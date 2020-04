QuintoAndar rejette 8% à cause de Covid-19

La vague de missions dans les startups brésiliennes due au coronavirus a atteint QuintoAndar hier. L’entreprise de location de maisons a licencié environ 8% de ses employés – avant la crise, l’entreprise comptait environ 1 100 personnes. Vers le journal L’État de S. Paulo, la société a confirmé que les licenciements ont touché toutes les zones, en plus d’indiquer qu’il y a eu une réaffectation du personnel pour éviter de nouvelles réductions.

“QuintoAndar a décidé d’adapter son fonctionnement au nouveau contexte de marché, ce qui a entraîné une réduction des volumes projetés de demande de location et de vente de propriétés résidentielles. L’ajustement renforce la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements actuels et futurs, dont dépendent des milliers de personnes. clients et des centaines d’employés “, a expliqué la startup dans une note.

Ces dernières années, l’une des raisons qui a permis à la startup de gagner de l’espace sur le marché était la garantie de paiement aux propriétaires, même si le locataire avait retardé le loyer. Maintenant, avec la baisse des activités économiques dans divers secteurs, il est fort possible que les défauts augmentent.

Fondée en 2012 par Gabriel Braga et André Penha, la startup est devenue licorne (startup évaluée à au moins 1 milliard de dollars) mi-2019. L’an dernier, elle est passée de 350 à 1 100 employés.

En janvier 2020, la société a révélé au journal L’État de S. Paulo qui signait 5 000 contrats de location par mois et représentait 28,9 milliards de reais de propriétés gérées par le biais de sa plateforme.

L’information vient du journal L’État de S. Paulo.

