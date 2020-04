Rio Grande do Sul lance un plan pour rouvrir l’économie et assouplir la distance sociale

Le gouverneur de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a annoncé mardi 21, un plan pour mettre en place une distance sociale contrôlée dans l’Etat à partir du mois de mai. En pratique, l’idée est de instituer un système de classification pour les régions gaucho en fonction des progrès de la nouvelle pandémie de coronavirus et de la capacité du système de santé. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de définir quels services peuvent fonctionner dans chaque région.

Le commerce et les services non essentiels ont été fermés dans l’État le 1er avril. La semaine dernière, le gouverneur a institué un nouveau décret qui a assoupli les mesures pour les municipalités qui ne font pas partie de la région métropolitaine de Porto Alegre. Il appartenait aux maires de décider de rouvrir ou non le commerce. Pour fonctionner, les établissements doivent répondre à une série d’exigences de distance et d’hygiène.

La capitale et la région métropolitaine ont été laissées en marge de la flexibilité car elles ont une incidence élevée de covid-19. Le site regroupe 60% des personnes infectées, malgré la concentration de 38% de la population de l’État. Jusqu’à ce mardi, Rio Grande do Sul avait 918 cas et 27 décès dans 100 municipalités.

Le plan du gouvernement gaucho est de diviser l’État en neuf régions. Chacun fera l’objet d’un suivi constant en fonction de l’évolution de l’épidémie et de la capacité du réseau de santé à faire face au virus. Les régions seront classées par un système de couleurs – vert, jaune, orange et rouge – qui varie en fonction du risque. La classification déterminera quelles activités pourront fonctionner et avec quelles restrictions.

Au cours des prochains jours, le gouvernement définira la relation entre le niveau de risque et l’autorisation d’exercer des activités. Leite a présenté la planification d’un groupe formé de représentants du pouvoir législatif et judiciaire, d’entités de différents secteurs, d’hôpitaux, d’universités et de comités pour soutenir le bureau de crise. Maintenant, le gouvernement attend des suggestions pour finaliser le plan. Les contributions peuvent être envoyées à distanciamentocontrolado@seplag.rs.gov.br jusqu’à ce jeudi 23.

Pour justifier l’élaboration du plan de contrôle de la distance sociale, le gouvernement affirme qu’il existe désormais un historique du comportement du virus dans l’État, une base de données plus importante et un système de contrôle des lits. Une étude menée par des chercheurs de l’Université fédérale de Pelotas soutient également les décisions.

