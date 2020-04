Pourquoi Daniel Ortega a-t-il déclaré une urgence sanitaire avec la pandémie H1N1 et refusé de le faire pour Covid-19?

Le 11 mars, le monde a découvert la première pandémie causée par un coronavirus, des alertes sanitaires ont commencé à être déclarées dans les pays ainsi que des restrictions de voyage et des mesures qui, après quelques mois, seraient plus extrêmes. Au Nicaragua, la passivité a régné, aucune alerte épidémiologique n’a été déclarée et maintenant, avec neuf cas confirmés de Covid-19, la possibilité d’une urgence sanitaire n’a pas été signalée, comme si elle avait été décrétée en 2009 par la grippe.

La grippe a contacté 2175 personnes dans le pays et onze sont décédées, selon les données de Minsa. A cette époque, il ne faisait aucun doute pour décréter une urgence sanitaire, qui a permis à l’ensemble de la structure institutionnelle, y compris les secteurs privés, de s’impliquer dans l’atténuation des effets de la pandémie également déclarée. Alors: pourquoi ne pas le faire maintenant alors que la même Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que Covid-19 est 10 fois plus meurtrier que la grippe H1N1?

L’épidémiologiste Rafael Amador explique que les alertes fonctionnent sur la base d’informations et de la reconnaissance de l’existence d’un événement. Dans le cas du Nicaragua, «à ce jour, la situation réelle et le risque réel de ce qui aurait pu se produire en le pays”. Cependant, le ministère de la Santé (Minsa) a conçu ses projections des scénarios concernant la pandémie, qui estiment 813 décès dus au virus en six mois, chiffres qui ont été remis en question par des spécialistes indépendants qui projettent un impact plus important, notamment , car les mesures de distanciation sociale recommandées par l’OMS n’ont pas été prises.

Malgré le fait que la Minsa ait travaillé avec son protocole, cela n’a pas eu d’écho dans une politique de prévention au niveau mondial, a souligné l’épidémiologiste, ce qui est également évident dans la promotion d’activités qui facilitent la concentration des personnes, ce qui a été maintenue depuis avant l’arrivée du virus et renforcée à Pâques, mais sans résultat.

Auto-protection contre

passivité du gouvernement

De leur côté, les mêmes autorités de Minsa ont indiqué que le pays fait face à une alerte épidémiologique; cependant, il n’y a ni décret ni déclaration formelle.

En fait, sur le site Web du Système d’intégration centraméricain (Sica), il indique dans son rapport numéro 21 qu’au Nicaragua il existe une alerte nationale pour le virus, mais à ce jour aucun document à l’appui de cet État n’est connu.

Au contraire, une déclaration a été publiée sur le site Web de Minsa, sous le titre “Mesures contre le coronavirus”, elle n’a pas de date, mais la signature de l’ancienne ministre, Carolina Dávila, et depuis le début indique clairement que “le Nicaragua n’a pas , et elle n’instaurera aucun type de quarantaine », comme si elle avait été mise en œuvre par d’autres pays de la région et du monde afin de ralentir la courbe de contagion, qui a tué plus de 140 000 personnes sur la planète.

L’épidémiologiste explique que, comme son nom l’indique, les alertes mettent en garde contre quelque chose qui se produira sur la base de projections, d’expériences antérieures, de scénarios, donc ils doivent être précoces et opportuns, et s’ils ne sont pas appliqués de cette manière, “le reste est de la poésie” , puisque les actions n’ont pas été préparées avant les événements.

Le médecin a expliqué que le fait de ne pas avoir de signes de préparation préalable des institutions, c’est comme quand il n’y avait pas de système d’alerte aux tsunamis, les gens ont réalisé que cela se produirait au moment où ils verraient la vague. En prenant des mesures d’avant, la population peut gravir la colline et survivre, a-t-il dit.

Avant le Covid-19, la population s’est protégée de manière autonome, la stratégie du régime de promouvoir des activités massives n’a pas fonctionné. Pendant la période de Pâques, une grande partie de la population a choisi de rester à la maison et d’éviter de nouvelles infections par le coronavirus. Malgré le fait qu’il y ait neuf cas confirmés, la suspicion quant à la véracité des chiffres demeure dans la population et encore plus, lorsque le pays continue avec ses frontières ouvertes.

Alertes fantaisistes

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a mis à jour son alerte épidémiologique pour le nouveau virus le 21 janvier et a appelé les pays membres à renforcer les activités de surveillance pour détecter les patients atteints de maladies respiratoires aiguës. La Minsa cite dans son Protocole de Préparation et de Réponse au Risque d’Introduction du Coronavirus, cette alerte, mais n’indique pas la déclaration d’un, en tant que pays.

Abdel García, spécialiste de la gestion des risques au Centre Humboldt, explique qu’après l’explosion sociale d’avril 2018, il y a une gestion politique de tout, y compris des alertes, qui ont été décrétées dans certains événements qui ne le justifiaient pas. “Il y a un traitement subjectif des alertes, et politiquement fantaisistes, elles sont supprimées en fonction de la situation politique et sociale au Nicaragua, et cette situation n’échappe pas”, a-t-il déclaré. À cela s’ajoute la lente progression de la courbe de contagion en Amérique latine, qui devrait s’intensifier dans les semaines à venir, selon la même OPS.

García, qui a suivi de près les alertes d’événements naturels, veille à ce que ces déclarations incitent les institutions à concentrer toute leur attention sur l’urgence sanitaire, ce qui se traduit par une réponse aux besoins que la contagion Covid-19 porte, tels que le La question de la rareté de l’eau dans les communautés du pays, de la sécurité alimentaire, de la fourniture d’articles d’hygiène, de l’accès aux médicaments, et c’est sur cela que les investissements publics devraient être axés.

Malgré le fait que le Nicaragua soit l’un des pays qui, au niveau régional, a beaucoup progressé en termes de gestion des risques, la gestion de cette crise sanitaire a été fortement remise en question, à laquelle García souligne que le pays ne peut pas continuer à réagir seul aux phénomènes, comme on le fait avec les incendies, mais il faut miser sur la prévention.