Personnes n’ayant pas reçu d’aide fédérale – . Miami (51)

Madelaine García dit qu’aucun de ses enfants

a reçu la relance économique:

“J’ai mes trois enfants, qu’aucun des

trois ont reçu de l’aide. Et ils travaillent, parce que tous les trois travaillent et ont fait leur

taxes, en 2018 et 2019, avec dépôt direct ».

Sa préoccupation est celle de beaucoup: l’argent du

la relance économique fédérale ne vient pas, et quand ils mettent leurs informations sur la page

de l’IRS, la seule réponse qu’ils obtiennent est: le statut de votre paiement n’est pas

disponible.

Le centre d’appels IRS est fermé. Services de soins personnels annulés. Par conséquent, les fonctionnaires du Département du Trésor recommandent de contacter un fiscaliste. Nous avons discuté avec quelqu’un pour savoir s’il pouvait aider et voici ce qu’il nous a dit:

“Je pense que ce qu’ils font est de libérer

la balle, parce que nous n’avons aucun moyen d’aider les gens. En fait,

nous en tant que personnes qui vont également recevoir cette aide, ni

Nous pouvons accéder à la mise à jour de ces informations. Ils nous disent juste qu’il n’est pas là

disponible ».

Sa seule recommandation est d’être patient, beaucoup

patience “Cela viendra, pour ceux qui se qualifient, oui ou oui, parce que lorsque le

le gouvernement approuve l’argent, il viendra “, dit-il.

BTW, si vous y êtes admissible

bénéficier et vous avez des gens qui dépendent de vous, mais n’a pas fait votre déclaration

des taxes 2018 ou 2019, vous devez soumettre vos informations sur la page

Site Web de l’IRS avant ce mercredi à midi, sinon vous ne recevrez pas le

500 $ pour chaque personne à charge. Et beaucoup d’attention: si vous avez une dette

en attente, par exemple, avec des cartes de crédit, des frais médicaux ou des prêts

étudiants non fédéraux, votre argent pourrait aller au

collectionneurs.

Au milieu de cette confusion, des cas de

les gens qui sont morts après avoir fait leurs impôts et la

aider. Leurs héritiers ne savent pas maintenant si cet argent pourrait leur correspondre. Le prochain

jours, le gouvernement pourrait leur offrir une réponse, et c’est aussi ce que

ceux qui regardent les jours passer par la demande, les dettes augmentent, mais l’aide fédérale ne

arrive.

.