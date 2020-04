Rihanna et Ariana Grande rejoignent un fonds d’aide avant COVID-19

Deux politiciens américains cherchent à collecter 100 000 $ pour 100 000 familles touchées par la crise du COVID-19 dans le pays

Des célébrités du monde de la chanson et du cinéma comme Rihanna, Ariana GrandHalsey Stephen Colbert et Julia Louis-Dreyfus ont rejoint le fonds d’aide Projet 100, créé par deux politiciens américains pour distribuer obligations d’aide à les familles affecté par le coronavirus.

L’initiative est née de l’idée de deux représentants démocrates: Stacey Abrams, ancien candidat démocrate au gouvernement de l’État de Géorgie; y Andrew Yang, exaspirante à la nomination présidentielle; dans le but de distribuer chèques de mille dollars à un total de 100 mille familles affectées par la crise économique dérivée de la pandémie.

Je suis ravi de faire partie du projet 100. Notre objectif est de donner mille dollars en espèces à 100 000 familles. Le programme pilote a déjà envoyé de l’argent à près de 5 000 familles, mais ce n’est pas suffisant. Faisons en sorte que cela se produise pour plus de familles.

Sous le nom “Projet 100«L’idée a réussi à ajouter la participation d’autres politiciens, activistes, philanthropes et célébrités, qui ont déjà levé 55 des 100 millions de dollars qui étaient visés, a rapporté Abrams elle-même sur son profil Twitter.

Parmi les donateurs, il y a aussi des géants technologiques comme Google, des stars de la télévision comme Stephen Colbertet des organismes de bienfaisance comme Fondation de la famille Charles et Lynn Schusterman.

“Les plus vulnérables sur le plan économique ont du mal à survivre, incapables de payer la nourriture ou les médicaments pour leurs enfants, sans parler de couvrir les dépenses de base, les frais de transport et de location”, a déclaré Abrams.

Le même argument a été avancé par Yang dans des déclarations à ., dans lesquelles il a critiqué la fonds de sauvetage pour les petites entreprises approuvées par le gouvernement américain ils s’épuiseront dans les quelques jours suivant la mise en œuvre.

Il a également estimé que les personnes bénéficiant d’une aide publique sont “dans une meilleure position” que le public auquel s’adressera leur initiative, à destination des personnes exerçant des métiers non couverts par les services de chômage et dans des situations plus élevées exclusion sociale.

“C’est une période dévastatrice pour des millions d’Américains, et toute personne capable d’aider peut faire tout son possible”, a ajouté Yang.

Un projet pilote avant ce fonds a distribué des chèques à 5 000 familles, ont ajouté les chauffeurs.

Avec des informations de l’EFE