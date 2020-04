Sans espace à Grêmio, André a été sondé par Sport

L’attaquant a ventilé son retour sur Ilha do Retiro, mais la négociation s’est refroidie à cause du coronavirus

La situation de l’attaquant André ne va pas bien à Grêmio. Seul joueur du secteur qui n’a pas encore secoué le filet de la saison et sans prestige avec la commission technique de Renato Gaúcho, le joueur a ses jours comptés à Porto Alegre. Selon Folha de Pernambuco et confirmé par notre rapport, l’avant-centre a reçu un L’enquête du sport sur le retour à Ilha do Retiro, mais les négociations n’ont pas évolué.

Dans une crise financière et en essayant de réduire les dépenses, le conseil d’administration de Leão souhaite embaucher le joueur en prêt et avec Tricolor décaissant une partie des salaires.

Sans morale en RS



Embauché par Sport au premier semestre 2018, André n’est jamais tombé amoureux des fans de Grêmio. Avec peu de buts et moins de performances que prévu, l’athlète a perdu de l’espace cette saison et s’est retrouvé laissé par Portaluppi.

USA



Récemment, le Dallas FC, des États-Unis, est venu chercher l’attaquant, mais en raison de la pandémie de coronavirus, l’affaire s’est refroidie.

