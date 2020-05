Remdesivir, le médicament qui pourrait être autorisé par la FDA pour être utilisé chez les patients atteints de Covid-19

Le remdesivir est un médicament expérimental produit par la société Gilead Sciences, qui le décrit comme un «analogue nucléotidique à activité antivirale à large spectre». Ce médicament a été utilisé dans des essais cliniques, comme celui de l’Université de médecine de Chicago, aux États-Unis, où un groupe de patients s’est rétabli dans un hôpital de Chicago, grâce à l’utilisation du remdesivir.

En voyant les résultats des essais cliniques, les chercheurs affirment que ce médicament pourrait aider les patients à se remettre plus rapidement d’un cornavirus.

Lire aussi: Les patients atteints de coronavirus à Chicago répondent positivement au remdesivir, selon une étude

Pour cette raison, selon le New York Times, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui n’a encore approuvé aucun médicament pour le traitement du coronavirus, prévoit d’annoncer une autorisation d’utilisation urgence au remdesivir. L’autorisation pourrait venir bientôt, a rapporté le journal.

Procès NIAID

Et c’est qu’une nouvelle étude clinique, financée par le gouvernement des États-Unis, montre que le remdesivir antiviral a un effet clair dans le traitement des cas graves de coronavirus, a déclaré ce mercredi le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ( NIAID), Anthony Fauci, conseiller du président Donald Trump. Aux États-Unis, plus d’un million de personnes ont été infectées et plus de 60 000 sont décédées.

Cela peut vous intéresser: c’est ce que l’on sait sur l’interféron alpha 2B, en 10 points

Pour Fauci “les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour diminuer le temps de récupération”.

Les résultats de l’essai préliminaire ont montré que les personnes qui ont reçu le médicament ont amélioré leur temps de récupération de 15 à 11 jours. “Bien qu’une amélioration de 31% ne semble pas être un knock-out à 100%, c’est une preuve de concept très importante”, a ajouté Fauci à propos du remdesivir. “Ce qu’il a montré, c’est qu’un médicament peut bloquer ce virus.”

“Les résultats suggèrent également un bénéfice de survie, avec un taux de mortalité de 8% pour le groupe recevant du remdesivir contre 11,6% pour le groupe placebo”, a déclaré le NIAID, ce qui signifie que le remdesivir peut également réduire la probabilité de décès des patients.

La FDA en pourparlers

Le remdesivir fait partie de plusieurs médicaments testés contre Covid-19, mais l’essai NIAID est le premier à être mené conformément aux réglementations visant à obtenir l’approbation de la FDA.

Lire aussi: Des dizaines de morts entassés dans des camions retrouvés à New York

Michael Felberbaum, le porte-parole de la FDA, a déclaré qu’il était en pourparlers avec la société de fabrication pour mettre le médicament à la disposition des patients. “Dans le cadre de l’engagement de la FDA d’accélérer le développement et la disponibilité de traitements potentiels pour Covid-19, l’agence a eu des discussions avec Gilead Sciences pour mettre le remdesivir à la disposition des patients le plus rapidement possible, le cas échéant.” .

Environ 1 090 personnes ont participé à l’essai international, considéré comme «le premier essai randomisé contrôlé par placebo de grande puissance». Fauci a déclaré: “Tant que vous avez des preuves claires qu’un médicament fonctionne, vous avez l’obligation éthique d’informer immédiatement les personnes du groupe placebo afin qu’elles puissent y avoir accès.”

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est trop rapide de parler des résultats de l’essai remdesivir, a déclaré le Dr María Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour ., pour qui “en général, il n’y a pas d’étude qu’il sortira et qu’il changera les règles du jeu ». Le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme OMS sur les urgences sanitaires, a déclaré: “Parfois, il peut falloir plusieurs publications pour déterminer l’impact ultime d’un médicament.”

Testé sur d’autres maladies

Le remdesivir a été testé pour lutter contre le virus Ebola, mais il n’a pas donné de bons résultats.Il a également été utilisé contre le MERS et le SRAS, qui sont également des coronavirus et provoquent des maladies respiratoires similaires à Covid-19.

Gilead Sciences a expliqué que «le remdesivir a démontré une activité in vitro et in vivo sur des modèles animaux contre les agents pathogènes viraux du MERS et du SRAS et cela indique que le remdesivir peut avoir un potentiel contre Covid-19».