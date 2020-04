Ramiro défend Tiago Nunes et admet que la pression est plus forte chez Corinthians

Tiago Nunes a résisté à de nombreuses critiques à la tête des Corinthiens, principalement de la part d’anciens joueurs du club, qui n’ont pas épargné l’entraîneur.

Un Gazette du sport écouté Ramiro sur le sujet, dans une interview téléphonique exclusive, et le milieu de terrain, qui appartient actuellement à l’équipe alvinegro, a fait son analyse du moment troublé.

“Je pense que cela se crée beaucoup lorsque les résultats n’apparaissent pas. Avec la défaite, une mauvaise phase, certains monstres sont créés, certains sont coupables, et le coach, la plupart du temps, est le premier à subir ces critiques”.

Tiago Nunes s’est rendu compte que chez Corinthians tout prend une très grande proportion et que les informations internes ne sont pas toujours préservées. Ramiro pense que l’entraîneur traverse cette période d’adaptation.

Il se sent comme s’il était dans un club de la taille des Corinthiens, mais il est préparé, il connaissait l’ampleur de cette responsabilité. Dans le football, nous ne vivons pas que de moments positifs, c’est à nous d’avoir la force et d’apprendre. Je suis d’accord avec l’idée de vouloir revenir le plus tôt possible pour changer cette idée, cette image que l’on a.