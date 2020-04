Pourquoi le prix du pétrole a-t-il chuté?

L’économie mondiale paralysée en raison de la pandémie de coronavirus entraîne une baisse de la demande de pétrole et le manque d’espace pour stocker les stocks excédentaires. Comprendre pourquoi le baril a fermé à une valeur négative pour la première fois de l’histoire Que s’est-il passé sur les marchés pétroliers?

Ce lundi (20/04), les opérateurs payaient pour se débarrasser des contrats de livraison de pétrole

Les prix du pétrole ont chuté de façon spectaculaire ces dernières semaines en raison de la nouvelle crise des coronavirus. Il y avait également un désaccord entre le cartel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pays producteurs de cette matière première.

La dernière goutte était maintenant que certains contrats de livraison de pétrole allaient expirer, mais les entrepôts sont pleins, car il y a peu d’acheteurs. Et cela a poussé le prix du pétrole WTI (West Texas Intermediate) à une valeur négative lundi soir (20/04) – c’est-à-dire que les commerçants payaient pour que d’autres investisseurs reprennent les contrats.

Comment se forme le prix du pétrole?

Les prix du pétrole sont basés principalement sur le principe de l’offre et de la demande. C’est pourquoi, avec la panne économique mondiale causée par la pandémie, il n’y a pas de demande et les prix baissent. Les entreprises commandent moins de pétrole, les compagnies aériennes laissent leurs flottes à terre, les consommateurs restent chez eux et conduisent moins leurs voitures.

Quels contrats pétroliers ont déclenché le choc des prix?

Il y a des transactions à terme pour le mois de mai qui se sont terminées ce mardi (21/04). Cela signifie que celui qui a le contrat en main ce jour-là est le propriétaire de la livraison de pétrole correspondante. Et donc il coule dans les réservoirs de pétrole existants – et vous devez payer pour les utiliser. La livraison est prévue pour mai, mais les réservoirs d’huile sont déjà pleins. Et le prix d’utilisation des réservoirs restants augmente également. Les investisseurs ont donc tenté de se débarrasser des contrats: ils ne veulent pas subir de dommages. Ainsi, les papiers sont devenus presque instantanément sans valeur et ont même atteint une valeur négative.

La chute est-elle l’œuvre de spéculateurs?

Oui et non. Les contrats à terme peuvent être intéressants pour les spéculateurs. En termes simples, ce sont des paris sur l’historique des prix futurs, où vous pouvez gagner et perdre. Dans ce cas, les spéculateurs impliqués ont perdu dans les paris. Cependant, de nombreuses entreprises doivent protéger leurs activités sur le marché des matières premières, et pour cela, il existe des marchés à terme de matières premières, qui sont également disponibles, par exemple, pour le blé et les grains de café. Ils offrent généralement des prix fiables et calculables pour l’avenir. Mais, dans la situation actuelle, presque personne ne veut avoir l’huile physique qui est destinée à la livraison dans ces contrats.

Pourquoi la baisse a-t-elle affecté uniquement le pétrole WTI?

Le pétrole WTI a la propriété d’être stocké de manière très unidimensionnelle, car les pipelines se terminent dans l’État de l’Oklahoma, où se trouve la plus grande installation de stockage de pétrole au monde et où les livraisons sont effectuées. Dans la ville de Cushing, cependant, les réservoirs sont déjà assez pleins. Les réservoirs restants facturent environ 10 $ pour stocker chaque baril, et le prix continuera probablement d’augmenter. Le pétrole Brent, produit dans la mer du Nord, en Europe, a plus d’alternatives de livraison.

Pourquoi ne pas simplement arrêter de produire du pétrole?

Fondamentalement, les puits de pétrole sont plus ou moins sous pression. Une fois foré, le lubrifiant de l’économie mondiale coule. Il est particulièrement difficile d’arrêter la production de pétrole à l’aide de la technologie de fracturation, qui est utilisée aux États-Unis et qui est une technologie controversée d’un point de vue environnemental. C’est aussi pourquoi les pétroliers dans les océans du monde sont actuellement utilisés comme réservoirs flottants.

Quelles sont les conséquences pour les compagnies pétrolières?

Ils auront plus de difficultés si les prix restent si bas. Ceci, à son tour, peut conduire au non-paiement des crédits bancaires et au chômage. Aux États-Unis, toute l’industrie de la fracturation hydraulique est au bord du gouffre en raison des prix bas, car le coût de production est élevé: les analystes estiment que les entreprises ont besoin d’au moins 50 $ le baril pour survivre.

Pourquoi Donald Trump achète-t-il du pétrole maintenant?

Pour vous mettre à l’honneur. Le président des États-Unis a annoncé qu’il achèterait 75 millions de barils pour soutenir les prix et reconstituer les réserves nationales. Cependant, la demande quotidienne mondiale est à un niveau similaire. Par conséquent, l’action de Trump est, au mieux, une goutte d’eau dans l’océan.

L’accord de l’OPEP avec d’autres pays producteurs de pétrole, comme la Russie, pour réduire la production de 10 millions de barils par jour est plus efficace. Pourtant, la plupart des experts pensent que cela est loin d’être suffisant pour compenser la baisse de la demande. Les pays producteurs de pétrole, comme l’Arabie saoudite et la Russie, subissent une pression croissante car ils financent en grande partie leurs budgets nationaux à partir des revenus pétroliers.

