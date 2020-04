Porsche dévoile sa “carte des mines” dans le monde en crise

Malgré la baisse des ventes provoquée par la pandémie de coronavirus, Porsche se porte bien, merci. La semaine dernière, le constructeur automobile allemand a dévoilé sa carte de la mine, montrant où se trouvent les acheteurs de Porsche. Au Brésil, le résultat a été excellent, les ventes ayant augmenté de 113% au premier trimestre, par rapport à la même période l’an dernier. Le volume brésilien est faible, par rapport au marché mondial de Porsche, mais totalise 809 unités.

Porsche 911 Turbo S: une autre version de tueur pour le navire amiral au Brésil.

Le champion des ventes sur le marché brésilien a été le modèle 911, avec 306 unités livrées aux clients. La croissance a été impressionnante (386%) et montre que la nouvelle génération de Porsche 911 a ravi les fans de la marque. Dans le classement Porsche, Cayenne, avec 233 ventes (+ 30%) et Boxster, avec 124 (+ 77%) apparaissent ensuite. La gamme est complétée par les modèles Macan (107 unités), Cayman (33) et Panamera (16).

Mais où est la vraie carte des mines Porsche? Tout d’abord, vous devez comprendre comment Porsche a divisé le monde dans ce rapport. Il n’y a que trois régions. Le Brésil fait partie de l’Amérique (le rapport n’a pas fait de division des ventes pour l’Amérique latine, comme cela est courant dans la plupart des marques). En retour, la Chine, les États-Unis et l’Allemagne sont présentés séparément, en raison de la force de Porsche dans ces trois pays. Vérifiez la carte de la mine.

Région

2019

2020

(+/-)

Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient

23 989

22 031

-8%

La Chine

16 890

14 098

-17%

Amérique

17 707

14 307

-19%

USA

15 024

11 994

-20%

L’Europe

14 004

16 787

+ 20%

Allemagne

5,557

5 214

-6%

Monde

55 700

53 125

-5%

Sur le marché mondial, Porsche a vendu 53 125 voitures au cours des trois premiers mois de 2020. En raison de la crise mondiale, la baisse a été de 5%. Le Cayenne reste le modèle le plus populaire, avec 18 417 unités livrées. Il a été suivi par Macan, avec 15 547. La nouvelle génération de la Porsche 911 a représenté 8 482 livraisons, soit une augmentation de 16% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. La Taycan, première voiture de sport 100% électrique de Porsche, est arrivée sur le marché fin 2019 et a déjà livré 1 391 unités. Taycan arrivera au Brésil plus tard cette année, mais la date n’a pas encore été confirmée.

