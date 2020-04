Rêves des parents

Je me permets de raconter ce que j’ai entendu d’un couple dans un parc à Orlando, USA, alors qu’il était encore possible d’être là. Les parents de la belle fille Cecília sont de Sorocaba. Aimant, ils ont annoncé que leur fille recevrait une grosse surprise dans quelques jours. L’enfant a marqué d’un X sur le calendrier chaque jour qui restait jusqu’à ce que le cadeau soit révélé. La date prévue est arrivée. Les parents déclarent joyeusement: “Ma fille, tu vas à Disney!” La fille demande avec une certaine déception: “Qu’est-ce que Disney?”

Dans les parcs, j’ai vu des centaines de poussettes. Beaucoup de jumeaux (et certains triplés) qui ont indiqué, peut-être, une plus grande utilisation des traitements de fertilité. Pour ceux qui n’y sont jamais allés, il y a de (grands) parkings. Qu’est-ce qu’un enfant de 1 ou 2 ans profiterait de ce modèle de voyage? Bien sûr, la même chose peut être demandée aux fêtes presque toujours effrayantes d’un an: un bébé terrifié, irrité par le bruit et fou de déféquer avec facilité. Les fêtes d’un an ne célèbrent pas la vie qui est venue au monde, elles montrent la fierté de ceux qui l’ont créée. Peut-être quelque chose de similaire se produit avec les grands parcs d’attractions.

Mon neveu a 9 ans et ne connaissait pas Mickey, Dingo, Donald ou Pluton. Les idoles enfantines étaient plus stables auparavant. Dans mon enfance, ma mère a vu Blanche-Neige au cinéma. Je l’ai vu à la télévision. Aujourd’hui, Harry Potter est généralement indicatif d’une personne entre 20 et 30 ans, qui était petite au début de ce siècle. Le château de Cendrillon doit être lu de plusieurs façons par différents groupes d’âge. À Francfort, je suis allé au musée sur le travail de Hoffmann, fasciné par le Struwwelpeter (quelque chose comme Pedro Escabelado) que ma grand-mère Edyth a raconté. Aujourd’hui, les idoles sont très générationnelles.

J’ai vu de nombreux adolescents et adultes heureux en Floride. Les jeunes enfants dormaient ou pleuraient. La brave Cecilia a défié les montagnes russes appelées Everest, avec des récits théâtraux sur l’abominable bonhomme de neige et beaucoup de vitesse. L’estomac monte jusqu’à l’œsophage et le sphincter menace une rébellion généralisée. Crie pour interpréter une certaine dignité. Le petit a bien fait face à l’épreuve. L’auriez-vous aimé?

Je me permets d’élargir ma réflexion en tant que professeur. Le rêve des enfants coïncide-t-il avec le rêve / désir des parents et des enseignants? Dans quelle mesure devons-nous transmettre nos désirs et nos inévitables frustrations? Voici la contradiction la plus terrible: avoir des enfants et éduquer implique un lien très spécial, parfois symbiotique. Vous ressentez leur douleur, pleurez et riez à l’unisson et, espérons-le, l’inverse est vrai. Mais éduquer est un geste d’individuation et non de symbiose. Vos valeurs existent. Ils seront testés, jugés et critiqués, adoptés et abandonnés dans un système d’autonomie des enfants. Aussi douloureuse que cela puisse être, la rébellion est un symptôme de l’humanité.

Conclusion douloureuse et fondamentale: éduquer, c’est se préparer à l’absence, au retrait, à la liberté. Éduquer, c’est beaucoup aimer, être à ses côtés, être toujours et jamais à la place de celui qu’on aime. Quand votre enfant pourra-t-il clairement distinguer le bien du mal? Comme toi: jamais. Clairement et absolument, jamais. Nous mourrons en faisant des erreurs. Nous ne serons jamais parfaits. En essayant d’aider, nous commettons des erreurs permanentes. Il n’y a qu’une seule façon d’éduquer: le laisser agir. Je sais: il est très pénible de supposer que quelqu’un que nous aimons puisse se glisser dans la vie. Cela fait mal à l’âme et au narcisse. Séparer ce qui constitue un véritable souci de tentative de contrôle est si compliqué qu’il semble dépasser notre sens humain.

N’imaginez pas que je recommande quelque chose comme un congé. Aimer implique la proximité. Des conseils peuvent et doivent être donnés. Il y a des choses qui vont même au-delà de l’idée de liberté, comme donner un vaccin. L’enfant donne-t-il des coups de pied, des cris et des pleurs? Pas de problème, la santé est plus importante qu’un exercice de colère aérobie. J’ai toujours insisté: les règles circonscrivent le vide, les normes mettent un cadre dans le chaos. Sans eux, clair et rationnel, l’être humain est complètement perdu. Je ne défends pas ici le vide, cependant, la reconnaissance que le processus éducatif est de plus en plus libérateur et que l’on aime quelqu’un pour que cette personne puisse un jour quitter le nid, voler seule, être heureuse loin des ombres et des lumières familières. Des principes clairs (et des sanctions plausibles) sont essentiels. Je me coupe toujours les ongles régulièrement, me souvenant du Struwwelpeter que j’ai mentionné. Un homme comme moi, en route vers le mariage au diamant avec sa vie, parle au garçon qui a entendu le conte effrayé. Les valeurs restent, mais l’idée que nous pouvons contrôler toutes les variables est une illusion de narcisse et jamais une illusion.

Pour de nombreux religieux, Dieu a créé l’homme et n’a pas ôté son libre arbitre. Le Créateur nous a permis de faire des erreurs, nous donnant un privilège unique parmi les créatures. Nous sommes libres, désespérément libres, condamnés à la liberté. Comment être un père parfait et une mère parfaite? Peut-être pas à la recherche de l’idéal mais du réel. Surtout, n’essayez jamais d’être plus que Dieu. Espérons que les enfants et les étudiants nous survivront et, peut-être, un jour, voudront même voir Disney. Bonne semaine à tous.

