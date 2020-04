Pedro Sánchez se faufile dans l’état d’alarme de l’étape précédente pour réduire les avantages sociaux des fonctionnaires

10h30 NUITS D’HÔTEL | Les hôtels espagnols ont enregistré plus de 8,3 millions de nuitées en mars, soit 61,1% de moins qu’au même mois de 2019, une baisse historique liée à la crise sanitaire, selon les données publiées ce jeudi par l’Institut national de la statistique (INE).

10:22 CHINE QUI | Le gouvernement chinois a annoncé jeudi un Don de 30 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au nom d’une “solidarité” qui contraste avec l’annonce par le président des États-Unis, Donald Trump, de suspendre le financement de l’agence internationale.

10:14 TEST DE FIABILITÉ | Avec plus de deux semaines de retard, le ministère de la Santé lancera lundi prochain l’étude qui permettra connaître l’impact de la pandémie de coronavirus et le niveau d’immunité. Il s’agit d’un travail clé pour définir les mesures de non-confinement. Outre le retard que Santé attribue aux problèmes de “coordination” avec les communautés autonomes, il existe un doute sur la fiabilité des tests avec lesquels le diagnostic sera posé.

10:06 APPARENCE D’ILLA | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, comparaît ce jeudi, pour la quatrième semaine consécutive, devant la Commission de la Santé du Congrès, pour informer les groupes parlementaires de la situation de la crise sanitaire provoquée par Covid-19 et de l’évolution des mesures prises par son département pour mettre fin à la pandémie.

09:58 ÉGLISES DANS LE CNI | Le gouvernement se réfère à une commission parlementaire qui il n’a même pas encore été constitué dans cette législature, celle des Secrets officiels, pour informer l’opposition si le deuxième vice-président et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, remplit les conditions d’accès aux secrets CNI en tant que membre de la Commission déléguée exécutive pour les affaires de renseignement.

09:50 SANT JORDI | La Catalogne vit ce jeudi un Diada de Sant Jordi insolite marqué par l’enfermement dû à la crise des coronavirus, dans une journée sans engagement unitaire des différents agents sur le slogan de donner un livre et une rose, comme c’est la tradition.

09:43 Controverse au PSOE | Le secrétaire à la communication et à la participation du PSOE de Santander, José Manuel Penagos Gutiérrez, a des parents laids qui ont publiquement parlé en faveur de la possibilité pour les enfants de quitter la maison. “Vous auriez toujours dû acheter un chien”, a-t-il déclaré.

09:34 DÉCRET AVEC DE NOUVELLES MESURES | L’arrêté-loi royal approuvé par le gouvernement avec une nouvelle paquet de mesures économiques et sociales complémentaires Pour renforcer le financement des entreprises, soutenir l’emploi et offrir plus de flexibilité budgétaire, il prendra effet ce jeudi pour faire face à l’impact économique de la crise de Covid-19.

09:26 MIGUEL ÁNGEL OLIVER | Les listes de Moncloa exécutent déjà des listes de candidats à quitter la maison après la crise du coronavirus. Le secrétaire d’État à la Communication, Miguel Ángel Oliver, est l’un de ceux qui ont le plus de possibilités d’être soulagés lorsque la situation redeviendra normale.

09:19 REAL HOUSE | Les filles des rois joueront ce jeudi dans un double intervention publique télématique, puisque les deux participeront à une lecture continue de Don Quichotte à l’occasion de la Journée du livre et enverra un message avant la pandémie de coronavirus s’adressant surtout aux plus jeunes.

09:12 OFFICIELS | Pas de test, pas de masques, pas de gants. C’est ainsi que le gouvernement souhaite que les agents publics confinés ou télétravaillant retournent au travail. Les indications ont été communiquées aux agents publics par une Instruction publiée aujourd’hui par OKDIARIO. Et dans ce document, le Ministère de la politique territoriale et de la fonction publique, dirigé par Carolina Darias, organise le retour en face à face des quelque 200 000 fonctionnaires de l’Administration générale de l’État. Le problème est qu’il le pose sans la moindre garantie sanitaire.

09:05 NEW YORK | Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a rapporté que ils ont enregistré 474 morts au cours des dernières 24 heures, ce qui représente un léger rebond depuis le dernier jour et place le nombre total de décès à 15 302.

08:58 CASE TEST ‘FAKES’ | Le ministère de la Santé, dirigé par le socialiste Salvador Illa, a décerné son premier contrat majeur pour l’achat d’un test de détection du coronavirus le 18 mars, quatre jours après avoir décrété l’état d’alarme: à cette époque, L’Espagne a déjà enregistré 598 décès dus à cette maladie et 13 716 cas confirmés de contagion.

08:50 RÉUNION SYNDICALE-EMPLOYEURS | Le Premier ministre, Pedro Sánchez, se réunira aujourd’hui à 11 heures avec les principaux représentants des organisations syndicales, CCOO et UGT, et avec les employeurs CEOE et Cepyme jeter les bases d’un rétablissement après la crise des coronavirus.

08:42 AVIS À SÁNCHEZ | Le secteur pharmaceutique a tiré la sonnette d’alarme en mars lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez a décidé d’assouplir la réglementation pour l’importation urgente d’équipements médicaux au milieu de la crise de Covid-19. Des entreprises comme Europharma ont informé Santé, par le biais de l’e-mail reproduit par OKDIARIO, qu’ils détectaient de nombreuses irrégularités dans le commerce d’essai et qu’il n’était pas certain que des entreprises non spécialisées aient effectué les achats malgré les urgences imposées par la crise sanitaire.

08:37 FONDS DE RECONSTRUCTION | Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne entament ce jeudi le négociation du fonds de relance avec lequel ils veulent relancer l’économie une fois la crise sanitaire de Covid-19 surmontée dans une nouvelle sommet de visioconférence d’où de grandes décisions sous forme d’accord ne sont pas attendues mais un premier échange sur les grandes lignes de cette stratégie.

08:30 TEST «FAKE» | Le ministère de la Santé a signé un contrat de 17,1 millions d’euros avec l’entreprise Interpharma va acquérir le fameux faux test de la société chinoise Bioeasy Biotechnology. Au total, 659 000 tests ont été achetés: tous inutiles. Mais, indépendamment du scandale qu’ils étaient «faux», la vérité est que même leur prix n’est pas justifié: chaque test sort à un coût de 26 euros, alors que la vérité est que sur le marché, il est possible d’acheter aujourd’hui prix presque trois fois plus bas: de prestigieux laboratoires internationaux les proposent pour 10 $. Et avec une garantie qu’ils ne sont pas «faux», loin de là.

8:21 AUCUNE IMMIGRATION AUX ÉTATS-UNIS | Le président des États-Unis, Donald Trump, a déjà signé le décret exécutif suspend l’immigration aux États-Unis, qui sera appliqué à la résidence permanente pendant 60 jours. «Dans le but de protéger nos excellents travailleurs Américains, je viens de signer un décret exécutif suspendant temporairement l’immigration aux États-Unis “, a déclaré Trump.

8:15 CENSURE DES MÉDIAS | Le Premier ministre, Pedro Sánchez, et son deuxième vice-président, Pablo Iglesias, lundi dernier, ils ont tenu une réunion d’urgence dans lequel ils ont traité de l’impact des déclarations du général José Manuel Santiago, qui a assuré qu’il s’efforçait de “minimiser” les critiques adressées au gouvernement. Le chef de Podemos a exigé que Sánchez continue sur la voie de la censure pour étouffer les messages négatifs dans l’œuf et le directeur général a accepté.

8:07 BILAN CHINE | Le ministère chinois de la Santé a enregistré quatre nouveaux cas de coronavirus transmis localement, en plus de six positifs importés. Pour le quatrième jour consécutif, il n’y a pas eu de décès par coronavirus, le chiffre total reste donc à 4 632, tandis que le nombre d’infections est passé à 82 798.

8:00 ÉTAT D’ALARME | Le Congrès des députés a approuvé la prolongation de l’état d’alarme jusqu’au 9 mai. Pedro Sánchez a eu le soutien du PP mais au cours de la session, il a reçu plus de critiques que lors des sessions plénières précédentes. Bien sûr, c’est le vote plus de votes contre ont été comptés, les 62 ajoutés par Vox et les indépendantistes catalans ce Junts et la CUP.

Bonjour. Un jour de plus, un jour de moins. L’Espagne face à un nouveau jour dans la lutte contre le coronavirus qui, comme il semble en regardant les données, connaît une certaine diminution de son incidence. Ce mercredi, le extension de l’état d’alarme proposé par le gouvernement social-communiste de Pedro Sánchez jusqu’au 9 mai. En outre, la mesure concernant détendre le confinement des enfants de moins de 14 ans Il a suscité plus de controverse que de félicitations pour l’improvisation de l’exécutif et ses rectifications continues.