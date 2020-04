Plainte pénale contre de grandes sociétés débitrices: AMLO

AMLO: Ils “se sont habitués” à ne pas payer d’impôts. “Il y a des sociétés étrangères qui doivent et ne font pas de même dans leur pays.” Même une fraude fiscale est encourue

Procès contre les grandes sociétés débitrices d’impôts

Regeneration, 28 avril 2020. AMLO, président du Mexique, a informé que la voie légale sera immédiatement utilisée pour récupérer les dettes fiscales des grandes entreprises.

Le président du Mexique a déclaré que des mesures avaient été prises criminel contre une entreprise qui doit des dettes à la trésorerie.

Il a également souligné qu’une partie de cette dette peut être considérée comme “l’évasion fiscale ».

“J’ai donné des instructions pour déposer des plaintes et des allégations”, a annoncé AMLO.

Si ces plaintes n’étaient pas déposées, il y aurait complicité, a déclaré le président du Mexique.

– «…parce qu’il ne peut pas y avoir une dette de 8 à 10 milliards d’une grande entreprise qui doit payer, elle est couverte; Je deviendrais complice, il s’arrêta.

Le chef de l’exécutif mexicain a ajouté que ces entreprises “étaient gâtées, il y a des comparaisons étrangères qui devraient et ne font pas de même dans leurs pays”.

Il a même accusé “ils pensent que le Mexique est une terre de conquête parce qu’ils y étaient autorisés”.

Il a précisé que ces actions ne ferment pas la porte à l’investissement étranger, au contraire, c’est pour donner une certitude de légalité.

«(…), cela aide à ce qu’il n’y ait pas de corruption, que ce soit la loi et non la corruption “, a-t-il déclaré.

Je répète qu’il n’est pas nécessaire d’emprunter un pays, mais que nous payons tous des impôts.

“Pour l’instant on vient d’interposer, il y a deux choses, un procès, cette grande grande entreprise, cette grande grande …”

«…, ils sont comme 10 milliards ..:»

“… parmi ceux-ci, 1,5 milliard qui peuvent clairement être qualifiés de fraude fiscale, c’est pourquoi c’est la voie criminelle, des dossiers et des plaintes sont déjà en train de se former”, a expliqué le président.

Plus de 10 000 rapatriés mexicains, 566 décédés à l’étranger

Marcelo Ebrard a rapporté que 448 Mexicains sont morts à New York de la pandémie de coronavirus. Attention consulaire 24 heures sur 24

Actions permanentes SRE pour soutenir le coronavirus

Régénération, 28 avril 2020. Le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a rendu compte des mesures prises pour rapatrier et aider les Mexicains à l’étranger.

La situation la plus compliquée pour les migrants mexicains se produit à New York, en où 448 Mexicains sont morts de covid-19, sur un total de 566.

“A New York, en plus de toutes les actions, le consulat a été renforcé pour dispenser des soins, il a été l’endroit le plus difficile pour nos compatriotes.”

Le ministre mexicain des Affaires étrangères a également indiqué que jusqu’à présent 10 000 547 Mexicains ont été rapatriés.

Il convient de noter que ce sont des Mexicains bloqués qui ont demandé de l’aide au ministère des Affaires étrangères.

Dans son rapport, il a déclaré qu’en Afrique, 539 sont retournés compatriotes et en provenance d’Amérique du Nord, 135 au total.

Le plus grand groupe de Mexicains qui ont demandé de l’aide et ont pu être rapatriés correspond à Amérique latine avec 5 mille 178 Mexicains.

Mexicains rapatriés d’Europa a ajouté 3 mille 775 et Asie-Pacifique 734 et Moyen-Orient 186.

Le réseau consulaire

Les relations extérieures ont expliqué que la présence par la dépendance est continue à travers le réseau consulaire.

Il s’agit de l’attention à travers les différentes lignes téléphoniques de chaque

consulat et email, en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une autre forme de contact est des réseaux sociaux de chaque consulat.

Ebrard a déclaré que l’attention est accordée par Centre d’information et d’assistance

Mexicains (CIAM), spécialisée dans les cas de protection, également en heures continues.

Il est précisé que le numéro auquel il est possible de communiquer avec CIAM est des États-Unis: 520 623 7874 et du Mexique: 001520623 7874.

Enfin, il a indiqué que des soins en face à face sont fournis en cas d’urgence.

Actions d’assistance consulaire contre la pandémie et les effets causés par Covid-19

La liste des mesures prises par le Mexique comprend assistance consulaire pour tous les proches des compatriotes décédés de COVID-19.

En outre appui économique financer en partie le transfert des dépouilles, en privilégiant les plus vulnérables.

Ceci après étude des conditions socio-économiques. Le rapatriement des cendres est recommandé pour des raisons de coût et de sécurité.

Nos représentations sont en communication avec les autorités locales pour faciliter

rapatriement des dépouilles.

Cependant pour le volume des décès lamentables et le fonctionnement limité de la

Les autorités américaines n’ont pas encore rapatrié les restes.

Orientation à travers le VServices de santé pour fournir des informations sur les services de santé disponibles

Ce qui est rapporté est que plus de 330 000 personnes ont assisté en 2020 à travers les fenêtres de santé.

Y compris la surveillance ponctuelle des détenus mexicains et la surveillance de la propagation de la19 dans les centres d’immigration et les prisons, ainsi que la vérification de l’accès aux soins médicaux.

Un autre sujet auquel prêter attention est le sle suivi et la fourniture de protocoles de soins pour les situations de violence domestique, avec un accent sur le genre.

Enfin, dans son rapport SRE, il précise qu’une attention particulière est accordée aux vérifier les conditions de santé, de logement et d’alimentation décentes pour les travailleurs agricoles, ainsi que le suivi des protocoles de santé.

377 médecins hautement spécialisés seront appelés à rejoindre vs Covid

Les médecins qui font des études de haute spécialité ou de surspécialité à haute valeur professionnelle. Ils seront personnellement convoqués contre une pandémie

Des spécialistes invités à lutter contre la pandémie

Regeneration, 28 avril 2020. Le secrétaire à la santé, Jorge Alcocer, secrétaire à la santé, enverra une lettre personnelle à chacun des 337 médecins hautement spécialisés pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Mexique.

Ce qui précède a été annoncé par Alejandro Svarch, chef de la Coordination médicale nationale de l’Institut de la santé et du bien-être (Insabi).

Ceci dans le cadre de la conférence AMLO Mañanera.

– «Nous allons appeler les 337 médecins spécialistes que nous avons dans notre pays», dit l’officiel.

Il a indiqué qu’il s’agit d’un groupe de médecins à haute valeur professionnelle.

“Ce sont des médecins qui font des études de haute spécialité ou de surspécialité, ce sont des professionnels de la santé à haute valeur académique et professionnelle”, a-t-il précisé.

Indiqué “Nous allons les appeler pour rejoindre les équipes de soins aux patients de Covid.”

“Le secrétaire à la santé vous enverra une lettre à chacun des 337 médecins pour les inviter à rejoindre les soins des patients convoités “, a-t-il déclaré.

Irma Eréndira Sandoval en bon état

Concernant la secrétaire Irma Eréndira, le médecin est en parfait état car elle l’a rendue publique.

Autrement dit, il avait une légère convulsion, le protocole normal utilisé chez les personnes a été appliqué, l’étude des contacts, sa famille est en bon état, aucun n’a été infecté, selon Hugo López-Gatell.

En outre, il a été indiqué que parmi les collègues, l’étude n’était pas encore terminée, “mais à partir des premiers contacts, tous ont été négatifs”.

86% des lits de ventilateur encore disponibles, quarantaine

Le coronavirus est arrivé au Mexique 3 mois après le premier cas en Chine, l’inconvénient est le retard historique du système de santé, a déclaré Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell, disponibilité de l’hôpital

Régénération, 28 avril 2020. Lors de la conférence de presse AMLO au Palais national, il a été signalé que 77% des lits d’hôpitaux généraux sont toujours gratuits et 86% des lits ventilés du pays sont inoccupés, a rapporté Hugo López. -Gatell.

Ce qui précède lors de la conférence du matin du président de l’AMLO.

Le Mexique a reçu la pandémie avec des avantages tels que le premier cas trois mois après leur apparition en Chine, et l’inconvénient était le retard historique du système de santé, a-t-il déclaré à Notimex.

De même, le fonctionnaire a souligné qu’au Mexique, l’épidémie de coronavirus est combinée avec d’autres précédentes telles que la obésité, surcharge pondérale, diabète et hypertension.

C’est le profil mexicain du patient coronavirus. Il s’agit alors d’un nombre important de jeunes adultes.

Il a expliqué que jusqu’à présent, plus de 71 000 cas suspects ont été détectés, dont plus de 15 000 ont été testés positifs pour le coronavirus.

Par entité fédérale

La CDMX c’est toujours l’entité étatique avec les cas les plus positifs suivie par Mexicali, Tijuana et Cancun.

Le sous-secrétaire a précisé que CDMX, Estado de México, Tabasco et Sinaloa sont les entités avec la transmission la plus élevée.

Au niveau général, le pays il compte 3,9 personnes pour 100 000 habitants.

Au cours des 14 derniers jours, CDMX, Tabasco, Quintana Roo ce sont les entités qui ont présenté le plus de nouveaux cas de Covid-19 », a déclaré Gatell.

Dans la Le CDMX 50% de la profession hospitalière est utilisé pour soigner des personnes souffrant de complications respiratoires.

Le patient stable

– «Le patient Mexique est en bon état, dans sa “Pulse of Health”, Il n’y a pas d’arythmies sur un chemin dans lequel nous le faisons depuis 3 mois “, a déclaré le secrétaire de Jorge Alcocer Varela.

Face au coronavirus “Démocratie oui, autoritarisme non”: AMLO

Le peuple mexicain prend soin de lui, se limite et se gouverne; est exemplaire. Démocratie oui, autoritarisme non. Gardez la quarantaine jusqu’à avis

AMLO souligne l’autogestion des Mexicains avant Covid

Régénération, 28 avril 2020. Le président du Mexique a qualifié l’attitude du peuple mexicain de la chose la plus importante face à la pandémie de coronavirus. Il a souligné le respect de la quarantaine et exclu les mesures punitives.

– «Le plus important, c’est que les gens gardent volontairement Sana Distancia», a-t-il souligné lors du dialogue circulaire avec la presse dite “La Mañanera”.

Il a expliqué qu’au Mexique, les résultats étaient bons mais qu’il n’était pas nécessaire de baisser la garde contre le coronavirus.

Il a souligné que il a été possible d’éviter le débordement des cas et a souligné que la chose la plus importante est qu’il n’y a pas de pertes humaines.

– “En cela consiste qu’il n’y a pas de débordement de la pandémie, qu’il n’y a pas de débordement de cas, qu’il n’y a pas de perte de vie humaine.”

Le peuple se gouverne

La chose la plus importante est l’attitude, le peuple mexicain montre au monde qu’il est responsable, qu’il se limite, qu’il se gouverne.

Lors de l’ouverture de la conférence de presse, il a rapporté que pour cette raison, il avait mis l’expression, “Démocratie oui, autoritarisme non” sur sa page Facebook.

En tout état de cause, il a rejeté à plusieurs reprises le recours à la force et a réitéré l’attitude responsable du peuple mexicain.

Ce qu’il a dit sur Facebook:

Le président fait référence à sa publication sur le réseau social Facebook où il utilise l’expression “Démocratie oui, autoritarisme non”.

– «Nous avons eu une réunion pour continuer à maîtriser l’épidémie. Les lits, l’équipement et les travailleurs de la santé sont impliqués. Mais la meilleure chose a été le comportement des gens. “

“Le peuple mexicain prend soin de lui, se limite et se gouverne; est exemplaire. ”

“Démocratie oui, autoritarisme non”: AMLO, président du Mexique.