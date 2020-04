Qu’est-ce que le remdesivir, le médicament qui pourrait aider les patients de Covid-19?

Le remdesivir pourrait-il combattre le coronavirus? 1:02

(. espagnol) – Un médicament expérimental utilisé chez les patients atteints de coronavirus a donné des résultats encourageants et pourrait aider à traiter le covid-19 mortel.

Il s’agit du remdesivir, un médicament antiviral qui a été testé pendant des années contre d’autres maladies et n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. (FDA).

Voici ce que nous savons:

Qu’est-ce que le remdesivir?

Il s’agit d’un médicament expérimental produit par la société Gilead Sciences. La société le décrit comme un “analogue nucléotidique doté d’une activité antivirale à large spectre”.

Le mot clé ici est expérimental, car comme la société le précise, le remdesivir n’a été approuvé pour aucune utilisation par aucun pays dans le monde.

“C’est un médicament expérimental qui n’a pas été établi pour être sûr ou efficace pour le traitement de toute condition”, expliquent-ils.

Pourquoi a-t-il été testé?

Le remdesivir a été testé pour lutter contre le virus Ebola.

Il a également été utilisé contre le MERS et le SRAS, qui sont également des coronavirus et provoquent des maladies respiratoires similaires à covid-19.

Bien qu’il ait eu peu de succès contre Ebola, plusieurs études animales ont montré qu’il pouvait aider à prévenir et à traiter les coronavirus. «Le remdesivir a démontré une activité in vitro et in vivo sur des modèles animaux contre les agents pathogènes viraux du MERS et du SRAS, ce qui indique que le remdesivir pourrait avoir un potentiel contre le covid-19», explique Gilead Sciences.

Quels résultats avez-vous obtenus contre Covid-19?

En février, l’OMS avait déjà indiqué que le remdesivir présentait un potentiel contre la covid-19.

Dans une étude clinique, les patients qui ont reçu le médicament se rétablissent rapidement, a rapporté jeudi STAT News, un site Web spécialisé dans les informations sur la santé, accédant à une vidéo d’une conversation sur l’essai clinique. Certains patients ont pu rentrer chez eux en quelques jours, explique STAT News.

Quelles études sont en cours chez les patients atteints de coronavirus?

Gilead dit qu’il a deux essais cliniques de phase trois – c’est-à-dire des tests pour voir son efficacité chez les adultes atteints de covid-19. Environ 1 000 patients de pays comptant un nombre élevé de cas de coronavirus participeront.

La première étude évaluera l’efficacité de la substance administrée en 5 et 10 jours chez des patients présentant des symptômes sévères, également traités avec un soin standard dans ces cas. Le second le fera, aux mêmes doses et avec le même soin chez les patients présentant des symptômes modérés.

Selon Gilead Scancies, il existe d’autres essais cliniques en Chine, aux États-Unis, en France et ailleurs.

Selon la National Library of Medicine des États-Unis, il existe huit études actives sur l’efficacité du remdesivir pour les patients atteints du nouveau coronavirus.

L’OMS a qualifié les résultats de remdesivir contre le SRAS et le MERS de “prometteurs”, “suggérant qu’ils pourraient avoir un certain effet chez les patients de covid-19”.

L’impact économique

Les actions de la société Gilead Sciences ont augmenté de 5% lundi après la déclaration d’un responsable de l’OMS selon laquelle cela pourrait aider à traiter le virus.

Ce n’est pas le seul médicament expérimental testé

Les équipes médicales ont testé divers médicaments, sans résultats concluants pour le moment. Il n’y a pas encore suffisamment de preuves que l’hydroxychloroquine, promue par le président Donald Trump, est sûre ou efficace dans le traitement de covid-19.

Des études au Brésil et en Suède ont détecté des effets secondaires chez les patients: ils ont développé des problèmes cardiaques. Et une étude en France a révélé qu’il ne combattait pas le covid-19 et était également associé à des complications cardiaques.

Des essais cliniques sont également effectués avec des médicaments pour traiter le cancer et d’autres maladies.

