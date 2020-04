Rod Laver montre son Grand Chelem en quarantaine

Le ralentissement et la mise en quarantaine que la pandémie de coronavirus a causés dans de nombreux pays du monde nous ont permis de découvrir de nombreuses facettes inconnues. de nombreux joueurs de tennis et aussi voir divers trésors qui jusqu’à présent n’avaient pas vu la lumière.

L’un de ces trésors est les trophées que Rod Laver a conquis, l’une des grandes légendes dans l’histoire du tennis. «La fusée? Il a mis en ligne une photo dans laquelle plusieurs trophées conquis pendant son temps en tant que joueur apparaissent et ironisent avec le message suivant. “Assez occupé pendant la quarantaine des coronavirus pour polir mes trophées”, l’Australien a écrit, avec le hashtag #StayHome (rester à la maison).

Et c’est que Laver est l’un des joueurs de tennis les plus prolifiques de l’histoire. Près de 200 titres figurent sur son palmarès (l’ATP n’en recueille que 62), beaucoup d’entre eux ont gagné avant le début de l’ère ouverte, et parmi eux se distinguent leur 11 Grand Chelem. À ce jour, Rod Laver a un record que ni Roger Federer, Rafa Nadal ni Novak Djokovic n’ont encore pu égaler: remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année, pouvoir le faire en 1962 et répéter l’exploit en 1969 et égaler Le monument de Don Budge en 1938 (Maureen Connolly l’a fait en 1953, Margaret Court l’a fait en 1970 et Steffi Graff l’a fait en 1988). Une véritable légende du tennis dans laquelle le Big Three cherche à égaler son exploit historique 50 ans plus tard.