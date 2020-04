Près de revenir à Palmeiras, Fabiano a été un partant dans la défense du Portugal

Dans les prochains mois, Palmeiras pourrait avoir le retour d’une vieille connaissance: le côté Fabiano, prêté par Boavista, du Portugal. Avec un contrat là-bas jusqu’au milieu de cette année, le joueur doit retourner au Brésil et peut être réintégré dans l’équipe. En son temps dans le football européen, il a de bonnes raisons de faire plaisir aux membres de l’équipe d’entraîneurs de Vanderlei Luxemburgo.

Fabiano est prêté à Boavista jusqu’au milieu de l’année et peut revenir (Photo: Reproduction / Instagram Boavista)

Et une nouveauté de Fabiano au Portugal est sa position. À Boavista, il a joué plus en tant que défenseur qu’en tant qu’arrière, secteur dans lequel il s’est fait connaître. Au cours de la saison 2019/2020, il a fait 11 apparitions dans la défense, toutes en entrée. Et dans l’un de ces matchs, il a contribué à une victoire sur Braga 2-0, pour le championnat portugais.

Fabiano a également joué comme arrière droit. Il y a eu sept matchs officiels, six d’entre eux comme partant et un sortant du banc de réserve. Dans cette situation, il a également contribué avec une passe décisive dans la victoire 2-1 sur Santa Clara, en Liga de Portugal, une compétition dans laquelle Boavista occupe la 11e place. Le joueur polyvalent a également joué dans d’autres positions: deux matchs en tant que milieu de terrain sur le côté droit et un match en tant que premier milieu de terrain. Les trois matchs étaient en entrée. En d’autres termes, Fabiano a été utilisé dans presque toutes les fonctions du milieu de terrain derrière, ce qui peut être un gain d’expérience qui a tendance à favoriser sa réintégration.

Un autre facteur qui peut faciliter son utilisation est le désir du club pour un arrière droit, même avec Marcos Rocha et Mayke dans l’équipe. Le club s’intéresse au colombien Daniel Muñoz, de l’Atlético Nacional-COL, mais l’affaire n’est pas simple et devrait devenir encore plus compliquée après la pandémie de coronavirus. Ainsi, Fabiano peut être une option plus facile et moins chère, qui a encore des conditions pour offrir une polyvalence.

Fabiano est chez Palmeiras depuis mai 2016, date à laquelle il est arrivé en prêt. À la fin de la même année, après avoir marqué le but qui a confirmé le titre brésilien de cette année, il a définitivement été acheté. Cependant, il a fini par perdre de l’espace tout au long de 2017 et en 2018, il a été prêté à Internacional. Il est revenu en 2019, mais n’a pas été mis à profit et a fini par abandonner à nouveau, cette fois à Boavista. Son contrat avec Verdão court jusqu’en décembre 2021.

