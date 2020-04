Pemex a 104 infectés par Covid-19; 13 d’entre eux sont morts

Les travailleurs et les bénéficiaires de Petróleos Mexicanos ont été touchés. Des mesures préventives plus importantes seront mises en œuvre dans les installations.

Petróleos Mexicanos (Pemex) a confirmé 104 cas de coronavirus Covid-19, dont 13 sont décédés.

Dans un communiqué, la société de production publique a indiqué que 1 142 cas suspects ont été enregistrés et effectué 382 tests de diagnostic, avec lequel 278 cas ont été écartés.

Sur les 104 confirmés 17 ont été libérés42 restent en isolement à domicile, 19 sont hospitalisés dans un service isolé et 13 sont en soins intensifs.

Sur les 13 décès, neuf sont survenus chez des retraités, trois dans des membres de la famille et un travailleur absent de son travail en raison d’une incapacité médicale pour des raisons autres que COVID-19.

“Pemex regrette la mort des personnes touchées par cette maladie et rappelle que, par le biais de ses services de santé, continue de mettre en œuvre un modèle de prévention complet pour minimiser la propagation de Covid-19 parmi la communauté pétrolière et leurs bénéficiaires ».

Il a également souligné que parmi les mesures préventives appliquées par l’entreprise figurent l’utilisation de caméras thermiques, afin de gérer les risques de contagion à l’intérieur des installations.

Elle intervient également dans le contrôle du transport de personnel et de vivres dans ses terminaux de transport maritime et aérien, et l’assainissement des cargos et hélicoptères utilisés pour le fonctionnement des activités Pemex, ainsi que pour le fonctionnement des équipements technologiques. ils permettent assurer la santé du personnel qui traite des installations maritimes.