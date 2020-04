Qui est le prochain en ligne pour les paiements de coronavirus? – . Miami (51)

Quelque 80 millions de contribuables ont reçu des dépôts cette semaine, selon le département du Trésor, mais 171 millions de personnes sont toujours portées disparues.

Le groupe de cette semaine comprenait les contribuables qui ont déclaré des impôts en 2018 ou 2019, et les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale ou qui appartiennent au programme de revenu supplémentaire de sécurité (SSI).

Maintenant, la question est, ¿Qui sera le prochain à recevoir le paiement?

Comme indiqué par CNBC, la priorité sera donnée à ceux qui ont des dépôts directs liés à leurs comptes.

Si vous ne l’avez pas programmé, vous avez jusqu’au jeudi prochain pour mettre à jour les informations avec l’IRS et recevoir le paiement la semaine suivante.

L’Internal Revenue Service (IRS) a activé plusieurs outils pour vérifier l’état du dépôt bancaire, y compris Get My Payment pour ceux qui ont déposé des impôts en 2018 et 2019 et cette page pour les personnes qui ne déclarent pas d’impôts mais se conforment aux les critères d’éligibilité.

Pendant ce temps, les personnes qui n’ont pas leurs informations bancaires enregistrées auprès de l’IRS commenceront à recevoir des chèques à partir du 20 avril.

Environ cinq millions de chèques devraient être postés chaque semaine pendant une période pouvant aller jusqu’à 20 semaines – la priorité sera accordée aux contribuables à faible revenu.

Puis, fin avril, des chèques seront envoyés aux personnes qui n’ont pas déposé d’impôts en 2018 ou 2019 mais qui bénéficient des prestations de la Sécurité sociale.

Les bénéficiaires de SSI peuvent s’attendre à recevoir leurs paiements début mai. L’argent sera envoyé de la même manière que ces personnes reçoivent généralement leurs prestations.

“Les dépôts directs hebdomadaires et les chèques papier se poursuivront jusqu’à ce que chacun reçoive son remboursement”, indique le calendrier du Congrès.

Cette nouvelle a été rédigée à l’origine en anglais par Lorie Konish pour notre réseau soeur CNBC. Pour en savoir plus sur CNBC.com, entrez ici.

