Pourquoi la technique consistant à placer les patients face cachée sauve de nombreuses vies de patients atteints de coronavirus

C’est une scène qui se répète dans les hôpitaux du monde entier face à la pandémie: des dizaines de patients dans des lits, connectés à des respirateurs artificiels, tandis qu’ils sont suivis par des professionnels de la santé protégés par des vêtements et des masques spéciaux.

L’OMS a recommandé la position aux patients souffrant d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë en raison de la covid-19

Photo: . / BBC News Brasil

Au milieu de tant d’images, il est possible de trouver quelque chose de curieux: beaucoup de personnes atteintes de covid-19 sont couchées face cachée. Pourquoi?

La pronation est une technique ancienne mais efficace pour aider à lutter contre les maladies respiratoires graves

Photo: . / BBC News Brasil

Il s’agit d’une ancienne technique qui s’est avérée efficace dans la lutte contre les maladies respiratoires graves.

Connue comme la «position couchée», elle a commencé à être administrée avec une fréquence croissante chez les milliers de patients pandémiques traités dans des unités de soins intensifs.

Cette méthode aide les gens à augmenter la quantité d’oxygène qui pénètre dans les poumons, explique le professeur de médecine pulmonaire et de soins intensifs, Panagis Galiatsatos, de la Johns Hopkins University School of Medicine aux États-Unis.

La procédure semble simple mais nécessite des professionnels expérimentés et de nombreuses personnes en même temps

Photo: . / BBC News Brasil

“Beaucoup de patients atteints de coronavirus n’ont pas une bonne oxygénation dans leurs poumons et cela les endommage. Nous leur donnons de l’oxygène lorsqu’ils sont hospitalisés, mais parfois cela ne semble pas suffisant”, dit-il.

“Donc ce que nous faisons, c’est de les mettre sur le ventre pour permettre aux poumons de se dilater à nouveau”, dit-il.

Le chercheur explique que la partie la plus lourde des poumons se trouve dans le dos et si le patient est sur le dos, la difficulté à respirer sera plus grande.

Augmentation du flux sanguin

“L’ouverture des poumons en position de pronation permet une plus grande circulation sanguine. Le changement est remarquable et nous le confirmons auprès de nombreux patients”, explique-t-il.

La technique – également appelée “pronation” – a été recommandée en mars par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les patients atteints de covid-19 qui souffrent du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

“La ventilation mécanique en position couchée (position couchée) est fortement recommandée chez les patients adultes atteints de SDRA sévère (…). La ventilation mécanique en position couchée est recommandée de 12 à 16 heures par jour”, précise l’organisation.

Quels sont les risques de pronation?

Cependant, ce qui semble être une procédure simple peut prendre beaucoup de temps dans la pratique, car le changement de position d’une personne malade peut entraîner un certain nombre de complications.

“L’obésité est l’une des plus grandes préoccupations. Il faut également faire attention aux personnes souffrant de blessures à la poitrine. Et il faut être prudent si le patient a un tube respiratoire ou un cathéter dans le cou”, explique Galiatsatos.

Covid-19 n’a toujours pas de remède, mais les complications causées par la maladie sont traitables

Photo: . / BBC News Brasil

L’OMS souligne que pour l’exécuter en toute sécurité, “un nombre suffisant de professionnels expérimentés est nécessaire”.

“Ce n’est pas facile. Il faut quatre à cinq personnes pour le faire efficacement”, ajoute Galiatsatos.

Il dit que, pour la première fois, le John Hopkins Medical Center a créé une équipe dédiée à la pronation.

“Ainsi, si les patients atteints de covid-19 se trouvent dans une unité de soins intensifs où l’équipe n’est pas habituée à effectuer cette procédure, ils appellent l’équipe spécialisée qui mettra le patient en position”, dit-il.

Études initiales

Mais d’où vient cette méthode?

On pense que les bienfaits de la pronation ont été constatés pour la première fois au milieu des années 1970. Mais ce n’est qu’en 1986 que la pratique s’est réellement développée.

L’un des médecins qui a dirigé les premières études était l’Italien Luciano Gattinoni, qui travaille actuellement comme professeur émérite à l’Università Statale de Milan et est considéré comme une autorité en anesthésiologie et réanimation.

Lui et l’équipe ont commencé à utiliser cette technique régulièrement et à publier des études scientifiques qui soutiennent ses avantages.

Le coronavirus peut causer de graves problèmes respiratoires

Photo: . / BBC News Brasil

S’adressant à la BBC, le chercheur dit que, dans un premier temps, cette méthode “avait de nombreuses objections”, car la communauté médicale est “très conservatrice”, mais elle est désormais largement utilisée.

L’Italien explique également que la pronation n’est pas seulement efficace parce qu’elle facilite une plus grande oxygénation des poumons, mais aussi parce que “en position couchée les forces sont réparties plus uniformément dans les poumons”.

«Pensez à un poumon soumis à l’énergie mécanique du respirateur, c’est comme s’il était constamment frappé. Évidemment, plus cette force est répartie uniformément, moins elle cause de dommages», dit-il.

D’autres études ont émergé dans les années 2000 qui ont donné plus de preuves sur l’efficacité de la pronation.

“Une étude réalisée en France en 2000 a montré que les patients non seulement amélioraient leur oxygénation, mais avaient également de plus grandes chances de survie”, a expliqué Galiatsatos.

“Comme nous n’avons toujours pas de remède contre ce coronavirus, jusqu’à présent, le mieux que nous puissions faire est d’appliquer des thérapies comme celle-ci”, conclut l’universitaire de l’Université Johns Hopkins.

* Avec le reportage d’Angelo Attanasio.

