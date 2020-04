pourquoi la technique de pose des patients sur le ventre sauve la vie de nombreux patients de covid-19

Au milieu d’une crise due à la propagation du coronavirus, est une scène qui se répète les hôpitaux de tout le monde.

Des dizaines de patients restent dans leur lit, connectés à des respirateurs artificiels, tandis qu’ils sont soignés par du personnel médical qui, à son tour, est protégé par des combinaisons et des masques spéciaux.

Mais il y a quelque chose qui peut être particulièrement frappant dans ces images: beaucoup de ceux avec covid-19 sont allongés sur le ventre.

Parce que?

Augmentez la quantité d’oxygène

Il s’agit d’une technique ancienne qui s’est avérée efficace dans la lutte contre les maladies respiratoires graves.

Connu dans le monde médical comme “Position couchée” (en termes communs, à l’envers), cette position a commencé à être administrée avec une fréquence croissante chez les milliers de patients victimes de la pandémie qui sont actuellement traités dans des unités de soins intensifs.

Dans cette vidéo montrant comment travailler dans une unité de soins intensifs au Royaume-Uni, vous pouvez voir comment le personnel de santé effectue cette manœuvre avec un patient atteint de coronavirus (minute 2.06).

Si vous ne voyez pas la vidéo, cliquez ici.

Cette méthode aide les gens à augmenter la quantité d’oxygène qui pénètre dans vos poumons.

Ceci est expliqué à BBC Mundo par le professeur de médecine pulmonaire et de soins intensifs à la Johns Hopkins University School of Medicine, Panagis Galiatsatos.



Ce qui semble être une procédure simple nécessite des professionnels expérimentés. Sur la photo, une équipe de santé allemande explique comment repositionner les patients.

“Beaucoup de patients atteints de coronavirus ne sont pas bien oxygéner leurs poumons et cela les endommage. Et bien que nous leur donnions de l’oxygène dans les centres médicaux, cela ne semble parfois pas suffisant. Et donc ce que nous faisons, c’est les mettre sur le ventre pour permettre aux poumons de se dilater à nouveau “, dit-il.

Le chercheur ajoute que la partie la plus lourde des poumons se trouve juste dans le dos et, par conséquent, si le patient est sur le dos, la difficulté à respirer sera plus grande.

Plus de circulation sanguine

«L’ouverture des poumons en position couchée permet une meilleure circulation sanguine. Le changement est remarquable et nous l’avons confirmé auprès de nombreux patients », dit-il.

La technique – également appelée “pronation” – a été tellement reconnue par les médecins que même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a elle-même recommandée en mars de cette année pour les patients atteints de covid-19 qui souffrent de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

“La ventilation mécanique en position couchée est fortement recommandée chez les patients adultes atteints de SDRA sévère (…). Une ventilation mécanique en position couchée pendant 12 à 16 heures par jour est recommandée », explique l’organisation.



La pronation de . est une technique ancienne qui s’est avérée efficace dans la lutte contre les maladies respiratoires graves.

De plus, une enquête basée sur 12 patients gravement malades de Covid-19 qui ont été traités au Hôpital de Wuhan Jinyintan, en Chine, a conclu que les patients qui n’étaient pas couchés sur le ventre avaient une «faible» capacité d’expansion pulmonaire.

Au contraire, l’étude – publiée par l’American Thoracic Society – indique que les patients en position couchée répondent mieux à l’oxygène fourni.

Quels sont les risques de pronation?

Maintenant, ce qui semble être une procédure simple peut prendre du temps et être pratique.

L’OMS, en effet, souligne que pour être réalisée sans risques “Un nombre suffisant de professionnels expérimentés est nécessaire.”

Panagis Galiatsatos explique que, pour la première fois, le John Hopkins Medical Center a créé une équipe dédiée à la pronation.

“De cette façon, si les patients du covid-19 sont dans une unité de soins intensifs où le personnel n’est pas habitué à effectuer cette procédure, ils appellent l’équipe spécialisée qui mettra le patient dans une position couchée”, dit-il.

Et c’est que changer de position pour une personne malade peut avoir une série de complications.

“L’obésité est l’une des plus grandes préoccupations. Des précautions doivent également être prises avec les personnes qui ont des blessures à la poitrine. Et il faut être prudent si le patient a un tube respiratoire ou un cathéter dans le cou », explique Galiatsatos.

“Ce n’est pas facile. Il faut quatre à cinq personnes pour le faire efficacement. “ajoute-t-il.



Le coronavirus . peut provoquer de graves problèmes respiratoires.

Premières études

Mais d’où vient cette méthode?

Les avantages de la pronation auraient été observés pour la première milieu des années 1970.

Mais ce n’est que 1986 quand sa pratique s’est vraiment développée.

L’un des médecins qui a dirigé les premières études était l’italien Luciano Gattinoni, qui travaille actuellement comme professeur émérite à l’Università Statale de Milan et est considérée comme une véritable éminence en anesthésiologie et en réanimation.

Avec son équipe, il a commencé à utiliser régulièrement cette technique et à publier des études scientifiques qui ont maintenu ses bienfaits.

En conversation avec BBC Mundo, le chercheur déclare que, dans un premier temps, cette méthode “avait de nombreuses objections “ parce que la communauté médicale est “très conservatrice”.



. La pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde entier.

“Mais maintenant, il est largement utilisé”, dit-il.

L’Italien explique également que la pronation n’est pas seulement efficace car elle facilite une plus grande oxygénation des poumons, mais aussi parce que “En position face vers le bas, les forces sont réparties dans le poumon de manière plus homogène.”

Pensez à un poumon soumis à l’énergie mécanique du respirateur, c’est comme s’il était constamment battu. De toute évidence, plus cette force est répartie uniformément, moins elle fait de dégâts », dit-il.

Parallèlement à Gattinoni, d’autres études ont émergé en 2000 qui ont soutenu la théorie de l’efficacité de la pronation. C’est ainsi que Panagis Galiatsatos l’explique.

“Une étude réalisée en France en 2000 a montré que les patients amélioraient non seulement leur oxygénation, ils avaient également de meilleures chances de survie. “

Et c’est exactement ce que l’on recherche actuellement au milieu d’une pandémie qui a fait des milliers de morts.

«Avec ce coronavirus, nous n’avons toujours pas de remède. Donc, jusqu’à présent, le mieux que nous puissions faire est d’appliquer des thérapies comme celle-ci », conclut l’universitaire Johns Hopkins University.

* Avec le reportage d’Angelo Attanasio.



BBC

Visitez notre couverture spéciale