué lors d’une vidéoconférence avec des journalistes, après la réunion du Conseil des gouverneurs.

15h00 ESPAGNE | Le Conseil des ministres a donné son feu vert, ce mardi, au plan de non-contrôle de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il y a seulement quelques jours, le ministre de la Santé lui-même, Salvador Illa, assuré que cette désescalade n’était pas encore imminente, il n’a donc pas considéré le plan comme nécessaire ou urgent, le travail d’autres pays européens a précipité les plans de l’exécutif de Pedro Sánchez. À tel point que Sánchez a exhorté son équipe le week-end dernier à ce que le plan de désescalade soit prêt à être approuvé aujourd’hui. Le président a privilégié les fins purement politiques aux fins sanitaires.

14:55 DESCALADA | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a refroidi ce mardi la possibilité de rouvrir les parcs de la capitale ce samedi, quand, en principe, les citoyens peuvent se promener ou faire de l’exercice. Comme vous l’avez souligné, le but ultime est «d’éviter les foules».

14:53 SÉNAT | Le PP a confirmé que présidents autonomes de Madrid, Castilla y León et Murcia participera jeudi prochain à la Commission générale des communautés autonomes du Sénat de débattre de la crise de Covid-19, convoquée à la demande de ce parti et devant laquelle le ministre de la Politique territoriale comparaîtra également, Carolina Darias, par le gouvernement.

14:50 AFRIQUE | Les pays d’Afrique de l’Ouest, mais surtout ceux des Sahel central, déjà face à un csituation alimentaire compliquée qu’il coronavirus menace d’aggraver encore depuis a frappé à un moment crucial de l’année dans lequel les agriculteurs ils doivent planter leurs récoltes et les bergers déplacent leurs troupeaux à la recherche d’herbe et d’eau.

14:45 AUTRICHE | Le gouvernement autrichien a annoncé mardi qu’il permettre des réunions de groupe jusqu’à dix personnes à partir de vendredi dans le cadre de mesures d’allègement des restrictions imposé pour arrêter la pandémie du nouveau coronavirus.

14:40 ESPAGNE | Le nombre cumulé de décès jusqu’à présent serait de 34 393 personnes (46,2% de plus que le chiffre officiel), tandis que le touchés par Covid-19 représentera environ 1,23 million ou 2,6% de la population, au 26 avril, selon une estimation de la Fondation pour les études économiques appliquées (Fedea), qui laisse loin derrière les données fournies par le ministère de la Santé cela, ce mardi, a quantifié le défunt à 23 822 et les infectés à un peu plus de 210 000.

14:30 ESPAGNOL À L’ÉTRANGER | Après 10h30 ce mardi a atterri à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas le vol Iberia qui rapatrié 175 citoyens espagnols de Buenos Aires, sixième vol de rapatriement de la ville, comme l’indique le Ambassade d’Espagne en Argentine.

14:25 NAVARRA | Le gouvernement de Navarre prépare une stratégie pour désamorcé contre le coronavirus “Aussi prudent que possible” et “asymétrique” sur le territoire de la Communauté Foral elle-même, compte tenu du fait que la situation des petites villes n’est pas la même que celle des villes.

14:17 CONSEIL DES MINISTRES | La apparition de Pedro Sánchez d’expliquer les mesures décidées par le Conseil des ministres concernant la levée de l’internement Il était attendu vers 14h00. En attendant la comparution du Premier ministre au Palacio de La Moncloa.

14:10 ERTE | La direction de Opérations Airbus a fait part de son intention d’engager une procédure de suspension de contrats et de réduction du temps de travail “pour des raisons objectives liées à Covid-19” qui affectera les travailleurs de la Centres de travail de Getafe (Madrid), Illescas (Tolède) et Puerto Real (Cadix).

14:05 MADRID | La Foire du livre de Madrid travaille sur un protocole son édition d’octobre intitulée «Safe Fair» qui comprendra l’installation de arches de mesure de la température et désinfection quotidienne des cabines et pavillons, entre autres mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus et obtenir l’autorisation pour célébrer l’événement.

14:00 DESCALADA | Mairie de Barcelone, avec Ada Colau devant, il étudie ouvrir des parcs pour ce week-end dans les quartiers et les zones où il n’y a pas de routes assez larges pour garantir les distances minimales entre les personnes et éviter le risque de contagion.

13:50 ESPAGNE | Le Parti populaire a présenté un motion au sénat dans laquelle il invite le gouvernement à la promotion du potentiel des entreprises technologiques espagnoles connaître votre capacité à travailler dans des situations d’urgence sanitaire après la pandémie de coronavirus Il a révélé «l’énorme dépendance de l’extérieur dans le secteur de la santé». En outre, il prétend que l’exécutif un financement accru pour la transformation numérique.

13:45 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón, il a demandé “Attention” la mesure qui permet aux enfants de se promener un jour, pendant une heure, accompagné d’un adulte et dans un rayon d’un kilomètre de ne pas “reculer”, et a assuré qu’ils seront “très vigilants” dans les prochains jours pour voir comment ce manque partiel de confinement affecte les mineurs jusqu’à 14 ans dans la transmission du coronavirus COVID-19.

13:40 ESPAGNE | Le Le PSOE a déposé une plainte devant la Cour suprême contre le député Vox Quoi accusé le gouvernement de Pedro Sánchez pratiquer le euthanasie aux personnes âgées décédées dans les résidences gériatrie lors de l’épidémie de Covid19, quelques déclarations faites par le secrétaire général de Vox au Congrès des députés, Macarena Olona, au cours d’une interview dans «Los Desayunos de TVE» le 13 avril.

13:35 MADRID | La Communauté de Madrid a investi plus de 8 millions d’euros dans les 13 hôtels qu’il a permis de desservir les patients infectés et d’évolution favorable et dans les 22 autres qui ont servi de repos aux professionnels de santé et éviter la contagion avec les populations vulnérables.

13:30 ESPAGNE | Le président de Vox, Santiago Abascal, a souligné ce mardi au vice-président des droits sociaux et de l’agenda 2030, Pablo Iglesias, comme “Responsable” de l ‘”horreur” qu’a subie, selon lui, les maisons de retraites pendant la crise sanitaire causée par Covid-19.

Nos aînés se sont d’abord vu refuser des soins de santé, décidant de ne pas entrer dans l’UCIS. Nous savons maintenant que l’horreur, le goulag, dans lequel les résidences ont été converties, a également un responsable: le vice-président Iglesias. Ils doivent payer pour ces crimes. pic.twitter.com/LqHaUol3WH – Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 28 avril 2020

13:25 VATICAN | Le Le pape a demandé à la société de faire preuve de “prudence” avant la phase de désescalade du confinement que de nombreux pays comme l’Espagne et l’Italie mettront en œuvre à partir du début du mois de mai après avoir confirmé une diminution des contagions et des décès par coronavirus, tout en avertissant que l’obéissance aux dispositions est nécessaire “Pour que la pandémie ne revienne pas”.

13:23 ESPAGNE | Des agents de la police locale de Séville ont saisi 50 000 masques qui étaient entreposés dans un restaurant chinois de la capitale andalouse, sans répondre aux exigences minimales pour être utilisés avec des garanties sanitaires.

13:20 GLOBAL | Selon le bilan mondial mis à jour ce mardi à 10h00, la pandémie quitte 3 043 122 personnes infectées et 211 221 décès. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 894 997, l’Espagne étant en tête de ce tableau avec 120 832 personnes récupérées, après avoir battu l’Allemagne dimanche (114 500) et États Unis (111 583). Le géant nord-américain est toujours le pays le plus touché par le coronavirus, à la fois par nombre de cas et par nombre de personnes décédées, avec 988 469 personnes infectées et 56 253 décès. Le L’État de New York reste l’épicentre de la pandémie, avec plus de 291 996 personnes infectées et 22 668 décès.

13:15 SOLIDARITÉ | La Initiative citoyenne «Masques pour la solidarité» a livré un millier d’unités à la police locale, incendie et protection civile de la ville de Carthagène Dans un acte perpétré au Security Park, des sources municipales ont fait état d’un communiqué.

13:10 MADRID | La Communauté de Madrid a fait un investissement de 18 755 402,7 euros dans l’équipement et la maintenance de l’hôpital Service aux patients Covid-19 qui a commencé à fonctionner le 21 mars à Ifema.

13:06 MATÉRIEL DE PROTECTION | Le conseil des gouverneurs de la La communauté de Madrid a autorisé ce mardi un dépenses de 14,3 millions d’euross pour l’acquisition d’un deuxième lot de 7 millions de masques, modèle FFP2 / KN 95, visant à garantir la plus grande protection des citoyens de la région contre le coronavirus pendant le processus de désescalade.

13:00 ANDALOUSIE | Le PSOE Il a une nouvelle fois fait usage politique des masques distribués par les administrations publiques. Comme nous le voyons dans le tweet inférieur, les socialistes ont fait de la propagande avec les masques distribués dans les différents de Cadix sans aucun scrupule.

12:50 RÉSIDENCES ÂGÉES | L’association The Patient Advocate a demandé ce mardi au procureur provincial de Madrid d’enquêter par mauvaise gestion présumée aile Résidence Amavir à Valdebernado, où “plus de 60 personnes âgées” sont décédées lors de cette alerte sanitaire du coronavirus.

12:46 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 connaissait un hausse de 0,97% lors de la séance moyenne de ce mardi, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6797 entiers à 12 h 15, dans une journée encore marquée par l’effondrement du prix du pétrole et en attendant la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), qui se réuniront pour discuter de nouvelles mesures de relance pour faire face à l’impact économique de Covid- 19.

12:41 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a demandé la prudence avec les données “positives” obtenues ces derniers jours, depuis l’assouplissement des mesures de confinement ils pourraient produire une “nouvelle augmentation” des cas.

12:35 ESPAGNE | Le ministère de la Défense travaille déjà avec l’anticipation d’un possible retard dans la relève de l’armée participer à certaines missions à l’étranger et que ils sont hors d’Espagne depuis six mois, comme l’ont confirmé des sources militaires d’Europa Press.

12:30 SANTÉ | Dans le groupe de recherche Interfibio du Département de génie chimique de la Université Rovira i Virgili (URV) travaille dans un dispositif de détection rapide de coronavirus; L’université a rapporté mardi dans un communiqué.

12:25 ESPAGNE | Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ira ce jeudi à Sénat à la Commission générale des communautés autonomes, dans lequel la crise des coronavirus sera débattue, selon des sources du gouvernement régional. De plus, via Twitter, le leader madrilène a appelé le Premier ministre, Pedro Sánchez, à faire de même. “En raison de la grave situation que traverse l’Espagne, le président devrait se rendre à la commission de cette institution ce jeudi 30 et en débattre avec nous “, a déclaré le leader madrilène, qui espère que Sánchez l’annoncera aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

12:20 PEDRO SÁNCHEZ | Réactions à la mort de Michael Robinson ils se comptent par milliers et proviennent de toutes les sphères. Joueurs de football, clubs, fans, collègues … Également du monde politique. Le Premier ministre lui-même a souhaité montrer ses condoléances après la mort du Britannique en publiant un message sur ses réseaux sociaux, notamment sur son profil Twitter officiel, mais ce à quoi il ne s’attendait peut-être pas Pedro Sánchez est qu’ils versaient des réponses lui demandant d’exprimer également ses condoléances pour la des milliers de décès dus au coronavirus.

12:15 MADRID | Ceux de Madrid qui ont perdu un membre de leur famille pendant les pires moments de la crise de Covid-19 ont dû attendre environ trois ou quatre jours pour les crémations, bien que la baisse actuelle des décès a réduit cette attente aux «heures habituelles» d’une journée, Des sources municipales ont informé Europa Press.

12:10 SANTÉ | La Association espagnole de pédiatrie (AEP) a précisé que «pour le moment, il n’a pas été établi» si la cas de «choc» pédiatrique chez les enfants qui sont observés dans certains pays «sont un coïncidence dans le temps avec la pandémie de Covid-19 ou avoir une sorte de relation causale ».

12:05 ESPAGNE | Le gouvernement du Pedro Sánchez a décidé de lancer le désamorcé du confinement après modification des statistiques de contagions des coronavirus et suppression du décompte positif de tous les cas confirmés par des tests d’anticorps. Et maintenant, vous avez choisi cesser d’envoyer des données sur les nouveaux décès, juste au moment de décider de désamorcer le confinement.

12:00 ÉTAT D’ALARME | La Garde civile de Zamora a enquêté sur un homme en tant qu’auteur présumé de la délits de conduite imprudente et de conduite avec facultés affaiblies, avec la circonstance aggravante que les événements se sont produits dans un état d’alarme et sans que cette personne ait une justification pour conduire sur la voie publique.

11:55 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a reconnu que hypothèses que la chaleur peut affecter le nouveau coronavirus ils ont “Plus de support”, bien qu’il ait mis en garde contre la difficulté qui existe de vérifier cette théorie.

11:50 ESPAGNE | Le président de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a déclaré ce mardi que la controverse entourant les chiffres des tests effectués en Espagne de connaître l’étendue du coronavirus, tel qu’il apparaît dans un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec les informations transmises par le gouvernement, fait perdre la confiance des citoyens aux données fournies par l’exécutif et génère “de l’embarras” au niveau international.

11:45 DESCALADA | Le président du gouvernement régional d’Estrémadure, Guillermo Fernandez Vara, a été montré ce mardi “Très partisan” de l’établissement des heures de départ des différents groupes pour se promener ou faire du sport à partir du 2 mai, “au moins jusqu’à ce que le test de séroprévalence soit terminé, ce qui nous donnera de nombreux indices”.

11:40 ESPAGNE | Le chef du Parti populaire, Pablo Casado, Il a souligné mardi que dans la seconde moitié de mars seulement, 509 800 emplois ont été détruits, “hors ERTE”, tout en notant que les ménages avec tous leurs chômeurs ont augmenté de 60 700.

11:35 ÉTAT D’ALARME | La Police municipale de Madrid a cinq jeunes arrêtés ils étaient une fête dans un appartement du quartier Carabanchel pour agressant six officiers qui est arrivé à son appartement pour annuler la réunion, une porte-parole d’un organisme local a informé Europa Press.

11:30 MADRID | Le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio Aguado, a fait en sorte queL’autonomie est prête à entamer la désescalade et “passer de l’internement à l’autoprotection”. Cela a été indiqué sur son compte Twitter, où il a détaillé qu’il y avait déjà 35 841 guéris dans la région, un total de 276 de plus qu’hier, ainsi que 5 484 libérés, 336 de plus.

La Communauté de Madrid est prête à entamer la désescalade et à passer de l’internement à l’autoprotection. La responsabilité individuelle sera essentielle pour reprendre l’activité économique et sauver des milliers d’emplois. # VamosMadrid pic.twitter.com/PSrXtRHkgZ – Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) 28 avril 2020

11:25 ALLEMAGNE | La pandémie de coronavirus a laissé plus de 156 000 personnes infectées et a causé la mort de 5 913 personnes, Selon le bilan publié mardi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de la surveillance des maladies transmissibles.

11:20 MEXIQUE | Le Mexique a dépassé le seuil de 15 000 positifs pour le coronavirus dans le cadre d’une pandémie totalise maintenant au moins 1 434 décès dans ce pays, où le gouvernement a mis en garde contre les effets contre-productifs possibles de l’utilisation du masque et de la négligence d’autres mesures préventives.

11:10 ÉTAT D’ALARME | ÀDes membres de la police nationale ont localisé une femme de 65 ans infectée par Covid-19 c’était évadé de l’hôpital Severo Ochoa de Leganés y menacé de sauter de la terrasse d’une maison locale. Les événements ont eu lieu vers 18h30 ce dimanche dans une maison de l’Avenida de Fuenlabrada de Leganés lorsqu’un appel a alerté la police de la présence de une femme qui a menacé de se lancer depuis la terrasse de l’immeubleDes sources policières ont informé Europa Press.

11h00 CONSEIL DES MINISTRES | Le Premier ministre, Pedro Sánchez, apparaîtra au Palacio de La Moncloa à partir de 14h00 mardi lors d’une conférence de presse télématique après la réunion du Conseil des ministres.

10:55 SANTÉ | PharmaMar a annoncé la début de l’essai clinique «APLICOV-PC» avec «Aplidin» (plitidepsine) pour le traitement des patients atteints de Covid-19, qui a déjà été autorisé par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), dépendant du Ministère de la Santé. Il s’agit d’un multicentrique, randomisé, parallèle, étude ouverte, évaluer la profil d’innocuité et d’efficacité de trois doses de plitidepsine chez les patients avec Covid-19 qui nécessitent une hospitalisation. Dans l’étude, ils participeront trois hôpitaux de la Communauté de Madrid. Sera inclus dans l’étude trois cohortes de patients avec trois niveaux de dose différents, pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de la plitidepsine à chaque dose administrée chez les patients admis par Covid-19.

10:50 ESPAGNE DERNIÈRE MINUTE | Le ministère de la Santé a fourni le rapport quotidien sur l’incidence du coronavirus Covid-19 en Espagne. Ainsi, le chiffre de les journaux intimes décédés avec un coronavirus sont tombés ce mardi à 301, 30 de moins qu’hier, avec quoi ajouter jusqu’à 23 822 décès dans le décompte officiel, tandis que le nouveaux cas confirmés de contagion à travers La PCR est tombée à 1,308, ce qu’ils soulèvent le total à 210 773.

10:40 ESPAGNE | Le président de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, a considéré ce mardi comme “complet, sensible et adapté à la réalité andalouse”, le proposition sans limite réalisée par le gouvernement andalou des PP-A et C au ministère de la Santé face à la situation causée par le coronavirus.

10:35 ÉTAT D’ALARME | Le Ministère de la santé a publié une nouvelle ordonnance au Journal officiel de l’Etat (BOE) exclure les centres d’examen de la liste des centres, services et établissements de santé qui sont déterminés comme services essentiels.

10:25 ESPAGNE | Le ministère de la Santé a réagi aux images de ce dimanche, premier jour où les enfants pouvaient sortir dans la rue depuis que l’état d’alarme a été décrété, et qui a provoqué des situations de contact indésirables entre mineurs et adultes. Pour cela, Salvador Illa Il est proposé de fixer des plages horaires pour mener à bien les activités autorisées dans le cadre du plan visant à faciliter le confinement à partir du samedi 2 mai prochain.

10:20 ESPAGNE | L’une des plus grandes controverses télévisées de la semaine l’a mise en vedette ce lundi Jorge Javier Vazquez sur le tournage de Save Me. Au cours d’un débat houleux, Antonio Montero, un contributeur au programme, a laissé entendre que Pablo Iglesias avait ignoré la détention à plusieurs reprises, ce que le présentateur n’aimait pas du tout. Avec un tweet très critique, ceux de Vox attaque Jorge Javier Vázquez pour avoir fait des ordures: “Il est scandaleux que les Espagnols soient empêchés d’enterrer leurs morts en famille et que les millionnaires progressistes soient autorisés à jeter les ordures.”

10:15 ESPAGNE | Le secrétaire général de la Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Ángel Gurría, a admis ce mardi que il faut “ajuster” les chiffres espagnols qui ont été utilisés pour préparer le rapport sur le nombre de pays que la plupart tests de diagnostic pour coronavirus effectuer.

10:10 ESPAGNE | La deuxième vice-présidence de Pablo Iglesias travaille sur un groupe de vaches, dont celle connue sous le nom de «Le veau Pepe», ne te retrouve pas à l’abattoir. Ce sont des animaux d’une ferme scolaire située dans la province de Valence qui est fermée en raison de l’état d’alarme et qui, par manque de soins, sont voué au sacrifice.

Le veau «Pepe».

10:05 SPORTS | Michael Robinson nous a quittés à 61 ans. L’ancien attaquant de Liverpool, Osasuna ou Manchester City est décédé après ne pas pouvoir surmonter un cancer diagnostiqué il y a trois ans. Le Britannique a acquis une renommée en Espagne après être devenu un commentateur emblématique de Canal + et Movistar pendant près de trois décennies.

10:00 ARRÊT | Le président de la Confédération espagnole des organisations professionnelles (CEOE), Antonio Garamendi, il croit que les données sur le chômage reflétant l’Enquête sur la population active (EPA) du premier trimestre c’est “sombre” et que l’important est de reprendre l’activité pour éviter “le drame” que l’Espagne vit en ce moment.

9:50 STOP | Les ménages avec tous leurs membres au chômage ils ont augmenté de 60 700 au premier trimestre, 6% de plus par rapport au trimestre précédent, jusqu’à s’élève à 1 073 800, selon les données de l’enquête Active Population Survey (EPA) publiée ce mardi par l’Institut national de la statistique (INE) et qui recueille une partie des effets de la crise sanitaire sur le marché du travail.

9:40 MATÉRIAU SANITAIRE | Le cinquième avion avec des fournitures médicales, de Chine, acheté par la Gouvernement de la Communauté de Madrid a atterri ce mardi matin à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tel que rapporté par le président régional, Isabel Díaz Ayusou, sur son compte Twitter, cet avion apporte un remplacement pour les toilettes de Madrid de Masques et gants FFP2.

Bonjour. ✈️ Le 5ème avion avec des fournitures médicales en provenance de Chine vient d’atterrir à Madrid. Cela apporte un remplacement pour les toilettes de Madrid: masques et gants FFP2. pic.twitter.com/T96QrwClgz – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 28 avril 2020

9:35 ESPAGNE | Le Gouvernement vous ne saurez pas quel a été le véritable impact de la pandémie coronavirus parmi la population à l’intérieur deux mois, lorsque vous avez les conclusions du étude de séroprévalence qui a commencé ce lundi, après des retards successifs. Cela signifie que l’exécutif ne disposera de données que six mois après le diagnostic du premier cas en Espagne: le 31 janvier le virus a été détecté chez un patient allemand à La Gomera.

9:30 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 a commencé la session ce mardi avec un Baisse de 0,12%, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6 724 entiers à 9 h 01, dans une journée encore marquée par l’effondrement du prix du pétrole et en attendant la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), qui se réuniront pour discuter de nouvelles mesures de relance pour faire face à l’impact économique de Covid- 19.

9:25 États-Unis | Le gouverneur de TexasGreg Abbott a annoncé que l’ordonnance de séquestration expirera ce jeudi, donc l’État commencera un dérogation progressive aux mesures de confinement prises pour atténuer la pandémie de coronavirus.

9:20 ÉQUATEUR | La Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE) a annoncé ce lundi sa décision de poursuivre la mise en quarantaine imposée dans le pays pour stopper l’avancée de la pandémie de coronavirus tout au long du mois de mai, tout en critiquant le gouvernement équatorien pour votre réponse à Covid-19.

9:15 STOP | Fin mars, le nombre total de chômeurs s’élevait à 3 313 000 et le nombre de personnes employées, à 19 681 300 personnes, a rapporté ce mardi le Institut national de statistique (INE), ce qui souligne que bien que les effets de Covid-19 aient commencé à être remarqués à la mi-mars, plusieurs aspects de l’APE ont été affectés.

9:10 STOP | Le chômage slocalisé 121 000 personnes au premier trimestre de l’année, ce qui signifie un 3,8% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 285.600 puestos de trabajo (-1,4%), acusando así parte del impacto de la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma a partir de mediados de marzo. En ambos casos se trata de los peores registros de paro y empleo desde el año 2013.

9:00 ESPAÑA | Le gouvernement du Pedro Sánchez ha recurrido a una offshore china radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán para la adquisición de 140.000 mascarillas de protección frente al coronavirus con destino a las Fuerzas Armadas. Se trata de un contrato firmado por el Ministerio de Defensa con la empresa proveedora Angelina Environmental Spain SL, vinculada estrechamente a la compañía matriz China Pioneer Pharma Holdings Limited. Tanto que, gracias a ella, ha podido realizar la operación con el Ejecutivo español.

8:55 TURQUÍA | El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este lunes que, a partir del 1 de mayo, 31 ciudades del país estarán sujetas a un toque de queda durante tres días con el que intentar frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus antes del final del Ramadán.

8:50 DESESCALADA | Correos inicia este martes su plan de desescalada con la reincorporación del 50% de la plantilla con un horario de oficinas de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes, con el fin de desatascar la paquetería acumulada, informaron en fuentes sindicales. La siguiente fase se iniciará la próxima semana con el 100% de la plantilla y un horario de apertura hasta las 20.30 horas. Correos también está valorando recuperar el trabajo en sábado si no hay orden en contra del Gobierno.

8:45 ESPAÑA | El órgano de gobierno de los jueces no ha facilitado, hasta la fecha, los datos de contagiados por coronavirus desde que empezó la pandemia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes oculta «el número global de miembros de la carrera judicial en activo que han sido diagnosticados del virus COVID-19″, pese a que los afectados lo ponen en conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

8:40 CHINA | Le Hospital Xiaotangshan, dedicado al diagnóstico y el tratamiento de los casos de coronavirus importados leves en Pekín ha dado este martes a todos sus pacientes de alta y tiene programado cesar sus operaciones este miércoles. El centro sanitario, que fue renovado y puesto en marcha para albergar pacientes de la Covid-19 el 16 de marzo, también contaba en sus instalaciones con casos sospechosos de estar contagiados de coronavirus y con personas que debían someterse a exámenes en este sentido. Se construyó en sólo una semana en 2003 para poner en cuarentena a pacientes con síndrome respiratorio agudo grave o SRAS y está situado en los suburbios norteños de la capital de China.

El Hospital de Xiaotangshan, en Pekín.

8:35 GLOBAL | La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado los tres millones de contagios, concretamente 3.002.303 casos confirmados por las autoridades de 185 países, mientras que los fallecidos se sitúan ya en 208.131, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

8:30 CHINA | La líder de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado este martes que los empleados públicos del territorio podrán volver a sus lugares de trabajo y reanudar su labor «normal» a partir del lunes próximo.

8:27 EEUU | El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, ha anunciado este lunes que ha iniciado una investigación sobre la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la financiación con la que el país contribuye a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

8:25 EEUU | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no se siente responsable del aumento de casos de personas que han utilizado desinfectantes de manera incorrecta, después de que sugiriese la posibilidad de ingerir este tipo de productos para evitar un posible contagio del nuevo coronavirus.

8:22 CHINA | El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de que se han registrado tres nuevos casos de coronavirus de transmisión local, todos ellos localizados en la provincia de Heilongjiang, y otros tres importados. Después de varios días sin registrar ningún fallecimiento, este martes se ha confirmado uno, por lo que el global ha ascendido a 4.633, mientras que el de contagios ha aumentado ligeramente, a 82.836.

8:20 EEUU | Le estado de Nueva York se ha convertido este lunes en el primero en cancelar las primarias presidenciales, que iban a celebrarse en junio, en el marco de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

8:15 ESPAÑA | Un rastro digital en los gráficos que publica el Ministerio de Sanidad ha desvelado el nombre del titular del ordenador del que salen las métricas y datos, supuestamente científicos, con los que el Gobierno de Pedro Sánchez explica a todos los españoles la situación oficial del coronavirus en España. Y ese nombre no es otro que el del todopoderoso jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Un descuido en la inclusión de algunos de los gráficos en el PDF de la actualización diaria de la incidencia del Covid-19 en la web del Ministerio de Sanidad ha dejado a la vista el nombre del titular del ordenador del que salen, al menos, parte de los cuadros que componen el principal documento que distribuye cada día Sanidad para hacer públicas las evoluciones de contagios, muertes, ingresos hospitalarios, asignación de UCIs a pacientes, impacto de la enfermedad por grupos de edad, etc.

Iván Redondo, junto a Pedro Sánchez.

Buenos días, arrancamos el segundo día de la séptima semana de confinamiento decretado dentro del estado de alarma. Pedro Sánchez y sus socios continúan haciendo gala de una pésima gestión de la crisis. Ahora, OKDIARIO ha podido averiguar que los gráficos que ilustran el documento diario facilitado por el Ministerio de Sanidad, salen del ordenador de Iván Redondo, el jefe del gabinete de Sánchez. Mientras ellos continúan con su juego político y sus ‘talleres’ de maquillaje de las cifras, el coronavirus Covid-19 continúa haciendo estragos en España. Si bien los muertos diarios han descendido considerablemente, continúa habiendo contagio local del virus y los muertos no cesan: más de 33.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia y sumando. Además, mientras otros países tratan de empezar una desescalada del confinamiento apoyados en la seguridad de testear la inmunidad de la población, España sigue sin tener los tests de Covid-19 suficientes para analizar a toda la población y se lanza a una desescalada sin seguridad ni certeza de que no habrá otro rebrote.