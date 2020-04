Plus de 150 000 décès et 2,2 millions de cas dans le monde

Les États-Unis enregistrent plus de 670 000 personnes infectées, près de 35 000 morts et 31 500 positifs en une journée.

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse 2,21 millions de cas et fait plus de 151 mille morts dans le monde, les États-Unis ayant enregistré 31 500 cas au cours des dernières 24 heures et frôlant 35 000 décès.

Jusqu’à ce vendredi, la pandémie laisse 2 millions 216 mille 228 personnes infectées et 151 mille 6 décès, avec Les États-Unis comme pays le plus touché, avec un total de 684 000 920 positifs et 34 000 614 décès.

L’état de New York reste l’épicentre du coronavirus aux États-Unis, avec plus de 225 000 personnes infectées et près de 13 000 décès, dont environ 9 100 à New York seulement. À ce jour, les autorités américaines ont effectué plus de 3,42 millions de tests de coronavirus.

Espagne c’est toujours le deuxième pays le plus touché par nombre d’infections, avec 188 000 93 personnes infectées et 19 000 613 décès suivis de l’Italie, qui compte 172 000 434 personnes infectées et 22 000 745 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée du coronavirus.

La France, quatrième pays le plus touché

La France grimpe à la quatrième place, avec un total de 147 mille 121 cas et 18 mille 703 décès, dépassant ainsi Allemagne, qui cumule 139 mille 134 infections et 4 mille 203 décès.

Royaume-Uni Il reste le sixième pays le plus touché, avec plus de 100 000 cas, avec un total de 109 769 personnes infectées et 14 ml 607 décès dus au coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois en cas de décès et de décès, septième avec plus de points positifs, avec un total de 83 mille 760 positifs et 4 mille 636 décès dus au coronavirus.

Ensuite, vous trouverez Iran, qui représente 79 000 494 infections et 4 000 958 décès dus au nouveau coronavirus, tandis que La Turquie il totalise 78 mille 546 personnes infectées et mille 769 morts.

La BelgiquePour sa part, il accumule 36 138 cas et 5 163 décès, tandis que le Brésil et le Canada dépassent pour la première fois la barre des 30 000 personnes infectées. Plus précisément, Le Brésil enregistre 33 682 personnes infectées et 2 141 au total, tandis que Le Canada enregistre 32 173 et 1 317 décès.

Pays-Bas, Russie et Suisse Le Portugal, l’Autriche, l’Inde, l’Irlande, Israël, la Suède, le Pérou et la Corée du Sud dépassent 20 000 cas et dépassent le seuil de 10 000 infectés.

Japon et Chili ils dépassent 9 000 cas et l’Équateur, la Pologne et la Roumanie 8 000, tandis que le Danemark, l’Arabie saoudite et le Pakistan ont déjà plus de 7 000 positifs. Arabie saoudite, Norvège, Australie, République tchèque, Émirats arabes unis et Le Mexique compte plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus.

De leur côté, les Philippines, la Serbie, l’Indonésie et la Malaisie cumulent plus de 5 000 cas.

Ukraine, Singapour, Biélorussie, Qatar, République dominicaine et Panama ils comptent plus de 4 000 personnes infectées, devant le Luxembourg, la Finlande et la Colombie, qui ont déjà franchi le seuil de 3 000 personnes infectées.

La Thaïlande, l’Égypte, l’Argentine, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Algérie, la Grèce et la Moldavie comptent plus de 2000 personnes infectées, tandis que la Croatie, l’Islande, Bahreïn, la Hongrie, le Bangladesh, le Koweït, le Kazakhstan, l’Estonie, l’Iraq, la Nouvelle-Zélande, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, La Slovénie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Lituanie, la Macédoine du Nord et Oman ont plus de mille infections. (Europa Press)