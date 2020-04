Real Madrid | Avis à Madrid: Achraf n’exclut pas de poursuivre au Borussia

Le Real Madrid veut qu’Achraf fasse partie de l’équipe pour la saison prochaine et le Marocain, prêté au Borussia, rêve de gagner en blanc. Cependant, leur priorité est de jouer et au Bernabéu ils le savent. Ils sont conscients que le joueur de 21 ans aspire à ne pas voir ses progrès ralentis, ce qui pourrait arriver s’il devait rivaliser avec Carvajal pour le poste. Et cela continue de laisser l’avenir de l’équipe de jeunes dans l’air. Toutes les options sont possibles, comme votre agent l’a avoué, Alejandro Camano, dans Sky Germany: «Achraf est le meilleur arrière droit au monde avec Alexander-Arnold. Toutes les grandes équipes en Europe le veulent et, bien sûr, le Real Madrid est l’un d’entre eux. Mais le Borussia est toujours une option pour nous. Nous attendons juste et voyons. “

“Si Madrid veut que je revienne, je reviendrai”, a déclaré Achraf à plusieurs reprises, qui envoie également un message aux marins lorsqu’il affirme que sa priorité est de “jouer des minutes”. Au Real Madrid, ils insistent sur le fait qu’il est un joueur qu’ils aiment beaucoup mais, avec la crise des coronavirus terminée et un résultat si incertain, ils ne veulent pas encore prendre de décision. La pandémie a paralysé l’activité dans le football, y compris les négociations. Ce ne sera qu’à la fin de la saison qu’Achraf, son agent et le Real Madrid s’asseoiront pour discuter de la situation du joueur, qui met fin à son contrat en 2021 mais dans une de ses clauses la prolongation jusqu’en 2023 est envisagée. Le Borussia, quant à lui, espère que l’ailier continuera au Signal Iduna Park. AS déjà publié le 14 avril que le club allemand veut garder Achraf et le présentera à Madrid juste après la fin de cette saison.

Le côté polyvalent (peut jouer sur les deux bandes) a frappé la patte en deux ans prêté au Borussia Dortmund. Il est passé de l’incognito à un véritable événement en Bundesliga. Lors de sa première saison, il n’était pas partant avant le cinquième jour, mais depuis, il est devenu la pierre angulaire de Lucien Favre, qui lui a donné du poids dans l’équipe et de la confiance dans son jeu. Lors de sa première année en jaune, il a marqué trois buts et donné sept passes décisives en 2 349 minutes. Il a été nommé meilleure recrue de la Bundesliga en septembre et octobre.. Des chiffres notables pour une première. Mais sa deuxième année a été l’une de ses dernières tentatives: sept buts et dix passes décisives en 2 900 minutes. Un record de services qui, aux yeux de Madrid, fait déjà de lui un joueur à la demande du Bernabéu après deux ans de cuisine en Allemagne. Bien que la décision finale soit prise entre le club, le joueur et son agent à la fin de la saison.