plus de 2 000 morts au Brésil, mise en quarantaine au PS et accord pour réduire le salaire

1. Le Brésil dépasse les 2 000 décès dus au coronavirus, avec 217 nouveaux décès en 24 heures

Dans un nouveau record, le Brésil a enregistré 217 décès du nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures. En conséquence, le nombre de décès par covid-19 est passé à 2,141 ce vendredi 17, selon les données publiées par le Ministère de la santé, grâce aux informations fournies par les secrétariats d’État à la santé. Le taux de létalité est de 6,4%.

2. João Doria étend sa quarantaine jusqu’au 10 mai dans l’État de São Paulo

Le gouverneur João Doria (PSDB) lors d’une conférence au Palácio dos Bandeirantes

Photo: Gouvernement de l’État SP / Communiqué de presse / Estadão

Le gouvernement de Paul a prolongé la quarantaine dans l’état pour retarder la propagation du nouveau coronavirus, qui expirerait le 22 mercredi. Maintenant, la mesure est valable jusqu’au jour 10 mai. La quarantaine est en vigueur dans l’État depuis le jour 24 mars et il avait déjà été agrandi une fois. Le décret prévoit la fermeture des commerces et des services non essentiels, qui comprennent les bars, restaurants et cafés, qui ne peuvent fonctionner qu’avec des services de livraison. Les services jugés essentiels, comme les pharmacies et les supermarchés, peuvent ouvrir des portes.

3. STF valide l’accord de réduction des salaires en crise sans garantie syndicale

Le ministre de la Cour fédérale suprême (STF), Ricardo Lewandowski.

Photo: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Estadão

La session plénière de la Cour fédérale suprême (STF) a décidé de garantir la validité des accords individuels entre employeurs et travailleurs pour réduire les heures et les salaires ou suspendre les contrats pendant la crise causée par la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays. La mesure permet une réduction de la charge de travail de 25%, 50% ou 70%, avec une réduction proportionnelle de salaire, jusqu’à trois mois. Il est également possible de suspendre le contrat jusqu’à deux mois. Dans tous les cas, le gouvernement paiera une partie de l’assurance-chômage à laquelle le travailleur aurait droit.

4. En cas d’effondrement, Amazonas utilisera des conteneurs réfrigérés pour les décès par coronavirus

Sans lits de soins intensifs, sans respirateurs ni ressources humaines, le Amazon est en train d’équiper les unités hospitalières de l’État, remplies de patients infectés par le nouveau coronavirus, avec conteneurs réfrigérés pour stocker les corps des victimes de la maladie et l’effondrement du système de santé.

5. Après que Bolsonaro a critiqué Maia, le Sénat retire le député Verde Amarelo de l’ordre du jour

Les présidents Rodrigo Maia, de la chambre, et Davi Alcolumbre, du Sénat

Photo: Beto Barata / Agência Senado / Estadão

En réponse au président Jair Bolsonaro, le Sénat a décidé de ne pas voter ce vendredi 17, la mesure provisoire de Contrat Green Yellow, qui réduit les impôts des entreprises lors de l’embauche de jeunes de 18 à 29 ans et de plus de 55 ans. Le texte perdra sa validité s’il n’est pas approuvé par les sénateurs avant le lundi 20 décembre. Les bancs discuteront toujours si la mesure sera votée, mais la tendance est à l’expiration du député.

6. Les États-Unis enregistrent près de 4 500 décès par coronavirus en 24 heures

Les États-Unis ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, record de 4491 décès par le nouveau coronavirus, selon le décompte en temps réel de l’Université Johns Hopkins. Selon l’institution, le pays a dépassé marque de 33 mille victimes de covid-19.

7. Wuhan passe en revue les chiffres et augmente de 50% les décès de Covid-19 dans la ville

Un La Chine, cible de suspicions et de critiques pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, révisé les chiffres et annoncé ce vendredi 1290 décès supplémentaires dans la ville de Wuhan, point zéro du nouveau coronavirus.

8. Plus de 1 000 marins du porte-avions Charles de Gaulle sont infectés par un coronavirus

Un total de 1081 marins Porte-avions français Charles de Gaulle testés positifs pour covid-19, a déclaré vendredi le ministère français de la Défense. L’équipage est composé de 2 300 personnes.

9. Avec l’isolement, la Grèce devient un exemple de confinement du virus en Europe

Avec l’interdiction des clusters de masse et de la quarantaine il y a quatre semaines pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, le Grèce a réussi à contrôler la pandémie et est considéré comme un exemple en Europe – ainsi qu’en Allemagne. Le pays a enregistré à ce jour 2 207 cas confirmés et 105 décès. La réponse rapide et le respect de la population pour les mesures expliquent les résultats.

10. Jeff Bezos s’enrichit de 24 milliards de dollars pendant la pandémie

La personne la plus riche du monde s’enrichit, même en cas de pandémie. Les consommateurs étant piégés à la maison, ils font confiance Amazon.com Inc. de Jeff Bezos plus que jamais. Les parts du détaillant ont augmenté de 5,3%, portant les fonds propres du fondateur à 138,5 milliards de dollars.

