Pluie lourde à Aracaju (SE)

Mai est, climatologiquement, le deuxième mois le plus pluvieux de l’année à Aracaju.

En ce mois de mai 2020, jusqu’à vendredi dernier (17), la capitale de Sergipe n’avait pas encore enregistré de pluie importante. La plupart des jours ont été marqués par le soleil et un temps stable. Du 1er au 9h00 samedi 18, l’Institut national de météorologie (INMET) n’avait enregistré que 8,0 mm, la moyenne du mois étant d’environ 250 mm.

Cette configuration horaire plus stable a changé au cours du week-end avec la formation de zones d’instabilité qui ont pris de la force au cours de ce petit matin et tôt dimanche matin (19). Selon les données de la station automatique INMET, entre 9 h 00 le samedi et 8 h 00 le dimanche, environ 121 mm de pluie se sont accumulés à Aracaju. Sur ce total, 81 mm sont tombés en seulement 3 heures (entre 5 h et 8 h le dimanche matin), ce qui est un volume très élevé pendant une courte période.

Tout au long de ce dimanche, Aracaju continue avec un temps instable et il peut y avoir encore quelques périodes de pluie modérée à forte jusqu’à la fin de l’après-midi. Dans les prochains jours, le temps devient plus ouvert et avec des pluies qui passent. On s’attend à ce que la pluie augmente à nouveau à partir de vendredi (24).

