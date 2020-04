Rafa indique que Mari et le mannequin font face à Paredão avec Babu et Manu

Ce dimanche soir (19) au ‘BBB20’ a commencé avec l’élimination d’Ivy, avec plus de 74% des voix. Ensuite, le procès du leader a consacré Rafa dans un concours chanceux contre Thelma en finale. La formation du nouveau Paredão avait le candidat du chef et le plus voté de la maison, ce qui contre. Rafa a mis Mari et la maison a choisi Manu, avec trois voix. La chanteuse a tiré Babu pour contester son neuvième mur

Ivy a été le 15e éliminé du “BBB20” après avoir disputé le Paredão avec Rafa et Thelma. La sœur a quitté le programme ce dimanche (19) après avoir reçu plus de 74% des voix. Après l’élimination, Rafa a remporté le Leader’s Test et un nouveau siège chaud a été formé lors de l’émission de téléréalité. Le mur a été formé par le candidat du chef et le plus voté de la maison, qui compte à rebours pour indiquer quelqu’un. L’influenceur a indiqué Mari, tandis que Manu était le plus voté parmi les participants. Elle a emmené Babu pour participer au match, qui se termine le lundi 29.

Manu ne vote pas pour Thelma et emmène Babu au neuvième Paredão

Dans l’épreuve du meneur, Rafa a atteint la finale avec Thelma, mais s’est imposé en prenant d’abord trois boules d’or dans l’urne. Dans le salon, la missionnaire a choisi d’indiquer Mari sur la sellette, car la mannequin était la moins proche d’elle dans la maison. Parmi les participants, le médecin a voté pour Manu et le chanteur a voté pour Babu, qui a renvoyé la nomination. C’était à Mari de décider de mettre l’ami de Bruna Marquezine sur un nouveau mur. Il convient de rappeler que le record de votes pour le “BBB20” était la décision publique entre Manu Gavassi et Felipe Prior, qui avait le soutien de Neymar et de plusieurs footballeurs.

La finale est prolongée et Manu montre son mécontentement: «Je vais paniquer»

La finale “BBB20” a été reportée de quatre jours, mais les frères ne savent toujours pas quand ils quitteront le différend. Le compte à rebours de la télévision à domicile affiche toujours 97 jours, même si ce n’est pas la date de fin du programme. Au cours de ce programme de dimanche, Tiago a plaisanté: “Profitez de l’ennui des dernières semaines. Ou serait-ce les derniers mois?” Cette semaine, après s’être inquiété du changement de la date finale, Manu – qui mise sur des tendances avec beaucoup de couleur et de style – s’est montré insatisfait du changement. “C’est une désorganisation de la production. Les jours ont augmenté, passons aux faits. Je vais paniquer et vous? Je trouve très salope ce qu’ils nous ont fait”, a expliqué la femme de São Paulo.

Dua Lipa note la performance des frères avec leur musique et réagit sur le web

La performance de Manu avec la chanson “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, a produit de grands moments depuis le début de “BBB20”. Maintenant, la danse des frères est déjà certaine lors des fêtes à la maison. Sur son Twitter, la chanteuse a partagé une vidéo dans laquelle les participants ont chorégraphié le hit, qui a également été réalisé par Tiago Leifert. “Brésil!”, A écrit l’artiste – qui inspire Bruna Marquezine dans ses looks – avec un emoji en forme de cœur.

Voir aussi:

Romana Novais reprend sa routine de fitness et montre sa forme après la naissance de Ravi