Personne n’échappe au Covid-19, ces célébrités en ont souffert

J. K. Rowling

L’auteur de Harry Potter a annoncé qu’elle avait souffert pendant deux semaines de tous les symptômes de Covid-19, bien qu’elle n’ait pas subi le test. Il a déjà récupéré et partagé sur Twitter une technique de respiration pour faire face aux symptômes.

Placido Domingo

Le 22 mars, le ténor madrilène de 79 ans a révélé qu’il avait été testé positif pour le Covid-19. Il a été hospitalisé au Mexique et se repose déjà chez lui.

Prince charles

La royauté n’est pas non plus épargnée. Le prince Charles, 71 ans, héritier de la couronne britannique, a attrapé le nouveau coronavirus en mars et a été isolé dans sa résidence écossaise. Il a déjà récupéré.

Jorge Drexler

Le chanteur vénézuélien et son épouse avaient le Covid-19 et souffraient de la maladie enfermés dans leur résidence à Madrid, en Espagne. “J’ai passé quelques jours très rares, très effrayés, bien que ce soit la version bénigne de la maladie”, a expliqué Drexler.

Boris Johnson

Le Premier ministre anglais, dont le gouvernement a été critiqué pour “ne pas prendre la pandémie au sérieux”, est également tombé malade avec Covid-19. Ses symptômes se sont aggravés et il est entré en soins intensifs, où il a failli mourir. “Je ne vous remercierai jamais assez”, a-t-il déclaré en se remettant, faisant référence au personnel médical de l’hôpital de Londres.

Rose

Il y a quelques semaines, la chanteuse Pink a été testée positive pour Covid-19. Son fils de 3 ans en a également souffert. “J’ai passé de nombreuses nuits à pleurer. Je n’ai jamais autant prié de ma vie », a avoué l’artiste. “Cette maladie est grave et réelle.”

Tom Hanks et Rita Wilson

L’acteur et sa femme ont été parmi les premiers cas Covid-19 à émerger à Hollywood. Ils ont déjà été libérés et se sont retirés chez eux pour continuer la mise en quarantaine.

Danna Garcia

Le drame de Danna García, une actrice colombienne connue pour son rôle dans le feuilleton Pasión de Gavilanes, a commencé à la mi-mars. Lorsqu’il a pensé qu’il avait déjà surmonté l’infection, il a de nouveau été testé positif.