Sánchez présente ses condoléances aux familles de 23 000 personnes tuées par Covid-19 mais oublie encore 10 000 morts

Le président Pedro Sánchez a entamé sa conférence de presse avec quelques mots de mémoire pour les “près de 23 000 compatriotes” qui sont morts d’un coronavirus selon les chiffres officiels, mais a oublié encore 10 000 décès dus à la maladie que le gouvernement cache dans ses statistiques.

«Je parais encore une semaine et je dois commencer par exprimer les sentiments de chacun pour le perte de près de 23 000 compatriotes“, A déclaré Sánchez dans sa comparution télévisée,” est bien plus qu’une statistique car, en dessous des statistiques, en dessous du nombre de malades et de morts, il y a la vie, la vie des hommes, des femmes, des enfants, avec des maris, avec des amis ».

“Les statistiques ajoutent quelque chose d’impossible à ajouter”, a-t-il ajouté, “car chaque vie humaine est unique tout comme la douleur qui produit la maladie qui a déjà touché des dizaines de milliers et des milliers de compatriotes. Beaucoup d’entre eux se sont rétablis et beaucoup d’autres se battent pour leur santé avec l’aide professionnelle et désintéressée de nos agents de santé. Au nom du gouvernement, je vous souhaite un rétablissement complet et rapide. »

La vérité est que le ministère de la Santé a modifié trois fois en un mois les critères qu’il applique pour calculer le nombre de personnes infectées et de coronavirus, afin de minimiser l’impact de cette tragédie sur l’opinion publique.

Le ministère qui dirige Salvador Illa refuse d’inclure dans cette statistique les personnes âgées décédées dans des maisons de repos au cours du dernier mois. Au lieu de cela, OKDIARIO a décidé de prendre en compte ces données officiellement communiquées par les communautés autonomes de Madrid et de Catalogne, de sorte que le nombre réel de décès par coronavirus à ce jour serait d’au moins 32 660 personnes. Il peut être beaucoup plus élevé, car les registres de l’état civil recensent depuis début mars un excès de décès (par rapport à la moyenne des années précédentes) qui dépasse de loin le chiffre reconnu par le gouvernement.